Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

BlackBerry QNX RTOS Neutrino POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.11.2024 Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому

в сентябре 2007 г. эта компания объявила об открытии доступа к исходному коду своей флагманской ОС QNX Neutrino RTOS. Тексты были доступны под новой на тот момент гибридной лицензией, которая

30.12.2021 Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января
27.08.2021 BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС

критический бюллетень безопасности, касающийся прошлых версий принадлежащей ей операционной системы QNX. Это так называемая система реального времени, используемая в промышленности, медицинском
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX

BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), дл
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве

годное совместное мероприятие компаний СВД Встраиваемые Системы и СВД Софтвер – семинар «Технологии QNX и КПДА в России». В программе будут представлены доклады, посвященные актуальным вопросам
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018

тоится ежегодный специализированный семинар, посвященный вопросам развития технологических платформ QNX и КПДА. Мероприятие организовано компаниями «СВД Встраиваемые Системы», разработчиком защ
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX

e, производитель компилятора и средств разработки ПО для языка программирования Ada, анонсировал поддержку инструментального комплекса GNAT Pro для встраиваемой операционной системы реального времени QNX – одной из самых распространенных в мире и в России ОСРВ для ответственных встраиваемых применений. Язык программирования Ada создавался специально для разработки ПО с повышенными требовани
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве

. Специалисты СВД Встраиваемые Системы проведут мастер-классы по особенностям настройки и диагностики целевых и инструментальных систем, а также по разработке программного обеспечения под ОС семейств QNX и КПДА. В мероприятии примут участие ведущие отечественные разработчики аппаратного обеспечения: «МЦСТ», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «НИИЭТ», «Байкал Электроникс», «Прософт», «РТСофт»,

10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России»

Ежегодный осенний семинар «Технологии QNX и КПДА в России», посвященный основным тенденциям развития и возможностям платформ реальн
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля

13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени. Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В ра
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля

13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени. Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В ра
05.06.2014 BlackBerry представила защищенную QNX OS для автомобилей

M, сейчас переименована в BlackBerry) анонсировала автомобильную операционную систему под названием QNX OS for Automotive Safety. Новинка предназначена для экономичной разработки функций, повыш
06.03.2014 Apple захватывает авторынок при помощи BlackBerry

Технология CarPlay, предназначенная для интеграции iPhone с автомобильной электроникой, базируется на платформе QNX, которая принадлежит канадскому производителю BlackBerry. Это предположение сделали западные журналисты, заметив имя компании Apple в списке партнеров QNX Software Systems на официал
26.02.2014 Ford откажется от Windows в пользу QNX

онно-развлекательных системах. Вместо нее мультимедийные комплексы SYNC будут оснащаться платформой BlackBerry QNX. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в Ford, который п
20.11.2013 Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях

установлена более чем на 1 млн автомобильных систем, выпущенных в 2013 г., но уже через 7 лет этот показатель возрастет до 53,7 млн. В результате такого стремительного роста Linux обгонит конкурентов QNX и Windows. В данный момент абсолютным фаворитом рынка автомобильных операционных систем остается QNX, доля которой составляет 53% (см. диаграмму ниже). Второе место с двукратным отст
11.10.2013 QNX научилась подавлять шумы в автомобиле с помощью программы

Компания QNX Software Systems, три года назад купленная канадским производителем смартфонов Research In Motion (сейчас носит название BlackBerry), разработала программное средство для шумоподавления в с
16.08.2013 Panasonic массово внедрит QNX в автомобили

Компания QNX Software Systems, приобретенная в 2010 г. канадским производителем смартфонов Research In Motion (RIM, сейчас переименована в BlackBerry), заключила соглашение с поставщиком потребительской
29.07.2013 Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10

Компания Thomson Reuters, поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, объявила о выпуске первого приложения для получения данных финансовых рынков на платформе BlackBerry 10. Благодаря новому мобильному решению Eikon клиенты Thomson Reuters получат доступ к расширенным функциям обеспечения конфиденциальности, корпоративной безопасности, а также удобны
07.05.2013 Смартфоны на базе BlackBerry 10 одобрены Министерством обороны США

