Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому в сентябре 2007 г. эта компания объявила об открытии доступа к исходному коду своей флагманской ОС QNX Neutrino RTOS. Тексты были доступны под новой на тот момент гибридной лицензией, которая

BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС критический бюллетень безопасности, касающийся прошлых версий принадлежащей ей операционной системы QNX. Это так называемая система реального времени, используемая в промышленности, медицинском

ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), дл

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве годное совместное мероприятие компаний СВД Встраиваемые Системы и СВД Софтвер – семинар «Технологии QNX и КПДА в России». В программе будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 тоится ежегодный специализированный семинар, посвященный вопросам развития технологических платформ QNX и КПДА. Мероприятие организовано компаниями «СВД Встраиваемые Системы», разработчиком защ

AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX e, производитель компилятора и средств разработки ПО для языка программирования Ada, анонсировал поддержку инструментального комплекса GNAT Pro для встраиваемой операционной системы реального времени QNX – одной из самых распространенных в мире и в России ОСРВ для ответственных встраиваемых применений. Язык программирования Ada создавался специально для разработки ПО с повышенными требовани

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве . Специалисты СВД Встраиваемые Системы проведут мастер-классы по особенностям настройки и диагностики целевых и инструментальных систем, а также по разработке программного обеспечения под ОС семейств QNX и КПДА. В мероприятии примут участие ведущие отечественные разработчики аппаратного обеспечения: «МЦСТ», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «НИИЭТ», «Байкал Электроникс», «Прософт», «РТСофт»,

В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» Ежегодный осенний семинар «Технологии QNX и КПДА в России», посвященный основным тенденциям развития и возможностям платформ реальн

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени. Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В ра

Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени. Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В ра

BlackBerry представила защищенную QNX OS для автомобилей M, сейчас переименована в BlackBerry) анонсировала автомобильную операционную систему под названием QNX OS for Automotive Safety. Новинка предназначена для экономичной разработки функций, повыш

Apple захватывает авторынок при помощи BlackBerry Технология CarPlay, предназначенная для интеграции iPhone с автомобильной электроникой, базируется на платформе QNX, которая принадлежит канадскому производителю BlackBerry. Это предположение сделали западные журналисты, заметив имя компании Apple в списке партнеров QNX Software Systems на официал

Ford откажется от Windows в пользу QNX онно-развлекательных системах. Вместо нее мультимедийные комплексы SYNC будут оснащаться платформой BlackBerry QNX. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в Ford, который п

Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях установлена более чем на 1 млн автомобильных систем, выпущенных в 2013 г., но уже через 7 лет этот показатель возрастет до 53,7 млн. В результате такого стремительного роста Linux обгонит конкурентов QNX и Windows. В данный момент абсолютным фаворитом рынка автомобильных операционных систем остается QNX, доля которой составляет 53% (см. диаграмму ниже). Второе место с двукратным отст

QNX научилась подавлять шумы в автомобиле с помощью программы Компания QNX Software Systems, три года назад купленная канадским производителем смартфонов Research In Motion (сейчас носит название BlackBerry), разработала программное средство для шумоподавления в с

Panasonic массово внедрит QNX в автомобили Компания QNX Software Systems, приобретенная в 2010 г. канадским производителем смартфонов Research In Motion (RIM, сейчас переименована в BlackBerry), заключила соглашение с поставщиком потребительской

Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10 Компания Thomson Reuters, поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, объявила о выпуске первого приложения для получения данных финансовых рынков на платформе BlackBerry 10. Благодаря новому мобильному решению Eikon клиенты Thomson Reuters получат доступ к расширенным функциям обеспечения конфиденциальности, корпоративной безопасности, а также удобны

Смартфоны на базе BlackBerry 10 одобрены Министерством обороны США Компания BlackBerry объявила о получении одобрения на применение смартфонов под управлением BlackBerry 10 и планшетов BlackBerry PlayBook в комплекте с BlackBerry Enterprise Service 10 для нужд Министерства обороны США. Агентство оборонных информационных систем (Defense Information Sy

Вышли обновлённые версии приложений Facebook и Twitter для смартфонов на базе BlackBerry 10 Вышли обновлённые версии приложений Facebook и Twitter для смартфонов на базе BlackBerry 10. Эти новые приложения, уже доступные для бесплатной загрузки в магазине BlackBerry World, помогают пользователям оставаться на связи в любое время и в любом месте. Приложение Face

Число приложений для BlackBerry 10 достигло 100 тыс. Компания BlackBerry объявила на своем сайте, что число приложений для новой платформы BlackBerry 10 в официальном каталоге BlackBerry World достигло 100 тыс. Таким образом, за последние семь недель ассортимент магазина пополнился на 30 тыс. позиций. 70 тыс. приложений в нем было

BlackBerry лишилась ключевого клиента Правительство Великобритании посчитало платформу BlackBerry 10 недостаточно защищенной для того, чтобы ее могли использовать государственные служащие, сообщает Guardian. Великобритания является одним из ключевых рынков бывшей Research In Moti

Приложение WhatsApp вышло для операционной системы BlackBerry 10 Компания WhatsApp и BlackBerry объявили о том, что популярный сервис обмена сообщениями WhatsApp стал доступен на платформе BlackBerry 10. WhatsApp Messenger представляет собой кросс-платформенный сервис для обмена сообщениями, помогающий сэкономить на отправке SMS-сообщений. Приложение WhatsApp Messenger доступно д

