Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188204
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81326
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Королев Илья


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS 1
26.12.2025 Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г. 3
02.12.2025 Медиахолдинг «Игроник» автоматизировал рутинные процессы управления доступом на 80% с помощью Solar inRights Origin 1
22.10.2025 Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры 1
11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 1
17.04.2025 Cloud.ru: 62% российских ИT-специалистов доверяют искусственному интеллекту как напарнику 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
14.11.2024 Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами 1
11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
15.09.2023 Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру 2
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 2
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
08.06.2017 ФРИИ вложился в российское ПО для «ПК будущего» 1
01.11.2016 «Акватеп» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 1
19.02.2016 «Билайн» запустил проект «Большая Ставка» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Королев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 532 6
Microsoft Corporation 25268 5
Корус Консалтинг ГК 1348 3
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 3
9037 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 3
Yandex - Яндекс 8509 3
Naumen - Наумен 687 3
Softline - Софтлайн 3288 3
Selectel - Селектел 446 3
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 2
ХайТэк Интеграция 24 2
Meta Platforms - Facebook 4539 2
АйДи - Технологии управления - id2 60 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Amazon Inc - Amazon.com 3145 2
Google LLC 12287 2
Oracle Corporation 6882 2
Alibaba Group 450 2
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 2
ХайТэк - Hi-Tech 225 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 244 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 2
Ланит - Онланта - Onlanta 120 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 65 2
Brandquad - Бренд Квад 16 2
Открытые технологии 716 1
Neuro.net - Нейро 22 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 9 1
ИИ-Технологии 234 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
HoloGroup 6 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 70 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 126 1
Т1 Иннотех 198 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 3
NanduQ - Qiwi 1006 3
Лента - Сеть розничной торговли 2277 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 38 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 53 1
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 1
Газпром нефть 671 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
Почта России ПАО 2253 1
Восток-Сервис ГК 57 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Hyundai Motor Company 419 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Новатэк Новафининвест 57 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 86 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
L’Oreal 58 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
ФРИИ Акселератор 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3066 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4123 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
ESI - Electronically Stored Information - Сохраненная электронным образом информация 10 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Маркировка - Marking 1234 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 21 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 2
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 116 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 394 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
FreePik 1460 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 925 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 2
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 17 1
BioLink BioTime 65 1
BioLink FingerPass 47 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 210 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 64 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
FanRuan - FineBI 27 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 35 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 43 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Brandquad - Mediaquad DAM-система 1 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 877 1
ByteDance - TikTok 320 1
Microsoft Office 3969 1
АйДи - Технологии управления - Documino 32 1
Statista 255 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Apple - App Store 3014 1
НКТ - Р7-Офис 481 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Baidu 291 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
SAS ModelOps 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 89 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
1С:Корпорация 54 1
Шевелев Борис 5 3
Дмитриев Александр 52 3
Гончаров Евгений 21 3
Пискунович Елена 10 3
Черепащук Валентин 4 3
Кардашин Никита 24 2
Наумов Сергей 34 2
Егоров Михаил 24 2
Зайчиков Илья 20 2
Теплицкий Дмитрий 88 2
Степанова Ирина 17 2
Денисов Филипп 9 2
Пустарнаков Роман 52 1
Исаев Дмитрий 51 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 99 1
Мазуров Александр 10 1
Поповский Александр 91 1
Забродин Алексей 18 1
Якубов Александр 1 1
Калинин Андрей 33 1
Джабиев Георгий 54 1
Верисов Михаил 25 1
Голицын Сергей 43 1
Климентьев Сергей 2 1
Зограбян Арман 4 1
Оркина Анастасия 9 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Бабкин Николай 24 1
Протас Сергей 2 1
Королёв Дмитрий 36 1
Тятюшев Максим 160 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 59 1
Мартынов Евгений 32 1
Михалюк Александр 6 1
Жигалов Олег 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 2
Европа 24654 2
Азия - Азиатский регион 5753 1
Ближний Восток 3039 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 1
Америка - Американский регион 2189 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Ирландия - Республика 1026 1
Канада 4987 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Новая Зеландия 732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 3
Экономический эффект 1218 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Аренда 2584 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Ведомости 1257 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 7
Gartner - Гартнер 3614 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Markets&Markets Research 113 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1096 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще