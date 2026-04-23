Компания Microlab Technology была создана в 1998 году в результате слияния двух производственных компаний — американской International Microlab и китайской Shenzhen Microlab Technology. В начале своей истории Microlab представил свою первую акустическую систему M200 2.1, назвав свой первый концепт «сабвуфером», что способствовало появлению целой новой категории товаров на рынке мультимедийного аудио — Аудиосистемы 2.1, и открыл тем самым новую главу развития индустрии. Производство Microlab располагается в городе Шеньчжэнь и занимает площадь 150 тысяч квадратных метров с числом сотрудников — более чем 1000 человек.