Компания BlackBerry объявила о получении одобрения на применение смартфонов под управлением BlackBerry 10 и планшетов BlackBerry PlayBook в комплекте с BlackBerry Enterprise Service 10 для нужд Министерства обороны США. Агентство оборонных информационных систем (Defense Information Sy
03.04.2013 Вышли обновлённые версии приложений Facebook и Twitter для смартфонов на базе BlackBerry 10

Вышли обновлённые версии приложений Facebook и Twitter для смартфонов на базе BlackBerry 10. Эти новые приложения, уже доступные для бесплатной загрузки в магазине BlackBerry World, помогают пользователям оставаться на связи в любое время и в любом месте. Приложение Face
22.03.2013 Число приложений для BlackBerry 10 достигло 100 тыс.

Компания BlackBerry объявила на своем сайте, что число приложений для новой платформы BlackBerry 10 в официальном каталоге BlackBerry World достигло 100 тыс. Таким образом, за последние семь недель ассортимент магазина пополнился на 30 тыс. позиций. 70 тыс. приложений в нем было
20.03.2013 BlackBerry лишилась ключевого клиента

Правительство Великобритании посчитало платформу BlackBerry 10 недостаточно защищенной для того, чтобы ее могли использовать государственные служащие, сообщает Guardian. Великобритания является одним из ключевых рынков бывшей Research In Moti
18.03.2013 Приложение WhatsApp вышло для операционной системы BlackBerry 10

Компания WhatsApp и BlackBerry объявили о том, что популярный сервис обмена сообщениями WhatsApp стал доступен на платформе BlackBerry 10. WhatsApp Messenger представляет собой кросс-платформенный сервис для обмена сообщениями, помогающий сэкономить на отправке SMS-сообщений. Приложение WhatsApp Messenger доступно д
06.02.2013 Unity создает инструментарий, позволяющий портировать приложения на платформу BlackBerry 10

Компании BlackBerry и Unity Technologies объявили о совместной работе, направленной на создание компонента Unity, позволяющего портировать приложения на смартфоны под управлением BlackBerry 10. Выход данного компонента позволит сообществу Unity, насчитывающему более 1,5 млн разработчиков, адаптировать свои игры для работы на этой платформе. Кроме того, в планах компаний
31.01.2013 Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах

Компания BlackBerry официально представила мобильную платформу BlackBerry 10. Оценить потенциал данной платформы можно при помощи двух новых смартфонов с поддержкой LTE: BlackBerry Z10 (модель с полностью сенсорным экраном) и BlackBerry Q10 (модель, сочета
13.12.2012 Качественные фото нового смартфона BlackBerry просочились в Сеть

ана для управления с помощью сенсорного экрана. В ее основе лежит микроядерная операционная система QNX, которая была приобретена компанией Research In Motion вместе с QNX Software в 201
12.12.2012 Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK

Компания Research In Motion (RIM) выпустила финальную версию среды разработки приложений для платформы BlackBerry 10. Финальная версия включает в себя полный набор инструментов, компонентов и API, необходимых для создания приложений под BlackBerry 10, обладающих высокой степенью интеграци
05.12.2012 Акции RIM выросли в цене после анонса нового смартфона BlackBerry 10

Выход нового смартфона BlackBerry 10, запланированный на начало 2013 г., может укрепить пошатнувшиеся позиции RIM на рынке мобильных устройств. С таким прогнозом выступила аналитическая компании Jefferies & Co, котор
01.11.2012 К тестированию BlackBerry 10 приступили свыше 50 операторов

олностью оптимизированная под сенсорные экраны. В ее основе лежит микроядерная операционная система QNX, которую RIM приобрела в 2010 г. По данным Gartner, во II квартале 2012 г. доля RIM на ми
14.08.2012 RIM вот-вот откроет BlackBerry 10 для лицензирования

