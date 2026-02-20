Разделы

ХайТэк ХайТэк-Интеграция

ХайТэк - ХайТэк-Интеграция

Компания «ХайТэк-Интеграция» (ГК ХайТэк - Hi-Tech) предоставляет спектр услуг по комплексной цифровизации предприятий, включающей разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.

СОБЫТИЯ

20.02.2026 «Хайтэк Интеграция» приобрела 70% доли в разработчике производственного ПО BFG Group 1
Рынок ИТ: итоги 2024 1
30.10.2025 Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве 1
21.07.2025 CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 1
24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
25.12.2024 Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows 1
12.11.2024 Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 3
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux 1
14.06.2024 Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка» 1
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 3
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 2
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» 1
14.02.2024 «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики 1
23.11.2023 России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами 1
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1

Россия - РФ - Российская федерация 158736 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Украина - Запорожская область 121 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3269 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8241 1
Россия - УФО - Свердловская область 1799 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 1
Украина 7820 1
Грузия 1293 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 991 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Россия - ДФО - Магаданская область 500 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 267 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10515 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4926 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 3
Энергетика - Energy - Energetically 5540 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5319 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5918 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8179 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 2
Образование в России 2574 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6706 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6300 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11804 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2313 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5317 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1815 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 458 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 417 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5979 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2713 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Химическая промышленность - Chemical industry 291 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 2
Ведомости 1305 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 4
IDC - International Data Corporation 4947 2
CNews Fast рейтинг 54 2
A2:Research 12 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