Unity создает инструментарий, позволяющий портировать приложения на платформу BlackBerry 10 Компании BlackBerry и Unity Technologies объявили о совместной работе, направленной на создание компонента Unity, позволяющего портировать приложения на смартфоны под управлением BlackBerry 10. Выход данного компонента позволит сообществу Unity, насчитывающему более 1,5 млн разработчиков, адаптировать свои игры для работы на этой платформе. Кроме того, в планах компаний

Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах Компания BlackBerry официально представила мобильную платформу BlackBerry 10. Оценить потенциал данной платформы можно при помощи двух новых смартфонов с поддержкой LTE: BlackBerry Z10 (модель с полностью сенсорным экраном) и BlackBerry Q10 (модель, сочета

Качественные фото нового смартфона BlackBerry просочились в Сеть ана для управления с помощью сенсорного экрана. В ее основе лежит микроядерная операционная система QNX, которая была приобретена компанией Research In Motion вместе с QNX Software в 201

Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK Компания Research In Motion (RIM) выпустила финальную версию среды разработки приложений для платформы BlackBerry 10. Финальная версия включает в себя полный набор инструментов, компонентов и API, необходимых для создания приложений под BlackBerry 10, обладающих высокой степенью интеграци

Акции RIM выросли в цене после анонса нового смартфона BlackBerry 10 Выход нового смартфона BlackBerry 10, запланированный на начало 2013 г., может укрепить пошатнувшиеся позиции RIM на рынке мобильных устройств. С таким прогнозом выступила аналитическая компании Jefferies & Co, котор

К тестированию BlackBerry 10 приступили свыше 50 операторов олностью оптимизированная под сенсорные экраны. В ее основе лежит микроядерная операционная система QNX, которую RIM приобрела в 2010 г. По данным Gartner, во II квартале 2012 г. доля RIM на ми

RIM вот-вот откроет BlackBerry 10 для лицензирования Компания Research In Motion в ближайшее время планирует открыть платформу BlackBerry 10 для лицензирования сторонним производителям мобильных телефонов, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный источник. Новая платформа находится на финальных стадиях тестирования

RIM обновила инструментарий разработки приложений под BlackBerry 10 Вслед за презентацией BlackBerry 10, состоявшейся этой весной в рамках конференции BlackBerry World, компания Research In Motion (RIM) выпустила обновленную версию инструментария разработки приложений под BlackBe

Раскрыты подробности о новой OS BlackBerry 10 и планы по спасению компании Глава Research In Motion Торстен Хейнс (Thorsten Heins) раскрыл новые подробности о платформе BlackBerry 10 и дальнейшем курсе компании. Он сделал это, выступая на своей первой встрече с инвесторами RIM после того, как был назначен исполнительным директором в январе этого года. Среди но

Утечка: Какие смартфоны и планшеты BlackBerry выпустит в 2013 г. Первый смартфон BlackBerry на платформе нового поколения BlackBerry 10 появится в продаже в I квартале 2013 г., сообщает TechCrunch со ссылкой на ресурс BlackBerryOS. Ранее представители Research In Motion, производителя устройств, сообщили, что перв

Представлена операционная система для автомобилей будущего Компания QNX Software Systems, которую в 2010 г. приобрел канадский производитель смартфонов Research In Motion, впервые показала графический интерфейс своей новой операционной системы для автомобилей,

Акции RIM упали до 8-летнего минимума после презентации BlackBerry 10 ргов на Фондовой бирже Торонто в минувший четверг, 3 мая, опустилась до 8-летнего минимума в $11,91 за ценную бумагу, информирует The Verge. Курс поднялся до $14,46 в преддверии презентации платформы BlackBerry 10. После того как презентация завершилась, пишет The Verge, "день за днем стоимость ценных бумаг стала падать вниз, как с лестницы". Издание напоминает, что фондовый рынок временами

Владельцы BlackBerry не получат обновления до BlackBerry 10 новой версии платформы. BlackBerry 10, базирующаяся на приобретенной RIM в 2010 г. микроядерной ОС QNX, несет новый графический интерфейс, в котором сделан упор на управление мобильным устройс

RIM показала новую платформу без легендарных кнопок. ВИДЕО Канадская компания Research In Motion (RIM) впервые показала функции и внешний вид новой платформы для мобильных устройств - BlackBerry 10, а также прототип устройства на этой платформе, предназначенный для разработчиков приложений. Как сообщает издание The Verge, демонстрация прошла на ежегодной конференции BlackBer

Research In Motion открыла Образовательную программу BlackBerry в России ботчиков программного обеспечения для мобильных устройств. Помимо запуска Образовательной программы BlackBerry, компания RIM также занимается развитием уже существующих курсов по операционной системе QNX, которые были организованы в примерно 20 ВУЗах России, благодаря совместной инициативе QNX Software Systems Limited и российского дистрибьютора SWD Software Ltd. Компания QNX

19 апреля в Москве состоится конференция «QNX-Россия-2012» 012 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», Москва, состоится одно из наиболее значимых мероприятий российского рынка встраиваемых систем и технологий автоматизации — XII Международная конференция «QNX-Россия-2012». Мероприятие соберет на одной площадке ведущих разработчиков, поставщиков и потребителей специализированных программных и аппаратных решений. Конференция «QNX-Россия» пр