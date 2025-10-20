Разделы

Разработанный ООО «АйДи - Технологии управления» модуль электронного документооборота успешно внедрен в компании «Россети Сибирь»

ООО «АйДи - Технологии управления» разработало модуль электронного документооборота (ЮЗЭДО) на базе платформы Documino для обмена юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Об этом CNews сообщили представители «АйДи - Технологии управления».

Модуль ЮЗЭДО не имеет ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных. ЮЗЭДО, интегрированный в СЭД, обеспечивает управление процессами формирования, согласования и подписания электронных юридически значимых документов для обмена с внешними контрагентами и системами. ЮЗЭДО используется для следующих процессов работы с первичными документами: загрузка из системы обмена документами с контрагентами, согласование, утверждение, хранение и выгрузка архивов; бесшовный переход из ЮЗЭДО в учетную систему и обратно по ссылке на документ; ведение реестров и формирование отчетности о ходе согласования и подписания; контроль сроков исполнения этапов согласования; разделение полномочий разных групп пользователей в зависимости от принадлежности к центрам ответственности.

Модуль ЮЗЭДО успешно внедрен в ПАО «Россети Сибирь». Проект стартовал в апреле 2024 г. К февралю 2026 г., в рамках второй очереди реализации проекта, планируется доработка модуля: будут добавлены новые виды документов, функционал пакетной обработки первичных документов и универсальный интерфейс, позволяющий интегрироваться с различными внешними системами, используя единую определенную спецификацию с описанием REST API.

Безопасность

Особенностями реализации проекта в крупной энергетической компании является территориальное распределение пользователей и использование импортозамещенной инфраструктуры, что потребовало длительного обучения персонала и адаптации функционала подписания документов с использованием ЭП и МЧД.

«Ключевыми факторами успеха стало активное участие и четкое видение целевой реализации со стороны функционального заказчика на этапе опытно-промышленной эксплуатации, а также слаженная работа проектных команд со стороны Заказчика и Исполнителя», – сказала Виктория Лебедева, директор проектов «АйДи – Технологии управления».

