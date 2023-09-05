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«Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

«Хайтэк-интеграция» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 формит», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

Компания «Хайтэк-интеграция» предоставляет полный спектр услуг по комплексной цифровизации, в том числе разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.

«Актуализация продуктового портфеля, а также его расширение с учетом последних тенденций и ситуации на рынке – первостепенные вопросы для любого системного интегратора. Мы всегда выбираем решения, которые позволяют заказчикам решать ключевые бизнес-задачи с максимальной эффективностью, – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция». – Партнерство с компанией DIS Group позволит предложить нашим заказчикам конкурентноспособное и надежное российское ПО в области управления данными».

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Импортонезависимость

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и внедрены в таких организациях как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата РФ и другие.

«Портфель компании «Хайтэк-интеграция» пополнился решениями, которые, по мнению DIS Group, являются лучшими в своем сегменте и уже активно используются во многих организациях госсектора и крупного частного бизнеса. Мы рады, что в рамках нашего сотрудничества еще больше заказчиков смогут закрыть потребности с помощью качественных ИТ-продуктов в области управления данными от российских разработчиков», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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