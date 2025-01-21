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АйДи Технологии управления Documino

АйДи - Технологии управления - Documino

Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря универсальному API Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.


21.01.2025 В Documino разработан модуль ЮЗЭДО 1
23.10.2024 В Documino разработан модуль учета проверок внешних надзорных органов 1
24.09.2024 SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов 3
23.09.2024 «Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов 3
03.09.2024 ECM-платформа Documino совместима с IDP-платформой ContentCapture 2
13.08.2024 СЭД Documino — о трендах на рынке электронного документооборота 1
04.07.2024 «Россети Московский регион» перешли на российскую систему электронного архива проектно-сметной документации 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
16.04.2021 «Айди – технологии управления» обновила мобильную версию приложения «СЭДО.Documino» 2
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
03.12.2020 «Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino 1
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра» 1
14.11.2019 Подтверждена совместимость платформы Documino и «Ред ОС» 3
29.03.2019 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino 1
04.03.2019 Подтверждена совместимость СЭД Documino и СУБД Postgres Pro 3
27.02.2019 Реестр отечественного ПО пополнился российской ЕСМ-платформой Documino 2
04.09.2018 «АйДи – Технологии управления» перевел «Россети» на свободное ПО 1
16.05.2018 «Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний 2
11.04.2018 «Айди – Технологии управления» разработала систему электронного документооборота на свободном ПО 2
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза 1

Публикаций - 21, упоминаний - 34

АйДи и организации, системы, технологии, персоны:

АйДи - Технологии управления 50 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Прайм Груп - Prime Group 73 1
SAP SE 5279 1
Dell EMC 5027 1
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Ред Софт - Red Soft 701 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
OpenText 207 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
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Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
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ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 1
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Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
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