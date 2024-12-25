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ХайТэк Интеграция

ХайТэк Интеграция

Компания «ХайТэк-Интеграция» предоставляет спектр услуг по комплексной цифровизации предприятий, включающей разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.


25.12.2024 Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows 1
12.11.2024 Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 2
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux 1
14.06.2024 Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка» 1
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 3
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 2
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» 1
14.02.2024 «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики 1
23.11.2023 России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами 1
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

ХайТэк Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 200 14
Microsoft Corporation 24625 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
Huawei 3933 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Dell EMC 5027 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Naumen - Наумен 625 2
Oracle Corporation 6688 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 2
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ростелеком 9701 1
Pure Storage 53 1
Veeam Software 318 1
Fortinet 387 1
Telegram Group 1983 1
Logitech 421 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Crestron 100 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
MySender 4 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ИИ-Технологии 104 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Tencent 157 1
Alibaba Group 422 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Сател 125 1
Открытые технологии 701 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Neuro.net - Нейро 21 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Газпром нефть 618 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Visa International 1949 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
SMART-остекление - Private Glass - умное остекление 2 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
Microsoft Windows 15657 5
Linux OS 9937 4
ХайТэк Интеграция - Smartmeeting HQ 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
IVA Connect 33 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Avaya Client SDK 4 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Logitech Rally System 10 1
Baidu 283 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Apple iOS 7809 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAS ModelOps 13 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Logitech Tap 4 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
Вайсблюм Игорь 17 10
Черных Сергей 15 3
Ласьков Дмитрий 3 3
Смирнов Максим 44 2
Степанова Ирина 16 2
Королев Илья 15 2
Кардашин Никита 17 2
Ишмамедов Константин 5 1
Попов Александр 47 1
Соболев Александр 12 1
Клявин Владимир 47 1
Волков Роман 18 1
Бронников Алексей 1 1
Бишкиревич Илья 6 1
Комаров Виктор 1 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Романов Роман 30 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Любимов Алексей 30 1
Зограбян Арман 4 1
Чегодаев Станислав 13 1
Калякин Павел 66 1
Назаров Михаил 10 1
Тюрин Алексей 17 1
Иванов Алексей 131 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Сивцев Илья 140 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Карпов Роман 60 1
Лихницкий Павел 55 1
Борщук Олег 1 1
Добрынин Кирилл 4 1
Непейвода Евгений 8 1
Губарев Валентин 15 1
Носков Сергей 5 1
Овчинников Андрей 5 1
Галажинский Эдуард 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Америка - Американский регион 2160 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Образование в России 2191 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
A2:Research 10 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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