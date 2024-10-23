В Documino разработан модуль учета проверок внешних надзорных органов

В системе для электронного документооборота Documino был разработан модуль учета проверок, созданный специально для работы c документами, поступающими от внешних надзорных органов, их мониторинга и устранения нарушений. Об этом CNews сообщили представители компании «АйДи – Технологии управления».

Модуль позволяет структурировать тип и содержание каждой проверки, содержит информацию о проверяющей организации и итогах проверки. Это позволяет не просто автоматизировать получение и обработку информацию о предстоящих проверках, но и помогает к ним подготовиться, тем самым минимизируя перечень нарушений и замечаний в будущем которые внешние органы контроля (надзора) обязуют выполнить общество в установленный срок.

В модуле разработана функция выдачи резолюции на исполнение ответственным лицам и удобное формирование различных видов распорядительных документов как о прохождении, так и по результатам проверки. В документах, связанных с основным документом, поступившим от органа проверки, автоматически заполняется соответствующий признак. При получении предписания от проверяющего органа, модуль позволяет внести его реквизиты в рабочие карточки соответствующих документов, позволяя контролировать выполнение этих предписаний в одном месте.

Кроме того, в системе существует возможность сформировать отчет «Реестр учета проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора)» в целях контроля и мониторинга проверок, документально оформленных в СЭДО.

Функционал модуля учета проверок будет полезен крупным организациям, в которых на регулярной основе проходят проверки от надзорных органов. Одним из первых он был внедрен в компании ПАО «Россети», где активно используется на данный момент.