«Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедрения технологии российского вендора. Сотрудничество способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте разработки ПО и переориентации российского бизнеса на собственные продукты Группы. Об этом CNews сообщили представители «Айди — Технологии управления».

Совместное использование систем открывает новые возможности для автоматизации бизнес-процессов и управления контентом в государственных и корпоративных организациях. В результате внедрения продуктов в тандеме количество ошибок в документации сокращается в два-пять раз, а цикл планирования ускоряется на 50-90%.

ECM-платформа Documino представляет собой высокопроизводительную систему для автоматизации электронного документооборота (СЭД). Сервис предлагает широкую функциональность для управления документацией и бизнес-процессами, включая проведение закупок, ведение проектно-сметной деятельности, организацию совещаний и др. Documino адаптирована для работы с крупными, географически распределенными предприятиями, поэтому обеспечивает масштабируемое хранилище документов без ограничений по количеству пользователей. Она также предлагает гибкую интеграцию с внешними сервисами, что делает её универсальным решением для любой ИТ-инфраструктуры.

«Преферентум» — платформа интеллектуальной обработки текстовой информации на основе машинного обучения (ML) и алгоритмов. Продукт эффективно решает задачи выявления смысла, классификации, анализа и сопоставления неструктурированных данных. Благодаря использованию технологий «Преферентум» компании могут повысить точность и скорость поиска и обработки информации, проверки документации на соответствие НПА, регламентам и другим требованиям. Это позволяет существенно сократить трудозатраты, исключить ошибки и устранить коррупционные риски. Платформа успешно применяется компаниями в различных отраслях, включая государственный сектор, логистику, энергетику и финансы.

Documino и «Преферентум» включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

«Сегодня искусственный интеллект становится ключевым элементом цифровой трансформации для многих организаций. Рост интереса к этой технологии обусловлен как внутренними потребностями бизнеса, так и государственной поддержкой. Благодаря интеллектуальной автоматизации платформы “Преферентум”, функциональность нашей системы Documino дополнилась возможностями ИИ, что положительно повлияет на скорость и точность обработки документов бизнес-заказчиков», — сказал Андрей Денисов, операционный директор ООО «АйДи — Технологии управления».

«Интеграция “Преферентум” с Documino позволяет с помощью искусственного интеллекта автоматизировать процедуры в СЭД. Это ускоряет бизнес-процессы, исключает участие человека в рутине и существенно экономит ресурсы. В отличие от многих решений на рынке, “Преферентум” гарантирует предсказуемость работы ИИ и прозрачность логики принятия решений. Благодаря этим качествам технология широко востребована среди государственных структур и крупных предприятий, которым критически важно соблюдать строгие нормативные требования и обеспечить высокую точность работы с данными», — сказал Николай Тржаскал, директор по продуктам «Преферентум» компании SL Soft.