АйДи Технологии управления Documino
Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря универсальному API Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.
АйДи и организации, системы, технологии, персоны:
|АйДи - Технологии управления 50 18
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
|Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 2
|Softline - Софтлайн 2811 2
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
|Прайм Груп - Prime Group 73 1
|SAP SE 5279 1
|Dell EMC 5027 1
|1С 8213 1
|Ред Софт - Red Soft 701 1
|Корус Консалтинг ГК 1217 1
|Haulmont - Хоулмонт 108 1
|Docsvision - ДоксВижн 1008 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
|OpenText 207 1
|Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
|Telegram Group 1984 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
|Цифра ГК 2426 1
|Content AI - Контент ИИ 75 1
|Егоров Михаил 15 8
|Коновалов Роман 20 5
|Тржаскал Николай 6 2
|Денисов Андрей 23 2
|Китаева Снежана 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Панченко Иван 138 1
|Шевелев Борис 5 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Даниленко Антон 4 1
|Гончаров Евгений 19 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Пискунович Елена 10 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Королев Илья 15 1
|Медведев Сергей 8 1
|Андреев Алексей 21 1
|Бекетова Оксана 2 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Простяков Александр 1 1
|Воронов Дмитрий 2 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.