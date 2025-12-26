Получите все материалы CNews по ключевому слову
Королев Илья
СОБЫТИЯ
Королев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
|Шевелев Борис 5 3
|Дмитриев Александр 52 3
|Гончаров Евгений 21 3
|Пискунович Елена 10 3
|Черепащук Валентин 4 3
|Кардашин Никита 24 2
|Наумов Сергей 34 2
|Егоров Михаил 24 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Степанова Ирина 17 2
|Денисов Филипп 9 2
|Пустарнаков Роман 52 1
|Исаев Дмитрий 51 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Шойтов Александр 99 1
|Мазуров Александр 10 1
|Поповский Александр 91 1
|Забродин Алексей 18 1
|Якубов Александр 1 1
|Калинин Андрей 33 1
|Джабиев Георгий 54 1
|Верисов Михаил 25 1
|Голицын Сергей 43 1
|Климентьев Сергей 2 1
|Зограбян Арман 4 1
|Оркина Анастасия 9 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Бабкин Николай 24 1
|Протас Сергей 2 1
|Королёв Дмитрий 36 1
|Тятюшев Максим 160 1
|Ильина Наталья 18 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шаев Виталий 59 1
|Мартынов Евгений 32 1
|Михалюк Александр 6 1
|Жигалов Олег 19 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
|Ведомости 1257 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.