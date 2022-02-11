Больше никакой надежды. Новые хозяева легендарного бренда BlackBerry полностью свернули разработку смартфонов

Американский стартап OnwardMobility, владелец лицензии на бренд BlackBerry, решил прекратить разработку этих смартфонов. Причина такого решения пока не установлена. Компания купила лицензию еще в августе 2020 г., но так и не выпустила ни одного мобильника. По предварительным данным, она готовила современную версию знаменитого вертикального слайдера Priv 2015 года выпуска – первого смартфона BlackBerry на базе Android.

Мир остался без смартфонов BlackBerry

Работа над новыми смартфонами BlackBerry приостановлена на неопределенный срок, пишет недавно возрожденный профильный ресурс CrackBerry. Над ними трудился техасский стартап OnwardMobility, получивший соответствующую лицензию, как сообщал CNews, еще в августе 2020 г.

Первоначально компания собиралась выпустить как минимум один новый мобильник BlackBerry в течение 2021 г., но этого так и не случилось. Ближе к концу 2021 г. появилась информация о разработке мобильника BlackBerry с физической клавиатурой и доступом к сетям пятого поколения (5G). В январе 2022 г. представители стартапа заявили, что все еще трудятся над ним. Однако спустя месяц источники CrackBerry внутри OnwardMobility подтвердили, что проект мертв.

Смартфоны BlackBerry всегда выделялись на фоне ближайших конкурентов

На это указывает и тот факт, что за полтора года работы над смартфоном OnwardMobility ни разу не показала его ни на фотографиях, ни на рендерах, ни хотя бы на скетчах. Устройство если и существовало, то исключительно в кулуарах компании и в воображении разработчиков.

Над чем работал новый владелец бренда

OnwardMobility никогда не раскрывала свои планы относительно того, как будет выглядеть ее первый смартфон BlackBerry. Однако различные утечки говорили, что компания не торопится делать по-настоящему новое устройство и хочет заимствовать ранние модели линейки.

В частности, их взор пал на смартфон BlackBerry Priv. Это вертикальный слайдер с очень строгим дизайном и аппаратной QWERTY-клавиатурой, скрывающейся под дисплеем. Мобильник дебютировал в сентябре 2015 г. и стал первым смартфоном BlackBerry, работающим на базе Android. Над ним работала сама компания BlackBerry, на тот момент еще не успевшая продать лицензию на собственный бренд.

Семилетний BlackBerry Priv имел все шансы переродиться в 2021 или 2022 году

Пока неясно, планировала ли OnwardMobility полностью скопировать дизайн Priv, некогда выделявшегося из общей массы смартфонов за счет своей необычной внешности, или же она собиралась заимствовать лишь форм-фактор. Как бы то ни было, за полтора года работы над проектом стартап не поделился ни одной подробностью об этом аппарате.

Исключение – компания сообщила лишь о поддержке грядущим устройством сетей пятого поколения. Однако это никак нельзя считать достоинством или отличительной чертой смартфона – в 2022 г. это уже необходимость, поскольку в настоящее время модуля 5G нет только лишь в совсем уж дешевых android-звонилках.

Вероятная причина «смерти» смартфонов BlackBerry

Отказ OnwardMobility от дальнейшей работы над смартфонами BlackBerry может быть связан с недавним решением оригинальной канадской компании продать все свои патенты, так или иначе связанные с мобильными устройствами. Покупатель был найден почти моментально – им стала компания Catapult IP Innovations, а сумма сделки составила $600 млн. $450 из них Catapult IP Innovations заплатила деньгами, а на оставшуюся сумму она выдала вексель. На руках у самой BlackBerry, помимо денег, осталась лицензия на использование проданных патентов.

Почему BlackBerry продала свои патенты именно этой компании, остается неизвестным. Однако до сделки Catapult IP Innovations не была связана с мобильным рынком. По данным портала AppleInsider, она может оказаться самым обычным патентным троллем – владея правами на множество технологий, она может начать требовать роялти с других компаний за их использование.

Passport - один из самых неоднозначных смартфонов компании

Не исключено, что именно эта перспектива испугала OnwardMobility. Пока неясно, как решение о прекращении разработки смартфонов BlackBerry повлияет на ее собственную судьбу. Компания была основана в 2018 г., и за четыре года существования она так и не сделала ничего значимого для мобильного рынка.

Откуда у стартапа лицензия на BlackBerry

Первоначально BlackBerry была одним из лидеров мирового мобильного рынка, еще в ту пору, когда она носила название Research in Motion. Компания славилась своими смартфонами для бизнесменов с продвинутой защитой и различными корпоративными сервисами.

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Выбить RIM из колеи удалось компании Apple со своим iPhone. Этот смартфон стремительно вытеснял устройства BlackBerry с рынка. Дошло до того, что в 2012 г. американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone с целью получения более надежных средств связи.

В октябре 2015 г. руководство компании сообщило о планах по прекращению разработки смартфонов. В сентябре 2016 г. BlackBerry подтвердила свое намерение выйти из бизнеса, а в декабре 2016 г. продала лицензию на бренд китайской компании TCL.

TCL, в отличие от OnwardMobility, все же подарила миру несколько новых устройств BlackBerry. Последнее ее творение вышло летом 2018 г. В феврале 2020 г. TCL заявила о прекращении работ над новыми смартфонами этой марки, а еще через полгода лицензия на нее отошла OnwardMobility.

В январе 2022 г., за несколько недель до продажи патентов, компания BlackBerry одним махом уничтожила все свои классические смартфоны, работавшие на ее собственной платформе BlackBerry OS. Она полностью прекратила ее поддержку, отключив все встроенные в нее сервисы. На некоторых моделях это привело к неработоспособности даже базовых функций – отправки SMS и совершения звонков.