Компания Research In Motion в ближайшее время планирует открыть платформу BlackBerry 10 для лицензирования сторонним производителям мобильных телефонов, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный источник. Новая платформа находится на финальных стадиях тестирования
20.07.2012 RIM обновила инструментарий разработки приложений под BlackBerry 10

Вслед за презентацией BlackBerry 10, состоявшейся этой весной в рамках конференции BlackBerry World, компания Research In Motion (RIM) выпустила обновленную версию инструментария разработки приложений под BlackBe
11.07.2012 Раскрыты подробности о новой OS BlackBerry 10 и планы по спасению компании

Глава Research In Motion Торстен Хейнс (Thorsten Heins) раскрыл новые подробности о платформе BlackBerry 10 и дальнейшем курсе компании. Он сделал это, выступая на своей первой встрече с инвесторами RIM после того, как был назначен исполнительным директором в январе этого года. Среди но
04.07.2012 Утечка: Какие смартфоны и планшеты BlackBerry выпустит в 2013 г.

Первый смартфон BlackBerry на платформе нового поколения BlackBerry 10 появится в продаже в I квартале 2013 г., сообщает TechCrunch со ссылкой на ресурс BlackBerryOS. Ранее представители Research In Motion, производителя устройств, сообщили, что перв
08.06.2012 Представлена операционная система для автомобилей будущего

Компания QNX Software Systems, которую в 2010 г. приобрел канадский производитель смартфонов Research In Motion, впервые показала графический интерфейс своей новой операционной системы для автомобилей,

05.05.2012 Акции RIM упали до 8-летнего минимума после презентации BlackBerry 10

ргов на Фондовой бирже Торонто в минувший четверг, 3 мая, опустилась до 8-летнего минимума в $11,91 за ценную бумагу, информирует The Verge. Курс поднялся до $14,46 в преддверии презентации платформы BlackBerry 10. После того как презентация завершилась, пишет The Verge, "день за днем стоимость ценных бумаг стала падать вниз, как с лестницы". Издание напоминает, что фондовый рынок временами
04.05.2012 Владельцы BlackBerry не получат обновления до BlackBerry 10

новой версии платформы. BlackBerry 10, базирующаяся на приобретенной RIM в 2010 г. микроядерной ОС QNX, несет новый графический интерфейс, в котором сделан упор на управление мобильным устройс
02.05.2012 RIM показала новую платформу без легендарных кнопок. ВИДЕО

Канадская компания Research In Motion (RIM) впервые показала функции и внешний вид новой платформы для мобильных устройств - BlackBerry 10, а также прототип устройства на этой платформе, предназначенный для разработчиков приложений. Как сообщает издание The Verge, демонстрация прошла на ежегодной конференции BlackBer
20.04.2012 Research In Motion открыла Образовательную программу BlackBerry в России

ботчиков программного обеспечения для мобильных устройств. Помимо запуска Образовательной программы BlackBerry, компания RIM также занимается развитием уже существующих курсов по операционной системе QNX, которые были организованы в примерно 20 ВУЗах России, благодаря совместной инициативе QNX Software Systems Limited и российского дистрибьютора SWD Software Ltd. Компания QNX

04.04.2012 19 апреля в Москве состоится конференция «QNX-Россия-2012»

012 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», Москва, состоится одно из наиболее значимых мероприятий российского рынка встраиваемых систем и технологий автоматизации — XII Международная конференция «QNX-Россия-2012». Мероприятие соберет на одной площадке ведущих разработчиков, поставщиков и потребителей специализированных программных и аппаратных решений. Конференция «QNX-Россия» пр
21.03.2012 В Москве пройдет конференция «QNX-Россия-2012»

012 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», Москва, состоится одно из наиболее значимых мероприятий российского рынка встраиваемых систем и технологий автоматизации — XII Международная конференция «QNX-Россия-2012». Мероприятие соберет на одной площадке ведущих разработчиков, поставщиков и потребителей специализированных программных и аппаратных решений. Конференция «QNX-Россия» пр

