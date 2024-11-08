Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому

Операционную систему реального времени QNX сделали бесплатным для некоммерческого использования. До 2010 г. она уже была такой, пока не попала в руки Blackberry. Та закрыла ее и создала на ее основе мобильную ОС Blackberry 10, которая должна была конкурировать с iOS и Android. QNX – это микроядерная ОС, ориентированная преимущественно для различных гаджетов, например, для устройств интернета вещей.

Всем по бесплатной QNX

Компания Blackberry, известная в первую очередь своими одноименными телефонами и смартфонами, объявила, что отныне ее операционная система реального времени QNX открыта для полностью бесплатного использования в некоммерческих целях. Сама система существует с 1980-х годов и находится в собственности Blackberry с 2010 г.

У Blackberry было множество сценариев использования QNX для собственных нужд. На ее основе, в частности, была создана мобильная платформа Blackberry OS 10, которая должна была конкурировать с iOS, Android и Windows Phone. Но, как показала практика, система, вышедшая в 2013 г., когда мобильным Android и iOS было пять и шесть лет соответственно, никого не заинтересовала.

OpenQNX QNX в десктопном исполнении

Blackberry очень быстро списала свою платформу со счетов и перевела мобильные устройства на Android, а несколькими годами позже, в начале 2022 г., и вовсе прекратила их выпуск. Теперь же она сделала жест доброй воли и предоставила доступ к QNX всем, кому она интересна, но с обязательным условием исключительно некоммерческого и пользования.

Для Raspberry тоже подойдет

Основная сфера использования QNX – это встраиваемые устройства, также гаджеты интернета вещей. Нередко она становится основой программного обеспечения автомобилей. В августе 2013 г. подразделение Panasonic, специализирующееся на автомобильных мультимедийных системах, сообщило о планах по разработке этих систем на базе ОС QNX Car. Также CNews писал, что в начале 2014 г. о планах по переводу своих машин на эту систему объявил американский автогигант Ford. Спустя еще полгода Blackberry представила автомобильную программную платформу QNX OS for Automotive Safety.

Также QNX можно использовать и на одноплатных ПК. В ноябре 2024 г., одновременно с объявлением о бесплатном доступе к QNX, компания Blackberry сообщила, что стартовало формирование системных образов QNX 8.0 для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5. Это объективно далеко не самые передовые одноплатники (Pi 4 и вовсе вышел пять лет назад), но они считаются эталонами в своем сегменте.

Найти эти образы можно на GitLab. Raspberry Pi 4 – это минимально подходящий для них компьютер, притом нужна версия с 2 ГБ оперативной памяти. Также потребуется карта памяти microSD объемом 8 ГБ, а в список опциональных (необязательных) дополнений входят мышь, клавиатура и монитор.

История повторяется

За создание QNX ответственна канадская компания Quantum Software System, которая приступила к ее разработке в около 40 лет назад. В 2010 г. всю компанию вместе с ее активами выкупила BlackBerry, чтобы сделать на базе QNX «убийцу» iOS и Android.

За три года до перехода под крыло Blackberry Quantum Software System уже открывала исходники QNX. В частности, как сообщал CNews, в сентябре 2007 г. эта компания объявила об открытии доступа к исходному коду своей флагманской ОС QNX Neutrino RTOS. Тексты были доступны под новой на тот момент гибридной лицензией, которая предоставляла сторонним разработчикам возможность вносить свои изменения в систему. Также им дозволялось не раскрывать свои дополнения, используя их в закрытых системах.

В результате в течение следующих трех лет в открытом доступе были размещены коды микроядра QNX Neutrino, драйверов, файловых систем, а также системной библиотеки, а вместе с ним – входящих в комплект системы приложений. Blackberry такая свобода была не по нраву, и в 2010 г. код QNX вновь был закрыт.