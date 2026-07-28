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Kik Messenger Мессенджер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.07.2026 Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки 1
18.03.2020 «Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно 1
01.10.2018 Спецслужбы нашли простейший способ разблокировать iPhone против желания хозяина 3
26.03.2018 «Хайтэк» представил решение для интеграции контакт-центров Avaya с популярными мессенджерами и соцсетями 1
26.03.2018 «Хайтэк» интегрировала контакт-центры Avaya с мессенджерами и соцсетями 1
17.11.2017 Чат бот Microsoft Zo помогает бездомным котам найти новый дом 1
24.10.2017 Oracle предлагает предприятиям «умных ботов» для взаимодействии с клиентами и сотрудниками 1
24.07.2017 Искусственный интеллект Microsoft считает Linux лучше Windows 1
22.12.2016 Avast представил список наиболее ресурсозатратных Android-приложений 1
15.05.2013 Главный в мире «убийца SMS» станет доступен на Android и iOS 1
19.03.2012 Мобильные приложения от Twitter, Apple и Facebook обвиняют в краже данных 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Kik Messenger и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4616 6
X Corp - Twitter 2936 5
Apple Inc 13125 4
Samsung Electronics 11047 2
Microsoft Corporation 25758 2
Telegram Group 2927 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 2
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ХайТэк - Hi-Tech 237 2
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
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Gen Digital - Avast Software 184 1
EA - Electronic Arts 1317 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Google LLC 12666 1
Резонанс НПП 406 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 2
Судебная власть - Judicial power 2493 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22335 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6993 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2759 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24338 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11770 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 3
ЕРМ - Единое рабочее место 46 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6005 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2699 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26255 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14751 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6542 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9984 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9406 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1307 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13233 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4489 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12904 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1157 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 617 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3184 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5913 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2492 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7883 1
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1011 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 389 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1299 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 138 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2067 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5171 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9268 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1284 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 921 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7607 3
Google Android 15223 3
Rakuten Viber 665 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 3
Microsoft Zo - социальный чат-бот 3 2
Samsung ChatON 35 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1747 2
Musical.ly 6 1
Amazon Shopping 4 1
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 1
BBC iPlayer 10 1
Oracle Mobile Suite - Oracle Mobile Platform - Oracle Mobile Security Suite - Oracle Mobile Handheld - Oracle Mobile Laptop 18 1
JusTalk 1 1
Google Chrome - браузер 1697 1
Apple iPad 4006 1
Apple iOS 8569 1
Linux OS 11510 1
Microsoft Windows 10 1937 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3546 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 1
Microsoft Windows 16864 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 36 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
JavaScript - JS - язык программирования 1424 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Google - Gmail 1019 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Mozilla Firefox - браузер 1946 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 1
Apple Face ID 256 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 248 1
Tinder 52 1
Вайсблюм Игорь 20 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Livingston Ted - Ливингстон Тед 1 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
Larson Kevin - Ларсон Кевин 2 1
Dawson Jan - Доусон Ян 3 1
Водясов Алексей 222 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Weekley William - Уикли Уильям 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 684 1
Michalski Grant - Михалски Грант 1 1
Nolder Steven - Нолдер Стивен 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 4
Россия - РФ - Российская федерация 165728 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19082 2
Япония 13794 2
Канада 5076 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1436 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Индия - Bharat 5863 1
США - Нью-Йорк 3178 1
Германия - Федеративная Республика 13204 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
США - Огайо 291 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16008 1
Английский язык 7027 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8213 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8810 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3026 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6162 1
Зоология - наука о животных 2884 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 482 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 993 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7014 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9100 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
The Verge - Издание 617 1
Forbes - Форбс 997 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6085 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1304 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Ars Technica 449 1
Mashable 372 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
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