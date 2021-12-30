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BlackBerry QNX RTOS Neutrino POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ)



30.12.2021 Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января
27.08.2021 BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России»
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля
05.06.2014 BlackBerry представила защищенную QNX OS для автомобилей
06.03.2014 Apple захватывает авторынок при помощи BlackBerry
26.02.2014 Ford откажется от Windows в пользу QNX
20.11.2013 Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях
11.10.2013 QNX научилась подавлять шумы в автомобиле с помощью программы
16.08.2013 Panasonic массово внедрит QNX в автомобили
29.07.2013 Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10
07.05.2013 Смартфоны на базе BlackBerry 10 одобрены Министерством обороны США
03.04.2013 Вышли обновлённые версии приложений Facebook и Twitter для смартфонов на базе BlackBerry 10
22.03.2013 Число приложений для BlackBerry 10 достигло 100 тыс.
20.03.2013 BlackBerry лишилась ключевого клиента
18.03.2013 Приложение WhatsApp вышло для операционной системы BlackBerry 10
06.02.2013 Unity создает инструментарий, позволяющий портировать приложения на платформу BlackBerry 10
31.01.2013 Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах
13.12.2012 Качественные фото нового смартфона BlackBerry просочились в Сеть
12.12.2012 Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK
05.12.2012 Акции RIM выросли в цене после анонса нового смартфона BlackBerry 10
01.11.2012 К тестированию BlackBerry 10 приступили свыше 50 операторов
14.08.2012 RIM вот-вот откроет BlackBerry 10 для лицензирования
20.07.2012 RIM обновила инструментарий разработки приложений под BlackBerry 10
11.07.2012 Раскрыты подробности о новой OS BlackBerry 10 и планы по спасению компании
04.07.2012 Утечка: Какие смартфоны и планшеты BlackBerry выпустит в 2013 г.
08.06.2012 Представлена операционная система для автомобилей будущего
04.05.2012 Владельцы BlackBerry не получат обновления до BlackBerry 10
02.05.2012 RIM показала новую платформу без легендарных кнопок. ВИДЕО
20.04.2012 Research In Motion открыла Образовательную программу BlackBerry в России
04.04.2012 19 апреля в Москве состоится конференция «QNX-Россия-2012»
21.03.2012 В Москве пройдет конференция «QNX-Россия-2012»
25.01.2012 Рассекречены подробности о будущих смартфонах BlackBerry
12.01.2012 Обновленная система BlackBerry OS 7.1 добавила в смартфоны FM-радио

Публикаций - 339, упоминаний - 370

BlackBerry QNX RTOS Neutrino упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 202
Apple Inc 11289 82
Microsoft Corporation 23628 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 56
Google LLC 11035 49
Samsung Electronics 9783 43
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 51 34
BlackBerry QNX Software Systems 33 30
Meta Platforms - Facebook 4348 27
HTC Corporation 1493 26
Twitter 2737 25
Lenovo Motorola 3505 20
LG Electronics 3546 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 16
Intel Corporation 11704 13
Canalys 221 13
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 11
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 244 10
Fastwel - Фаствел 31 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 10
Qualcomm Technologies 1715 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 9
Huawei 3543 8
Adobe Systems 1512 8
AT&T Inc 1662 7
ПроСофт - ProSoft 70 7
РТСофт - RTSoft 86 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 359 7
Dell EMC 4933 7
ZTE Corporation 726 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 6
Sony 6490 6
Nvidia Corp 3230 6
Ростех - Автоматика Концерн 1507 6
IBM - International Business Machines Corp 9220 6
Lenovo Group 2182 6
Oracle Corporation 6354 5
TCL Corporation - TCL Electronics 170 5
HP Inc. 5569 5
GM - General Motors 448 7
LinkedIn 588 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 6
Honda Motor Company 230 5
Hyundai Motor Company 343 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 5
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
Ford 399 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 4
BMW Group 414 4
Евросеть 1401 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 442 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 3
Volkswagen Audi Group 196 3
Лента - Сеть розничной торговли 1733 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
KIA Motors 100 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 445 2
Экспотроника 40 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 2
Jaguar Land Rover 91 2
Hyndai 14 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 33 2
Jaguar Cars 124 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Меркури - Mercury 232 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 376 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 1
TuneIn Radio 8 1
УГМК Уралэлектромедь 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1647 1
Renault Groupe 147 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 4
Президент Российской Федерации 3766 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 2
U.S. NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США 7 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 285 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 203 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 205 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - Агентство защиты информационных систем 10 1
Правительство Москвы 2064 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 28 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 37 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
МВД РФ Управление К 118 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 4
Symbian Foundation 38 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation 174 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
4CIO 717 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 223
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 201
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 78
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11376 76
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