Публикаций - 227, упоминаний - 295

BlackBerry QNX RTOS Neutrino и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 130
BlackBerry - QNX Software Systems 49 49
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 37
Microsoft Corporation 25775 31
Apple Inc 13154 31
Google LLC 12688 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Intel Corporation 12811 14
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 11
Fastwel - Фаствел 33 10
Samsung Electronics 11064 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 10
X Corp - Twitter 2938 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
РТСофт - RTSoft 100 7
ПроСофт - ProSoft 82 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
HTC Corporation 1512 6
Lenovo Motorola 3566 6
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 5
Dell EMC 5180 5
Qualcomm Technologies 1974 5
HP Inc. 5883 5
Sony 6739 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Nvidia Corp 4002 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
LG Electronics 3735 4
Oracle Corporation 7074 4
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Canalys 236 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
Hyundai Motor Company 436 5
Ford 434 5
Honda Motor Company - HND 240 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
BMW Group 482 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
Volkswagen Group - VW 308 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Volkswagen Audi Group 232 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
Hyndai 16 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Экспотроника ВК 40 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Volvo Cars 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Renault Groupe 166 1
Физприбор - Московский завод 8 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Транснефть 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 114
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 57
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 75 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 18
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Встраиваемые системы - Embedded system 106 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 11
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
Google Android 15243 80
Apple iOS 8583 50
Microsoft Windows 16882 41
Linux OS 11533 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
BlackBerry PlayBook 111 32
BlackBerry OS 180 32
Apple iPad 4011 24
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 21
BlackBerry Z 30 14
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 14
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 13
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
BlackBerry App World 58 11
BlackBerry PlayBook OS - BlackBerry Tablet OS 26 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 10
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Blackberry Bold 58 9
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 8
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 7
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 7
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 6
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 6
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 6
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 25
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 11
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 9
Chen John - Чен Джон 30 7
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Агафонов Леонид 3 3
Leroux Paul - Леруа Поль 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Свердлов Денис 201 2
Касперский Евгений 337 2
Григорьева Евгения 60 2
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 2
Paillard Julie - Пэйлорд Джулия 2 2
Stymiest Barbara - Стаймист Барбара 3 2
Juliussen Egil - Юлиуссен Эгиль 3 2
Alboini Vic - Албоини Вик 3 2
Dawson Jan - Доусон Ян 3 2
Saunders Alec - Сондерс Алек 3 2
Wall John - Уолл Джон 2 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Кочанов Дмитрий 21 1
Дуров Павел 329 1
Зайцев Михаил 345 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Макаров Валентин 251 1
Трушкин Константин 60 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Степанюк Михаил 81 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Духвалов Андрей 27 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Николаев Андрей 17 1
Киселев Александр 115 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Клоков Александр 7 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Канада 5081 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа 24964 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Япония 13807 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Индия - Bharat 5869 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Тайвань 4245 3
Индонезия - Республика 1058 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
США - Торонто 273 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Норвегия - Королевство 1858 3
США - Нью-Йорк 3180 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 2
США - Флорида 786 2
Швеция - Королевство 3782 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Bloomberg 1627 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Boy Genius Report - BGR 50 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
The Verge - Издание 619 3
The Guardian - Британская газета 406 2
SlashGear 134 2
EE Times 160 2
CNews - Auto.CNews 51 2
Electronista 166 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 2
Canadian Press 9 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Wired - Издание 276 1
Crunchbase 74 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
VentureBeat 90 1
GSM Arena 78 1
Digital Trends - Издание 35 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Известия ИД 770 1
AppleInsider 400 1
Telegraph 199 1
Neowin 217 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerWorld 144 1
Golem.de 3 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Globe and Mail 73 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Independent 111 1
Gartner - Гартнер 3658 13
IDC - International Data Corporation 4975 12
Strategy Analytics 285 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
ABI Research 236 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
VDC Research Group 14 1
Consumer Reports 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Top10VPN 6 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 7
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover - Leibniz Universität Hannover - Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 4 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 3
DevCon 18 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще