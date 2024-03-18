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Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW

Компания Sven продолжает развивать свою линейку беспроводных мышей, ориентированных на максимальный комфорт использования. Новая RX-570SW — обновление ряда моделей, оборудованных бесшумными правой и левой кнопками, которые не будут мешать окружающим ни дома, ни в библиотеке или другом тихом месте, где обладатели новинки захотят поучиться или поработать. Подключение к ноутбуку или ПК может осуществляться как по радиоканалу с помощью USB-адаптера, так и посредством Bluetooth, поддерживаются устройства под управлением Windows или macOS.

Компактный плоский корпус манипулятора позволяет легко разместить его в сумке или рюкзаке, RX-570SW максимально адаптирована для постоянной переноски вместе с ноутбуком.

При этом он сделан симметричным и будет одинаково удобен как правшам, так и левшам. Прорезиненное колесико очень приятно на ощупь и не проскальзывает при вращении пальцем — конструкторы подумали про каждую мелочь, которая может повлиять на комфорт использования устройства. Весь корпус имеет покрытие Soft Touch, приятен на ощупь и отлично лежит в руке в течение долгих часов непрерывной работы.

От подавляющего большинства «офисных» мышей RX-570SW отличается тем, что поддерживает смену режимов DPI, что помогает подобрать удобное соотношение скорости и точности передвижения курсора на экране для мониторов с разным разрешением и разных программ — от офисных приложений до редакторов графики.

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Особенности устройства: беспроводное подключение по Bluetooth или радиоканалу 2,4 ГГц; бесшумные правая и левая кнопки; компактный плоский корпус; прорезиненное колесо прокрутки; максимальное разрешение 1600 DPI; встроенный аккумулятор 400 мА·ч; выключатель питания; покрытие корпуса Soft Touch.

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