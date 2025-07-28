ECM-платформа Documino совместима с Object Storage от VK Tech

Системный интегратор и вендор id2 и разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech подтвердили совместимость ECM-платформы Documino c объектным хранилищем Object Storage. Об этом CNews сообщили представители «АйДи-Технологии управления».

Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря микросервисной архитектуре Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами и выбору системы хранения данных.

Object Storage — это S3-совместимое объектное хранилище, которое обеспечивает неограниченное горизонтальное масштабирование, высокую производительность и поддержку распределенной архитектуры между несколькими ЦОД. Решение VK Tech разработано без использования внешних open-source компонентов, сертифицировано ФСТЭК России и внесено в реестр отечественного ПО.

Техническая интеграция Documino с Object Storage реализована через стандартный S3-совместимый API, что обеспечивает бесшовное взаимодействие систем без необходимости модификации существующих бизнес-процессов. Платформа Documino теперь может напрямую работать с объектным хранилищем VK Tech, используя встроенное шифрование данных на стороне сервера (SSE) и автоматическую репликацию между географически распределенными дата-центрами. Это гарантирует защиту от потери критически важной документации и соответствие требованиям регуляторов, включая защиту персональных данных.

Особенностью интеграции стала поддержка многоуровневой системы хранения Object Storage. Пользователи Documino могут гибко настраивать политику хранения документов, перемещая редко используемые файлы в более экономичные «холодные» и «ледяные» уровни хранилища без потери мгновенного доступа. Для часто запрашиваемых документов доступно подключение CDN-ускорения, что особенно актуально для распределенных команд и клиентских порталов с высокой нагрузкой.

«Совместное использование Documino и Object Storage создает комплексное решение для цифровой трансформации документооборота. Бизнес получает не просто объектное хранилище, а полноценную экосистему с контролем версий, разграничением прав доступа и аналитикой использования документов, при этом вся инфраструктура масштабируется автоматически под текущие нужды компании», — сказал старший исполнительный директор «АйДи-Технологии управления» Михаил Егоров.

«Интеграция Documino с Object Storage показывает, как современные технологии хранения данных трансформируют работу с документами. Заказчики смогут выстроить бесшовный процесс работы: от загрузки до аналитики, с полным соответствием отраслевым стандартам. Спрос на такие решения растёт, и мы готовы помочь партнерам внедрить их в процессы цифровизации», — сказала директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Канунникова.