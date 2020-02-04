Эпоха BlackBerry завершена. Производство смартфонов прекращается

Компания TCL прекратит выпуск смартфонов BlackBerry в августе 2020 г. Соглашение с владельцем бренда, компанией BlackBerry Limited, истекает, и партнеры не спешат продлевать контракт.

Закат эпохи

Китайская компания TCL готовится к прекращению выпуска смартфонов BlackBerry. Лицензию на использование этого бренда она приобрела в конце 2016 г. О принятии данного решения компания сообщила в своем блоге в Twitter, установив точные сроки. Разработка и выпуск смартфонов BlackBerry будут прекращены 31 августа 2020 г.

TCL уточнила, что у нее «больше нет никаких прав на разработку, производство или продажу устройств под маркой BlackBerry». О возможности продления лицензии с канадской компанией BlackBerry Limited на момент публикации материала известно не было.

TCL планирует осуществлять поддержку проданных устройств до 31 августа 2022 г., подразумевая гарантийное и сервисное обслуживание владельцев гаджетов BlackBerry. Станет ли она выпускать обновления программного обеспечения, остается неизвестным.

Смартфоны BlackBerry пользовались спросом на протяжении многих лет

Компания BlackBerry Limited на 4 февраля 2020 г. не сообщала, станет ли она искать нового партнера по выпуску смартфонов под ее брендом.

Три года сотрудничества

BlackBerry Limited передала TCL право на выпуск гаджетов под ее брендом в декабре 2016 г. В своем блоге компания сообщила, что долгосрочное лицензионное соглашение позволит производителю сосредоточиться на программном обеспечении для безопасности и сервисных услугах.

Одновременно с этим BlackBerry также заявила о запуске собственной платформы безопасности для корпоративного интернета вещей (Enterprise of Things, EoT), что стало новым шагом в истории компании после прекращения производства смартфонов. Платформа, объединившая в себе такие существующие технологии кибербезопасности как Good Technology, WatchDox, AtHoc и Encription, предназначена для работы с большими данными.

KeyOne - первый смартфон TCL под брендом BlackBerry

Первым смартфоном BlackBerry, выпущенным TCL, стал моноблок KeyOne, наделенный аппаратной клавиатурой, размещенной на лицевой панели. Смартфон был анонсирован в начале мая 2017 г. и поступил в продажу спустя несколько недель после дебюта. KeyOne относился к смартфонам среднего уровня – в его основе находился процессор Qualcomm Snapdragon 625, а объем оперативной памяти при накопителе 32 ГБ был равен 3 ГБ. За счет клавиатуры он был больше вышедших незадолго до него флагманов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, но стоил при этом дешевле – $550 против $750 за Galaxy S8. В России KeyOne вышел в сентябре 2017 г.

Вторым знаковым смартфоном TCL под маркой BlackBerry стал Key2, вышедший в начале лета 2018 г. Получив существенные улучшения с точки зрения аппаратной составляющей, он сохранил главное отличие от конкурентов – аппаратную клавиатуру.

В дальнейшем TCL озвучивала планы по выпуску Key3, но данная модель так и не была анонсирована. Компания также собиралась выпустить смартфон с поддержкой 5G в 2019-2020 г. и даже раздумывала над созданием собственного смартфона с гибким дисплеем.

Неудачное десятилетие

BlackBerry – канадская компания, основанная в 1984 г. стала известна благодаря смартфонам BlackBerry, нашедшим широкую популярность в корпоративной сфере. Свой первый смартфон компания выпустила в 2003 г. Первым же продуктом под брендом BlackBerry в 1999 г. стал пейджер. Наибольшей популярностью смартфоны BlackBerry пользовались в корпоративном сегменте - их главной особенностью была защищенность переговоров. Почта и сообщения передавались зашифрованными, а все данные обрабатывались на собственных серверах BlackBerry.

В течение всего последнего десятилетия компания BlackBerry Limited, до 2013 г. известная как Research in Motion (RIM), постепенно теряла долю рынка смартфонов. В 2009 г. она контролировала пятую часть рынка мобильных устройств, занимая второе место сразу за его лидером (на тот момент) – Nokia. Во II квартале 2016 г. доля вендора на мировом рынке смартфонов составила 0,1%, по данным исследовательской компании Gartner.

Вертикальный слайдер BlackBerry Priv

BlackBerry проиграла битву за рынок смартфонов компании Apple и появившимся впоследствии производителям Android-устройств. Ее собственная платформа BlackBerry OS оказалась неконкурентоспособна не только на потребительском, но и на корпоративном рынке, где компания традиционно удерживала лидерство на протяжении многих лет. К примеру, в 2012 г. американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone с целью получения более надежных средств связи.

BlackBerry могла перейти в собственность Китая еще в 2013 г. – компания Lenovo рассматривала возможность ее приобретения. Тем не менее, переговоры между сторонами ни к чему не привели.

В сентябре 2015 г. BlackBerry анонсировала свой первый смартфон на базе Android – вертикальный слайдер бизнес-класса Priv (сокращенно от «privilege» (привилегия, преимущество) и «privacy» (конфиденциальность)). Смартфон относился к сегменту флагманов и сочетал платформу Android с технологиями защиты информации, разработанными самой BlackBerry.

О возможном отказе BlackBerry от самостоятельного производства смартфонов компания заговорила в октябре 2015 г. Глава компании Джон Чен (John Chen) заявил, что выпуск смартфонов будет прекращен в течение года, если мобильное подразделение продолжит приносить убытки. Этому заявлению предшествовал уход BlackBerry из России – свое представительство в стране она закрыла в июле 2015 г.

DTEK60 - последний смартфон BlackBerry. выпущенный до сделки с TCL

Окончательное решение по отказу от разработки и производства смартфонов BlackBerry приняла в сентябре 2016 г., за три месяца до подписания соглашения с TCL. Последним телефоном, выпущенным непосредственно канадским вендором, стал флагманский Android-моноблок DTEK60 с экраном Quad HD, процессором Snapdragon 820 и металлическим корпусом со стеклянным покрытием. В продажу он поступил по цене $500.

После сделки с TCL BlackBerry сосредоточилась на мобильных сервисах и ПО для управления данными и их защиты. Помимо этого, в ее распоряжении есть защищенная программная платформа QNX OS для автомобилей, которую она представила в июне 2014 г. Данная ОС будет использоваться в электромобилях компании Arrival – стартапа, созданного бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым.