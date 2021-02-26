Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Soft-touch
Софт тач
Софт-фил
эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие
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Публикаций - 47, упоминаний - 47
Soft-touch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 5
|Связной ГК 885 2
|AliExpress 275 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
|eBay Inc 536 1
|Whirlpool 48 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|POI - points of interest 60 2
|Русский язык 1004 2
|CNews - ZOOM.CNews 1113 6
|Wikipedia - Википедия 284 2
|Cosmopolitan 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770715, в очереди разбора - 674397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770715, в очереди разбора - 674397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru