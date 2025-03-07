RuStore более 100 млн раз установили на устройства

Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в 100 млн установок. За год число инсталлов выросло в три раза. Среди причин роста популярности: бесперебойный доступ к сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и широкий выбор приложений — в каталоге RuStore более 50 тыс. приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и «Аврора». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«‎За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса. В прошлом году мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а сейчас магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах, умных часах», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Самой популярной моделью с российским магазином приложений стала Xiaomi Redmi Note 13. Самым дорогим мобильным устройством с RuStore оказался Samsung Galaxy Z Fold 6 стоимостью около 200 тыс. руб., а самым бюджетным довольно старая модель Xiaomi Redmi 9A около 5 тыс. руб.

Растет популярность складных смартфонов, среди которых можно выделить компактный Galaxy Z Flip6 и довольно редкий Google Pixel 9 Pro Fold. Среди самых необычных смартфонов с российским магазином приложений: Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотокамеру, редкие BlackBerry KEY2, неординарный Nothing Phone (2a) и защищенные устройства Ulefone Armor.