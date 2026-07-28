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Kik Messenger Мессенджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 13
Kik Messenger и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4616 6
|X Corp - Twitter 2936 5
|Apple Inc 13125 4
|Samsung Electronics 11047 2
|Microsoft Corporation 25758 2
|Telegram Group 2927 2
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 2
|Snapchat 151 2
|ХайТэк - Hi-Tech 237 2
|MySender 4 2
|Rovio Mobile 41 1
|Wattpad 6 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
|Oracle Corporation 7070 1
|Gen Digital - Avast Software 184 1
|EA - Electronic Arts 1317 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
|Google LLC 12666 1
|Резонанс НПП 406 1
|Microsoft - LinkedIn 697 1
|The Verge - Издание 617 1
|Forbes - Форбс 997 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6085 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1304 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|Ars Technica 449 1
|Mashable 372 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.