Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Soft-touch
Софт тач
Софт-фил
эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие


26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов 1
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены 1
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч 1
22.04.2020 Mail.ru выпустила умную колонку. Цена 1
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена 1
26.12.2018 Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100 1
18.09.2018 Современные смартфоны: из чего их делают? 1
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены 1
08.06.2018 Blackberry выпустила кнопочный «самый защищенный в мире» смартфон на Android. Фото 1
19.02.2018 Обзор электронной книги ONYX BOOX Cleopatra 3 1
10.10.2017 Хиты продаж: ноутбуки 2017 года 1
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017 1
04.07.2017 Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем» 1
23.03.2016 Обзор PowerBank Hiper Smile: «розетка» на два гаджета 1
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем 1
01.09.2014 Prestigio выпустила смартфоны MultiPhone 5453 и 5504 DUO 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
22.08.2013 Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов? 1
06.03.2013 Toshiba Satellite U920t: гибридный компьютер с сенсорным экраном 1
12.02.2013 Обзор планшета WEXLER.TAB 7t с модулем 3G: с лица воду не пить 1
15.01.2013 Тест удивительного смартфона ASUS PadFone 2: теперь есть, кому вставить мозги 1
03.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora 1
22.11.2012 Обзор Prology Latitude T-804T: ридер с большой буквы 1
28.02.2012 Док-станция для iPad от легендарной JBL: обзор 1
26.12.2011 Первый взгляд на планшет Acer Iconia Tab A200: подарок на рождество 1
10.11.2011 Как букридер стал планшетом: обзор PocketBook A 10 1
23.08.2011 ThinkPad X1: тест топового ноутбука Lenovo 1
12.08.2011 Treelogic представила 5-дюймовый GPS-навигатор с поддержкой пробок 1
27.07.2011 Treelogic анонсировала 7-дюймовый ридер 1
20.05.2011 Treelogic представил новые 6-дюймовые GPS-навигаторы 1
13.05.2011 Treelogic представила обновленную линейку 5-дюймовых GPS-навигаторов 1
17.03.2011 Treelogic представил 7-дюймовый GPS-навигатор с поддержкой пробок 1
17.11.2010 LG Optimus One стал самым быстропродающимся «гуглофоном» 1
11.11.2010 Тест HTC Desire HD: лучший Android-коммуникатор? 1
29.09.2010 Acer Stream: тест флагманского мультимедийного гуглофона 1
25.08.2010 Motorola Milestone: удобный qwerty-коммуникатор на базе Android 1
11.08.2009 Выбор ZOOM: самые ожидаемые коммуникаторы осени 2009 1
20.05.2009 Коммуникатор HTC Touch Cruise 2009. Лучшая навигация среднего класса. 1
14.05.2009 RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов? 1
13.03.2008 E-TEN glofiish X650: коммуникатор-универсал 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Soft-touch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 255 9
Google LLC 7198 7
Apple Inc - Эппл Рус 7750 6
Facebook 3768 5
HTC Corporation 1203 5
Samsung Electronics 5749 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Qualcomm Technologies 1007 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 3
Microsoft Corporation 11226 3
Twitter 2204 2
E-Ten Information Systems 77 2
Lenovo Group 1643 2
Xiaomi 904 2
Intel Corporation 4221 2
HP Inc. 2956 2
Acer Group 1381 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 2
Lenovo Motorola 1029 2
Hiper 18 2
ONYX International 16 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 2
Redmond - Инновационные решения 49 2
BlackBerry Mobile 5 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
TCL Corporation 87 2
Nvidia Corp 2047 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Prestigio 168 1
PocketBook International 63 1
Ring 11 1
AMD Graphics Product Group - ATI 345 1
Wexler 54 1
Gigabyte Technology 137 1
Nintendo 226 1
Corning Inc 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 5
Связной ГК 885 2
AliExpress 275 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
eBay Inc 536 1
Whirlpool 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 7
3G - Стандарт мобильной связи 3757 7
MP3 692 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 5
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 4
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 81 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 4
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 4
USB Type-C - USB-C 901 3
AVI - Audio Video Interleave 200 3
WMV - Windows Media Video 169 3
WAV - Waveform Audio File Format 202 3
WMA - Windows Media Audio 330 3
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 3
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 192 3
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 150 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 323 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 189 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 372 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 2
Kensington lock 120 2
Google Android 10752 17
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 9
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Corning Gorilla Glass 496 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 4
Qualcomm Quick Charge 104 4
Apple iOS 5742 4
Google YouTube - Видеохостинг 1742 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Apple iPad 3263 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 142 3
HTC Touch - серия смартфонов 37 2
Amazon Kindle 136 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Microsoft Office 1954 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Apple iPod 589 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Intel Core - Семейство процессоров 865 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Abbyy Lingvo 109 2
BlackBerry Speed Key 3 2
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 2
Google Lens - Google Объектив 31 2
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 8 2
OnyX 33 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 2
Google Gmail 611 2
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Артамонова Анна 129 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Канада 1321 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Китай - Тайвань 599 1
Испания - Барселона 537 1
Египет - Арабская Республика 370 1
POI - points of interest 60 2
Русский язык 1004 2
CNews - ZOOM.CNews 1113 6
Wikipedia - Википедия 284 2
Cosmopolitan 17 1
Cinebench 16 1
PCMark 79 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770715, в очереди разбора - 674397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще