Индексная книга CNews*
BlackBerry QNX RTOS Neutrino POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ)
Публикаций - 339, упоминаний - 370
BlackBerry QNX RTOS Neutrino упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5782 19
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 10
|Bloomberg 1121 7
|Engadget - Блог о технологиях 420 6
|CNews - ZOOM.CNews 1759 6
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 5
|Boy Genius Report - BGR 50 5
|91Mobiles 1717 4
|AppleInsider 386 4
|ZDnet 596 3
|InformationWeek 234 3
|Electronista 166 3
|DigiTimes - Издание 1296 3
|The Verge - Издание 506 3
|EE Times 158 2
|AP - Associated Press 1994 2
|SlashGear 134 2
|Известия ИД 482 2
|CrackBerry 3 2
|All Things Digital 168 2
|ComputerWorld 146 2
|FT - Financial Times 1174 2
|The Guardian - Британская газета 342 2
|CNews - Auto.CNews 51 2
|Wired - Издание 225 2
|NYT - The New York Times 1003 2
|Dedicated System 1 1
|Re/code 40 1
|Fortune 208 1
|Golem.de 3 1
|SlashLeaks 10 1
|Euronews - телеканал 46 1
|The Globe and Mail 71 1
|Los Angeles Times 69 1
|РБК Daily 91 1
|Gizmodo 121 1
|Telegraph 208 1
|CrunchBase 69 1
|Independent 114 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.