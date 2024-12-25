ХайТэк Интеграция
Компания «ХайТэк-Интеграция» предоставляет спектр услуг по комплексной цифровизации предприятий, включающей разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.
ХайТэк Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Вайсблюм Игорь 17 10
|Черных Сергей 15 3
|Ласьков Дмитрий 3 3
|Смирнов Максим 44 2
|Степанова Ирина 16 2
|Королев Илья 15 2
|Кардашин Никита 17 2
|Ишмамедов Константин 5 1
|Попов Александр 47 1
|Соболев Александр 12 1
|Клявин Владимир 47 1
|Волков Роман 18 1
|Бронников Алексей 1 1
|Бишкиревич Илья 6 1
|Комаров Виктор 1 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Романов Роман 30 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Любимов Алексей 30 1
|Зограбян Арман 4 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Калякин Павел 66 1
|Назаров Михаил 10 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Иванов Алексей 131 1
|Шальнов Олег 20 1
|Девянин Петр 10 1
|Сивцев Илья 140 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Карпов Роман 60 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Борщук Олег 1 1
|Добрынин Кирилл 4 1
|Непейвода Евгений 8 1
|Губарев Валентин 15 1
|Носков Сергей 5 1
|Овчинников Андрей 5 1
|Галажинский Эдуард 12 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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