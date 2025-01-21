АйДи - Технологии управления - Documino

Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря универсальному API Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.