Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу
Смартфоны BlackBerry вновь могут поступить в продажу благодаря американскому стартапу OnwardMobility, выкупившему лицензию на этот бренд. Дебют первого гаджета, оснащенного 5G-модемом и аппаратной QWERTY-клавиатурой предварительно назначен на 2021 г.
BlackBerry оживает
Компания-стартап OnwardMobility из Техаса (США) намерена возродить некогда популярный бренд смартфонов BlackBerry. Как пишет Business Wire, она приобрела лицензию на использование этого названия (сумма сделки не разглашается) и не намерена тянуть с выпуском первых гаджетов.
Свой первый смартфон с логотипом BlackBerry техасский малоизвестный стартап собирается выпустить в 2021 г., пока без указания точной даты. Устройство будет отличаться от подавляющего большинства имеющихся на рынке умных средств связи за счет наличия аппаратной QWERTY-клавиатуры – неотъемлемого атрибута классических смартфонов BlackBerry.
Известные подробности
На момент публикации материала OnwardMobility рассказала лишь о планах по выпуску первого BlackBerry в 2021 г. Спецификации устройства держатся в тайне – известно только о клавиатуре и о поддержке сотовых сетей пятого поколения.
Последнее не позволяет определить даже производителя процессора, поскольку 5G-модемы есть в портфолио как Qualcomm, так и MediaTek, а чипы двух этих вендоров чаще всего встречаются в современных смартфонах.
По предварительным данным, OnwardMobility является лишь владельцем лицензии. Неизвестно, кто займется проработкой дизайна, однако партнер стартапа, перед которым будет стоять задача по конвейерной сборке, уже найден.
В данном случае американский стартап не сможет обойтись без помощи сторонней компании – сборку новых смартфонов BlackBerry будет осуществлять фирма FIH Mobile. Ее название не на слуху, в отличие от компании, владеющей ею: FIH Mobile – это «дочка» тайваньской Foxconn, основного партнера Apple по сборке ее iPhone.
Возможное возвращение к истокам
OnwardMobility не раскрывает подробности о том, смартфоны какого именно класса войдут в новую линейку BlackBerry. С самого начала устройства BlackBerry были ориентированы на корпоративный сегмент – их главной особенностью была защищенность переговоров. Почта и сообщения передавались зашифрованными, а все данные обрабатывались на собственных серверах BlackBerry.
Как пишет ресурс The Verge, OnwardMobility, планирует выпускать именно классические бизнес-смартфоны. Как это будет проявляться, пока неизвестно, но на это может указывать как раз наличие аппаратной клавиатуры, среди обычных пользователей практически невостребованной.
Что случилось с оригинальными гаджетами BlackBerry
Бренд BlackBerry с самого начала принадлежал канадской компании Research in Motion (RIM), основанной в 1984 г. Первым продуктом под брендом BlackBerry стал обычный пейджер – он был выпущен в 1996 г., а самый первый смартфон марки, получивший название BlackBerry 5810, появился в магазинах в 1999 г.
С момента выпуска своего самого первого мобильника RIM, в 2013 г. сменившая название на BlackBerry Limited, активно наращивала долю рынка смартфонов. В 2009 г. она удерживала пятую его часть, уступая лишь компании Nokia.
С начала следующего десятилетия популярность смартфонов BlackBerry стала снижаться на фоне роста спроса на iPhone – мобильники компании Apple. К примеру, в 2012 г. американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone с целью получения более надежных средств связи.
Развитие Android-смартфонов тоже оказало существенное влияние на падение спроса на канадские мобильники, долгие работавшие на проприетарной ОС, разработанной RIM. К концу II квартала 2016 г. доля RIM снизилась практически до нуля. По данным исследовательской компании Gartner, она составила лишь 0,1%.
Дальнейшая судьба бренда
RIM до последнего пыталась удержать бренд BlackBerry на плаву – в сентябре 2015 г. она даже показала свой первый смартфон на базе Android – вертикальный слайдер бизнес-класса Priv (сокращенно от «privilege» (привилегия, преимущество) и «privacy» (конфиденциальность)). Аппарат относился к сегменту флагманов и сочетал платформу Android с технологиями защиты информации, разработанными самой BlackBerry.
Однако уже в октябре 2015 г. появилась первая информация о возможном отказе BlackBerry от самостоятельного производства смартфонов. Ее озвучил непосредственно глава компании Джон Чен (John Chen) – он заявил, что выпуск смартфонов будет прекращен в течение года, если мобильное подразделение продолжит приносить убытки. Этому заявлению предшествовал уход BlackBerry из России – свое представительство в стране она закрыла в июле 2015 г.
В своем решении отказаться от выпуска смартфонов BlackBerry окончательно утвердилась в сентябре 2016 г. Последним телефоном, выпущенным непосредственно канадским вендором, стал флагманский Android-моноблок DTEK60 с экраном Quad HD, процессором Snapdragon 820 и металлическим корпусом со стеклянным покрытием.
В середине декабря 2016 г. BlackBerry передала право на производство и распространение смартфонов под своим брендом китайской компании TCL Corporation и сосредоточилась на разработке программного обеспечения. TCL приступила к выпуску потребительских смартфонов BlackBerry, и первым ее творением стал моноблок KeyOne, наделенный аппаратной клавиатурой, размещенной на лицевой панели. Смартфон был анонсирован в начале мая 2017 г. и поступил в продажу спустя несколько недель после дебюта.
Последним гаджетом BlackBerry, выпущенным TCL, был смартфон Key2, к слову, тоже оснащенный аппаратной клавиатурой. Он увидел свет летом 2018 г.
В начале февраля 2020 г., как сообщал CNews, TCL начала готовиться к полному прекращению разработки и производства смартфонов BlackBerry. Лицензия на использование бренда истекает 31 августа 2020 г., и планов по ее продлению у китайского вендора не было и нет.