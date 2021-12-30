Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января

В начале января 2022 г. BlackBerry прекратит поддержку всех смартфонов на базе ее платформы BlackBerry OS. Последняя ее версия вышла в 2014 г., а с 2015 г. компания выпускала Android-смартфоны. Прекращение поддержки означает неработоспособность подавляющего большинства фирменных сервисов. В ряде стран могут перестать работать SMS-сообщения и мобильный интернет, и даже подключение к сотовым сетям может оказаться нестабильным.

Прощай, BlackBerry OS

Компания BlackBerry полностью прекращает поддержку всех устройств на базе собственной платформы BlackBerry OS. Это означает, что все базовые функции этих гаджетов, включая фирменные приложения BlackBerry и даже телефонные вызовы, больше не будут работать стабильно.

Поддержка будет прекращена 4 января 2022 г. Это не касается устройств BlackBerry с предустановленной ОС Android – речь только о смартфонах и планшетах с BlackBerry OS 10, OS 7 и более ранними версиями системы. Все эти гаджеты были ориентированы в главным образом на корпоративных пользователей.

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В первую очередь BlackBerry отключит службы BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend. Для примера, BlackBerry Messenger – это своего рода аналог iMessage в смартфонах Apple. Он представляет собой защищенное средство связи между владельцами устройств BlackBerry. BlackBerry World – это магазин приложений для устройств на BlackBerry OS. Приложение Blend нужно для удобной работы с данными в памяти смартфона при его подключении к компьютеру, тогда как сервис BlackBerry Protect предназначен для надежной защиты персональных данных в случае кражи или утери устройства.

Ни звонков, ни SMS

BlackBerry предупредила, что в ряде стран и регионов мира ее смартфоны на платформе BlackBerry OS могут также лишиться возможности подключаться к сотовым сетям, что в итоге приведет к неработоспособности SMS и телефонных звонков. Стабильность возможности совершения экстренных вызовов, в особенности в США по номеру 911, после 4 января 2022 г. тоже окажется под большим вопросом.





После прекращения поддержки BlackBerry не сможет гарантировать надежность интернет-соединения через сотовые сети на своих устройствах. То же касается и выхода в интернет через Wi-Fi.

Остается добавить, что BlackBerry затянула с прекращением поддержки своих устройств и отключением сервисов. Первоначально компания планировала свернуть все еще в 2019 г., но позже объявила о продлении поддержки. Весной 2020 г. представители компании объявили, что все закончится 4 января 2022 г.

Опасность невелика

С учетом всего перечисленного смартфоны на базе BlackBerry OS станут абсолютно бесполезными для большинства их владельцев. Но следует отметить, что в масштабах всего мира таких людей осталось сравнительно немного.

BlackBerry не предоставляет статистику о количестве пользователей смартфонов на ее платформе. Однако последняя на 29 декабря 2021 г. ее версия с индексом 10.3 вышла более семи лет назад, в октябре 2014 г. С того момента она получила несколько апдейтов, последний из которых имеет индекс 10.3.3.3216. Его релиз состоялся в июне 2018 г., а сам он предназначен исключительно для абонентов североамериканских операторов Verizon и Bell Mobility.

Еще более ранняя BlackBerry OS 7 увидела свет в августе 2011 г. В январе 2012 г. она обновилась до версии 7.1, но в том же месяце была заменена на BlackBerry OS 10.

Постепенное угасание BlackBerry OS началось в 2015 г., когда BlackBerry приняла решение о переходе на Android. За прошедшие с того момента годы компания не выпустила ни одного устройства на собственной ОС.

Как BlackBerry потеряла мобильный рынок

Бренд BlackBerry был собственностью канадской компании Research in Motion (RIM), основанной в 1984 г. Некогда всемирно известный логотип впервые появился на корпусе устройства в 1996 г. – им был украшен обычный пейджер.

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Первый смартфон BlackBerry вышел в 1999 г. он получил название 5810. К 2009 г. Доля RIM на мировом рынке смартфонов достигла 20%. Это был второй результат после Nokia. В 2010 г. интерес пользователей к устройствам RIM стал резко падать на фоне роста популярности iPhone и Android-смартфонов. К концу II квартала 2016 г. доля RIM, которая в 2013 г. сменила название на BlackBerry Limited, снизилась практически до нуля. По данным исследовательской компании Gartner, она составила лишь 0,1%.

Самый первый смартфон BlackBerry

В сентябре 2015 г. состоялся дебют устройства Priv, ставшего первым Android-смартфоном компании. Это был вертикальный слайдер бизнес-класса, а его название было сокращением от слов privilege (привилегия, преимущество) и «privacy» (конфиденциальность). Аппарат относился к сегменту флагманов и сочетал платформу Android с технологиями защиты информации, разработанными самой BlackBerry.

В июле 2015 г., за два месяца до премьеры Priv, BlackBerry закрыла свое представительство в России. В октябре 2015 г руководство BlackBerry заявило о скором отказе от выпуска новых смартфонов. Свой последний смартфон, получивший название DTEK60, компания показала в октябре 2016 г.

В середине декабря 2016 г. BlackBerry передала право на производство и распространение смартфонов под своим брендом китайской компании TCL Corporation и сосредоточилась на разработке программного обеспечения. TCL ограничилась выпуском нескольких Android-мобильников BlackBerry, последним из которых стал Key2 образца лета 2018 г.

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В феврале 2020 г. TCL решила прекратить разработку и производство смартфонов BlackBerry и передать лицензию на них другой компании. Ею стал американский стартап OnwardMobility, лицензия к которому перешла в августе 2020 г. По прошествии более года с того момента компания не выпустила ни одного нового устройства BlackBerry.

У компании все хорошо

Несмотря на неудачу на мобильном рынке, компания BlackBerry существует и по сей день. Компания по-прежнему сосредотачивает все усилия на разработке ПО, и это приносит свои плоды.

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Одно из направлений работы компании – это ПО и сервисы для кибербезопасности. Пандемия коронавируса и подхлестнула спрос на них, и в результате III квартал 2021 г. принес BlackBerry выручку по этому направлению в размере $128 млн. Суммарная выручка за отчетный период составила $184 млн, хотя аналитики полагали, что она не поднимется выше $177,25 млн. Однако годом ранее этот показатель был на уровне $218 млн.