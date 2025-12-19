Разделы

SVEN Oy Sven Scandinavia Ltd SVEN Audio

19.12.2025 Компания Sven представила новую портативную акустическую систему PS-990 2
27.05.2025 Беспроводная акустика Sven PS-255 с функцией караоке 2
21.03.2025 Портативная акустика Sven PS-99 — самая передовая из миниатюрных 2
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
23.12.2024 Аудиосистема для вечеринок Sven PS-860 — праздник в движении 2
19.12.2024 Акустическая система Sven MС-5 — максимум компактности и универсальности 2
22.08.2024 Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж 2
13.06.2024 Геймерская мышь SVEN RX-G800 — завораживающая красота виртуальных побед 2
08.04.2024 Устройствам с иностранными мышками, клавиатурами и мониторами закроют доступ к госзаказу 1
18.03.2024 Sven представила новую беспроводную мышь RX-570SW 1
10.10.2023 Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году 1
16.11.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM 2
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM 2
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 3
05.11.2020 Проводная клавиатура Sven KB-E5700H — водоустойчивая модель в изящном исполнении 4
28.05.2020 «Связной» зафиксировал рост спроса на портативные колонки 1
19.08.2016 Sven представила две новые модели ИБП серии Pro 3
28.07.2016 Клавиатура с цветомузыкой 2
19.02.2010 Премьера Napoleon: Total War в России 1
26.01.2009 Звуковой шарик 1
14.01.2009 Звук без динамиков: Sven Impulse 3
15.04.2008 Sven 360: колонки для мобильных людей 2
27.03.2008 Sven представила новую тонкую клавиатуру с подсветкой 2
19.03.2008 10 апреля откроется HDI Show 2008 1
11.02.2008 "Guitar Hero III. Легенды рока" уже скоро 1
13.12.2007 Новый источник бесперебойного питания серии Sven Pro + 2
07.11.2007 29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
01.11.2007 Россия: клавиатура для блондинок уже в продаже 1
16.10.2007 29 ноября откроется выставка HiT: Home Interactive Technologies 1
22.08.2007 Аудиотехника для «чайников» и знатоков 3
10.07.2007 СГУ объявил конкурс на поставку ноутбуков 1
10.04.2007 HDI Show: новый формат высоких технологий 1
05.04.2007 HDI Show: новый формат высоких технологий 1
27.02.2007 12 апреля откроется HDI Show 2007 1
24.01.2007 Sven выпустила три новых сабвуфера 2
07.02.2006 SVEN выводит на рынок новую акустику 2
01.11.2005 Sven HP-560Т: новый комплект акустики 3
23.08.2005 Sven начинает выпуск ЖК-телевизоров 1
16.07.2004 SoundSticks II – компьютерный звук для стильного интерьера 1
23.12.2003 Грабители похитили груз "Белого Ветра" 1

Sony 6636 11
Samsung Electronics 10636 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 7
JVC Kenwood 418 5
Philips 2076 4
Toshiba Corporation 2957 4
Sharp Corporation 1049 4
Seiko Epson Corporation 902 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 4
Новый диск 960 3
Ricoh Pentax 218 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 3
Casio 334 3
Rekam 34 3
Defender 147 3
Alef - Alef Elektro 8 3
Samsung - Harman - JBL 234 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Apple Inc 12646 3
Canon 1422 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Olympus 470 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 3
Nikon 635 3
Eastman Kodak - Кодак 507 3
Logitech 427 3
Samsung Group - Samsung Corporation 84 3
InFocus 70 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 2
Xoro Eectronics 80 2
Merlion - Oklick - Оклик 36 2
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 33 2
Intelvision - Интелвижен Групп 23 2
Shinco Technology 7 2
Microlab 16 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
ORSiO 9 2
Merlion Бюрократ 45 2
Nvidia Corp 3740 2
Nintendo 797 2
Квинта 7 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 4
Beko - Beko Electronics 75 3
Ixit Project 3 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Студия Артемия Лебедева 98 2
Hyundai Motor Company 419 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Muse Group 30 1
Белый Ветер 362 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
Европейский ТРЦ 12 1
Эликор 2 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Связной ГК 1384 1
Совкомбанк Совесть 277 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Tesla Motors 428 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3453 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10342 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 11
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 11
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7673 7
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1144 6
Наушники - Headphones 4304 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 6
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 6
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 371 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4494 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
Аналоговые технологии 2837 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2178 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3716 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 3
DivX - видеокодек 430 3
Microsoft Windows 16351 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 2
Apple DVD Studio 9 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Xoro HSS 8 2
Dolby Pro Logic 95 2
Sharp ЖК-телевизоры 17 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 2
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 57 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 2
Apple macOS 2255 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Relisys TL - серия мониторов 1 1
Toshiba Satellite 166 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
Merlion - Oklick - серия клавиатур 4 1
Merlion - Oklick - компьютерные мыши 4 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 19 1
Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 3 1
Logitech Unifying 10 1
Logitech Options 5 1
Logitech Keys-To-Go 3 1
Logitech Flow Scroll 3 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 16 1
Defender Blaze 1 1
Defender SPK 1 1
Defender Enjoy 1 1
Merlion - Oklick GMNG 15 1
Sony SRS XB - Sony EXTRA BASS SRS XB 9 1
FreePik 1454 1
Hyundai HAC - Hyundai H-PAC - серия кондиционеров 5 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
Nakamichi SoundSpace 6 1
Ice-Pick Lodge - Tension - Тургор 16 1
Creative GigaWorks 7 1
Чебатко Алексей 7 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Лебедев Артемий 105 2
Захаров Андрей 38 2
Клинаичев Андрей 33 1
Назарук Станислав 3 1
Бурцев Леонид 1 1
Галустян Варткес 7 1
Догадин Михаил 18 1
Шпак Василий 263 1
Уваров Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 5
Европа 24650 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Япония 13555 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Дания - Королевство 1318 2
Европа Восточная 3122 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 3
Литий - Lithium - химический элемент 606 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 291 2
Английский язык 6879 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 2
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
Реестр обязательных требований 92 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Известия ИД 710 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Фотофорум 48 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
