Российский энергетический гигант отказывается от SAP в пользу отечественного ПО

ПАО «Россети» переводит систему финансово-хозяйственной деятельности с SAP ERP 6.0 на отечественную платформу «1С:Предприятие 8» с конфигурацией «1С:ERP. Управление Холдингом» и СУБД Tantor.



От SAP к отечественной ERP

Как выяснил CNews, ПАО «Россети» планируют перевести часть действующей системы управления финансово-хозяйственной деятельностью с SAP ERP 6.0 на отечественную платформу «1С:Предприятие 8» с использованием конфигурации «1С:ERP. Управление Холдингом» и российской СУБД.

Тендер на проведение работ был опубликован 2 сентября 2026 г. на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимают до 18 сентября. Заказчиком работ выступает АО «Россети Цифра», функциональным заказчиком — ПАО «Россети Урал». Исполнитель должен быть определен по итогам закупочной процедуры, которые подведут 29 сентября.

На работы выделено 389 млн руб. Согласно техническому заданию, завершить проект планируется не позднее 30 сентября 2028 г.

Страница «Россетей» ВКонтакте «Россети» уходят от SAP

Под управлением компании находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

«Россети Цифра» — компания, специализирующаяся на техническом обслуживании и развитии корпоративной и технологической ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечении информационной безопасности группы компаний «Россети».

Замена SAP

Согласно документам, сейчас в «Россети Урал» в качестве ERP-системы используется SAP ERP версии 6.0. В действующей системе задействованы, в частности, финансовые модули бухгалтерии главной книги, расчетов с кредиторами и дебиторами, финансового менеджмента, специальных регистров и учета основных средств.

Кроме того, SAP используется для логистики, закупок и управления запасами, учета затрат, продаж и выставления счетов, управления документами, а также учета кредитов, займов и векселей.

Целевое решение должно заменить существующую АСУ ФХД — комплекс систем ПАО «Россети Урал», включающий системы, автоматизирующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, — реализованную на SAP, отечественными программными решениями. Основой новой системы должна стать «1С:Предприятие 8» с типовой конфигурацией «1С:ERP. Управление Холдингом». В части СУБД, то есть системы управления базами данных, в техническом задании в качестве приоритетного решения указана российская система «Tantor».

Одним из ключевых требований проекта является технологическая независимость новой системы. Все программное обеспечение, необходимое для ее работы, включая прикладные программы, серверные и пользовательские операционные системы, СУБД и браузеры, должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

При этом штатная работа целевой системы не должна зависеть от импортного ПО или его библиотек. В документах отдельно перечислены программные решения SAP, Java, Microsoft, iOS и Android как примеры иностранных компонентов, зависимости от которых в новой системе не допускаются.

В качестве рекомендуемого пользовательского окружения указана операционная система «Альт Рабочая станция» с офисным пакетом «Р7-Офис. Профессиональный» и «Яндекс.Браузером». Поставляемое программное обеспечение должно поддерживаться производителем как минимум до передачи системы в промышленную эксплуатацию, а сама система должна передаваться на последнюю доступную к этому моменту версию ПО.

Новая система свяжется с рядом ИТ-систем

Одной из наиболее масштабных частей проекта станет интеграция новой ERP с уже работающей ИТ-инфраструктурой «Россети Урал».

В числе систем, с которыми предстоит организовать обмен, названы СЭДО «Россети Урал» — система электронного документооборота ПАО «Россети Урал», АИС УКО — автоматизированная информационная система управления казначейскими операциями на платформе 1С, системы ДБО — дистанционного банковского обслуживания, АСУ ГРП — автоматизированная система управления графиком реализации проектов, АСУ ПТП — автоматизированная информационная система процессом технологического присоединения, «1С:ЗУП» и СУПА — система управления производственными активами.

В частности, интеграция с АСУ ГРП должна обеспечить учет затрат на капитальное строительство, с АСУ ПТП — учет технологического присоединения, а с «1С:ЗУП» — учет затрат и бухгалтерский учет.

СУПА должна передавать данные, связанные с индексом состояния объектов, планированием ремонтов, затратами, материалами, оборудованием и рабочей силой, а также плановой потребностью, резервированием, перемещением и списанием материалов.