Sven представляет GC-W1000 — игровой руль, который чувствует пульс дороги

Компания Sven расширяет границы виртуального автоспорта. На рынке появился новый флагман симуляторов вождения — GC-W1000, игровой руль, созданный не просто для игры, а для полного слияния с автомобилем. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Сердце системы — технология усиленной обратной связи. Усовершенствованный механизм передает не просто вибрации, а характер дороги: шелест асфальта на скорости, дрожь от гравия, удары по брусчатке.

Угол поворота в 900° открывает пространство для абсолютного контроля. Будь то точная парковка в узком дворе или экстремальный занос на гоночной трассе — каждый градус положения руля соответствует реальной механике автомобиля. А изменяемый наклон руля позволяет каждому игроку найти свой идеальный угол, свою зону концентрации.

GC-W1000 — это целая cockpit-система. В комплект входит отдельный блок механической КПП с четкими щелчками передач и три педали с металлическими накладками, обеспечивающими долговечность и естественное усилие. Подставка для ног создаёт аутентичную эргономику, словно вы сидите за рулём настоящего болида.

17 программируемых кнопок дают полную кастомизацию управления. Настройте их под свои нужды — будь то переключение камеры, активация тормоза или вызов стратегии. А продвинутое программное обеспечение позволяет детально регулировать силу и характер обратной связи, адаптируя руль под любой жанр: от аркады до профессионального симулятора.

Руль совместим с Xbox Series S/X, PlayStation 4 и Windows (7/8/10/11) и поддерживает режимы X-Input и Direct Input, что гарантирует корректную работу даже с классическими играми. Подключение — через надежный USB-интерфейс, а фиксация на столе обеспечивается прочными струбцинами.