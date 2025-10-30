Разделы

Вайсблюм Игорь


СОБЫТИЯ


30.10.2025 Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве 1
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» 1
14.02.2024 «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами 1
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
25.12.2018 «ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис» 1
30.07.2018 «Хайтэк» модернизировал мультиканальный контакт-центр компании «Гринатом» 1
02.04.2018 «Хайтэк» завершил первый международный проект в Республике Таджикистан 1
26.03.2018 «Хайтэк» представил решение для интеграции контакт-центров Avaya с популярными мессенджерами и соцсетями 1
26.03.2018 «Хайтэк» интегрировала контакт-центры Avaya с мессенджерами и соцсетями 1

ХайТэк - Hi-Tech 222 17
ХайТэк Интеграция 24 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 10
MySender 4 4
Meta Platforms - Facebook 4516 4
Telegram Group 2486 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4450 4
X Corp - Twitter 2902 2
Crestron 100 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 298 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2399 2
Dell EMC 5088 2
Extron Electronics 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 335 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 28 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
Biamp Systems 14 1
Robusta - Робуста Технологии 3 1
Philips 2075 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 1
Qtech - Кьютэк 181 1
Ростелеком 10247 1
Huawei 4182 1
Microsoft Corporation 25184 1
Veeam Software 326 1
Logitech 424 1
Fortinet 403 1
Pure Storage 54 1
Сател 159 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 172 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 50 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 550 1
РЖД - Российские железные дороги 1990 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 85 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 333 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2133 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12709 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3349 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3436 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3096 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4801 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 341 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1980 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2066 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72079 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4235 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56380 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8788 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8253 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22764 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25824 5
ЕРМ - Единое рабочее место 43 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17305 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11207 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2618 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6961 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1551 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9915 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2812 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31686 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5350 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22662 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12244 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8584 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33578 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2376 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2390 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13266 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6225 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 742 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 2
SMART-остекление - Private Glass - умное остекление 2 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5581 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14660 2
WFO - Workforce Optimization - пакет оптимизации рабочей силы 21 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25433 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 389 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5494 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11859 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7480 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26964 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28822 2
Rakuten Viber 642 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1196 4
Avaya Aura 121 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1995 2
Kik Messenger - Мессенджер 10 2
Avaya Elite Multichannel 6 2
ХайТэк Интеграция - Smartmeeting HQ 2 2
IVA Technologies - IVA Connect 37 2
Tencent WeChat - мессенджер 158 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1507 2
Apple iPhone 6 4861 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 104 2
Microsoft Windows 16232 2
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 1
Logitech Rally System 11 1
Avaya Client SDK 4 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 11 1
Logitech Tap 4 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 49 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 37 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 35 1
Microsoft Skype for Business 182 1
Avaya Equinox 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 327 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Google Android 14580 1
Apple iOS 8183 1
Apple macOS 2215 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 934 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 166 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1493 1
Microsoft Windows 10 1863 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 604 1
Смирнов Максим 60 2
Лихницкий Павел 64 1
Попов Александр 53 1
Тарновский Александр 12 1
Соболев Александр 12 1
Клявин Владимир 51 1
Василюк Игорь 1 1
Черных Сергей 16 1
Волков Роман 18 1
Бронников Алексей 1 1
Бишкиревич Илья 6 1
Комаров Виктор 1 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Ишмамедов Константин 5 1
Романов Роман 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 155166 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18027 3
Япония 13501 2
Канада 4975 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18419 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53275 1
Украина 7765 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Грузия 1277 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Таджикистан - Республика 902 1
Европа 24581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54512 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10055 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11359 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10445 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31511 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3175 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3751 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6175 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25719 2
Образование в России 2522 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1640 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6279 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2738 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14906 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 1
Английский язык 6850 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50838 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3653 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5911 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6300 1
Энергетика - Energy - Energetically 5469 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8471 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1546 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1321 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 599 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3741 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8876 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 554 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7286 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 104 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 658 1
