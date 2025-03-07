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BlackBerry KeyTwo Смартфон


07.03.2025 RuStore более 100 млн раз установили на устройства 1
30.12.2021 Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января 1
20.08.2020 Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу 2
04.02.2020 Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается 1
01.03.2019 BlackBerry созрела до красного 2
21.12.2018 Лучшие подарки на Новый год: смартфоны 1
10.12.2018 Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android 2
01.11.2018 BlackBerry KEY2 - клавиатура плюс двойная камера 3
05.09.2018 Всё самое интересное с IFA 2018 2
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены 4
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото 4
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 3

Публикаций - 12, упоминаний - 26

BlackBerry KeyTwo и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 11
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 217 7
Apple Inc 12166 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 4
BlackBerry Mobile 9 3
Lenovo Group 2297 2
X Corp - Twitter 2851 2
Google LLC 11850 2
OnwardMobility 7 2
Huawei 3964 2
Qualcomm Technologies 1833 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
MediaTek - Ralink 530 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
BlackBerry Mobility Solutions 1 1
FIH Mobile 14 1
Lenovo Motorola 3502 1
Microsoft Corporation 24695 1
Nvidia Corp 3516 1
Intel Corporation 12231 1
LG Electronics 3620 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
HTC Corporation 1499 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
ZTE Corporation 750 1
Sharp Corporation 1041 1
Leica Camera 263 1
Good Technology 30 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 994 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 1
TCL Communication Technology 14 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 1
Евросеть 1405 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7666 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20928 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2344 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3503 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2102 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24647 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2821 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6074 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 126 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2362 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2806 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27995 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2257 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7424 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1028 3
Кнопочное управление 557 3
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 255 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 394 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 513 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8325 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1937 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4814 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3446 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8526 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 2
Google Android 14096 10
BlackBerry KEYone - Смартфон 11 6
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1563 5
BlackBerry Speed Key 5 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7115 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 4
Google Android 8 - Android Oreo 194 4
BlackBerry OS 172 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1133 3
Google Lens - Google Объектив 58 3
BlackBerry Hub 10 3
BlackBerry Priv 11 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 2
Mozilla Firefox - браузер 1893 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 232 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 2
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
WhatsApp Messenger 1093 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 109 1
BlackBerry Passport 13 1
Google Android Enterprise Recommended 7 1
Qualcomm Snapdragon SDM 5 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 362 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Huawei Mate - серия смартфонов 362 1
Apple Face ID 215 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Nvidia G-Sync 151 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 435 1
Nuance Swype Keyboard 58 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 3
Chen John - Чен Джон 25 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Свердлов Денис 200 1
Канада 4897 7
Россия - РФ - Российская федерация 145879 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 5
Франция - Французская Республика 7868 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1045 1
Германия - Федеративная Республика 12716 1
США - Техас 991 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
Европа 21821 1
Азия - Азиатский регион 5566 1
Ближний Восток 2955 1
Китай - Тайвань 4004 1
Нидерланды 3535 1
Германия - Берлин 716 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1379 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4925 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6204 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 2
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5568 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1642 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8814 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 2
The Verge - Издание 560 1
SlashLeaks 10 1
Pocket-Lint 71 1
Gartner - Гартнер 3562 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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