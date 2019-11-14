Подтверждена совместимость платформы Documino и «Ред ОС»

«Айди – Технологии управления» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы ECM-платформы Documino под управлением операционной системы «Ред ОС». Компании подписали договор технологического партнерства в рамках тренда на импортозамещение на российском ИТ-рынке.

Documino — ECM-платформа предназначенная для создания самых разнообразных решений по управлению контентом и бизнес-процессами (СЭД, электронный архив, ЮЗЭДО и др.).

Платформа Documino также локализована под требования российского регулятора и предназначена в первую очередь для разработки решений для крупных, территориально-распределенных компаний. Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей и хранимых документов, а также по интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных. Благодаря универсальному API Documino способна взаимодействовать с любыми ИТ-продуктами.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Documino, и «Ред ОС» включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», что существенно облегчает задачи соблюдения требований регулятора для государственных организаций при проведении конкурсных процедур в части поставок софта, упрощая решения задач совместимости ОС и необходимых для работы организации приложений.

«Это партнерство между нашими компаниями является ответом на растущий спрос со стороны заказчиков на комплексные российские ИТ-решения. Клиенты хотят как можно меньше ресурсов тратить на тестирование, отладку и обеспечение совместимости корпоративных информационных систем. ECM-платформа Documino полностью адаптирована для работы под управлением операционной системы "Ред ОС" и не потребует от заказчиков дополнительных действий по настройке и доработке системы», – сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Айди – Технологии управления» Михаил Егоров.

«Партнерство и, как результат, создание готовых стеков программных решений с другими отечественными разработчиками прикладного ПО позволяют говорить о реальном импортозамещении, которое является нашей приоритетной задачей. Совместно с коллегами из "Айди – Технологий управления" мы открываем новые возможности как для пользователей, так и для российских компаний», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».