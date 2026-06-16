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Soft-touch Софт тач Софт-фил эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.06.2026 Commo выпустил полноразмерные наушники с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением 1
06.02.2026 Новый трехкамерный холодильник Harper RH6966BB поступил в продажу 1
20.10.2025 «Яндекс Фабрика» представила новую модель полноразмерных наушников Commo One 2.0 — с функцией Multipoint, двумя режимами звучания и новыми цветами 1
19.09.2025 «Яндекс Маркет»: покупатели чаще всего выбирают модели iPhone 17 Pro и Pro Max с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ 1
07.08.2025 IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap 1
13.05.2025 Новая игровая мышь Filum FL-GM20: практичность и яркий дизайн для гейминга и работы 1
07.05.2025 «Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones 1
31.01.2025 «Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации 1
05.12.2024 Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном 1
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи 1
27.08.2024 «Оклик» представил тихий беспроводной комплект – S275W 1
20.06.2024 На «Яндекс Маркете» стартовали продажи флагманских наушников Commo Immersive — с шумоподавлением и автономной работой до 65 часов 1
13.05.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery 1
18.03.2024 Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW 1
15.03.2024 Новые игровые мыши от «Оклик Gaming»: 702G, 770GW и 780GW 1
16.02.2024 «Оклик» 503M, 503MW – мыши с эргономичной формой и бесшумными кнопками 1
24.12.2023 Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке 1
15.09.2023 Наушники Tecno True 1 с активным шумоподавлением уже в России 1
29.03.2022 Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW: умное и полезное решение для долгой работы 1
09.03.2022 Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти 1
16.12.2021 TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов 1
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч 1
22.04.2020 Mail.ru выпустила умную колонку. Цена 1
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена 1
26.12.2018 Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100 1
10.12.2018 Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android 1
18.09.2018 Современные смартфоны: из чего их делают? 1
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены 1
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото 1
19.02.2018 Обзор электронной книги ONYX BOOX Cleopatra 3 1
13.11.2017 Обзор электронной книги ONYX BOOX Chronos: современный учебник 1
10.10.2017 Хиты продаж: ноутбуки 2017 года 1
28.08.2017 Снова в школу: лучшие подарки на 1 сентября 1
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017 1
04.07.2017 Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем» 1
24.03.2017 В России стартовали продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5 1

Публикаций - 141, упоминаний - 143

Soft-touch и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 21
Samsung Electronics 11065 19
HTC Corporation 1512 19
Apple Inc 13156 18
Meta Platforms - Facebook 4621 15
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
Acer Group - Acer Inc 2776 11
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Sony 6739 10
X Corp - Twitter 2938 9
E-Ten Information Systems 119 8
Microsoft Corporation 25775 8
LG Electronics 3735 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
Treelogic 41 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Lenovo Group 2447 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Merlion - Oklick - Оклик 36 5
МегаФон 10742 5
Intel Corporation 12811 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Philips 2099 5
Lenovo Motorola 3566 5
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 4
ONYX International 158 4
Toshiba Corporation 2980 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
МакЦентр - MacCentre 171 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
MiTAC - Mio Technology 89 3
Ростелеком 10948 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Связной ГК 1401 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Carl Zeiss AG 307 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Белый Ветер 365 2
Braun GmbH 79 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
eBay Inc 1640 2
Kickstarter 136 2
Miele - Миле 139 1
EVYAP 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Dyson 157 1
Hansa - Ханса 114 1
Barnes & Noble 171 1
Телефорум 93 1
Prada 58 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Daikin Industries 64 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Madrobots - Мэдроботс 3 1
Beurer - Бойрер 19 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
UMA - United Music Agency 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 86
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 85
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 74
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 62
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 61
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 53
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 44
Наушники - Headphones 4479 43
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 39
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 37
USB micro 974 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 35
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 34
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 34
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 32
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 30
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 29
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 28
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 28
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 27
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 26
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Микрофон - Microphone 2809 24
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 23
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Microsoft Windows 16882 19
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 14
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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