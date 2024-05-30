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ВГК Восточная Горнорудная Компания Солнцевский угольный разрез Угольный морской порт Шахтерск Северо-восточная угольная компания Сахалинуголь

ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь

ООО «Восточная горнорудная компания» («ВГК») — производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке, один из крупнейших поставщиков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе компании 24 дочерних организации. «ВГК» контролирует всю цепочку: от добычи до отгрузки продукции. Обладает запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине и разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области.

 

Руслан Каримов, Директор по продукту, Восточная горнорудная компания "Программа импортозамещения в горнодобывающем предприятии на примере Восточной горнорудной компании", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023

СОБЫТИЯ

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30.05.2024 «Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда в общежитии ООО «Восточной горнорудной компании» на Сахалине

та для сотрудников на предприятии носит вахтовый метод работы в силу специфики работы, поэтому ООО «ВГК» создала дочернее предприятие – ООО «ВГК Сервис», занимающееся расселением сотрудн
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза

Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК

дственного процесса. Планирование горных работ неразрывно связано с построением 3D-моделей разреза. ВГК давно и успешно использует специализированное программное обеспечение Micromine, позволяю
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации

й — от Microsoft». Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям «Восточной горнорудной компании» Какие сложности возникли в компании Сделать управление компан
24.09.2012 Digital Design расширила функциональность корпоративного портала для «Второй грузовой компании»

Digital Design завершила проект по модификации корпоративного портала на базе Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2010 для «Второй грузовой компании» (ВГК). По окончании работ количество пользователей системы увеличилось с 350 до 1500. В рамках проекта была расширена функциональность корпоративного портала ВГК. В системе появились узлы
10.04.2012 106 тыс. вагонов «Второй грузовой компании» переданы под автоматизированное управление системы «Этран»

106 000 вагонов «Второй грузовой компании» (ВГК) переданы под автоматизированное управление системы «Этран» компании РЖД. ИТ-поддержку проекта осуществила компания «ИнтэлЛекс». Отставание нормативно-правовой базы от реально сложившейся с
17.06.2009 «Сахалинуголь» строит электронный архив на платформе «Летограф»

Компания «Летограф» объявила о начале проекта для Управляющей компании «Сахалинуголь» по созданию общего центра обслуживания для предприятий хо
06.06.2007 "Дальсвязь" присоединит дочерние компании "Сахалинуголь-Телеком" и "А-связь"

Совет директоров компании «Дальсвязь» принял решение о ликвидации «Сахалинуголь-Телекома» (Сахалинская область), сообщает РБК. В настоящее время «Дальсвязь» также ведет переключение на свою сеть абонентов другой дочерней компании — «А-связи» (Амурская обл

Публикаций - 71, упоминаний - 92

ВГК и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 749 18
9407 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 39 13
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 55 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 479 12
S8 Capital - С8 Капитал 44 10
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 30 10
Ростелеком - Фазум - Farzoom 28 10
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 30 10
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 10
Топ-сервис 12 10
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 118 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 10
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 254 10
Газинформсервис - ГИС 474 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 20 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 100 9
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 9
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 95 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 137 9
Аусферр ИТЦ 44 9
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 27 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1257 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 484 9
R-Vision - Р-Вижн 253 9
SimbirSoft - СимбирСофт 120 9
Ланит Интеграция 218 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Robokassa - Робокасса 53 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 8
Ростелеком 10772 8
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 20 7
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 33
Русагро Группа Компаний 360 32
МКБ - Московский кредитный банк 645 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 24
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 188 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 19
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 131 18
РЖД - Российские железные дороги 2053 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 16
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 15
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 14
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 136 13
Кофемания 85 13
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 12
Фора Банк 84 11
Акрон Холдинг - Akron Holding 19 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 11
ГПБ - Газпромбанк 1250 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 190 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 11
Ингосстрах СПАО 471 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 11
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 11
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 77 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 72 10
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 24 10
Селигдар - Золото Селигдара 13 10
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 25 10
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 73 10
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 57 10
Афонин, Божор и партнеры - АБП 14 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1097 10
Почта России ПАО 2322 10
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 10
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 10
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 123 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 23
Федеральное казначейство России 1927 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 100 9
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 28 9
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 13 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 270 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 5
Федеральное собрание Российской Федерации 314 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 124 1
МИК - Московский инновационный кластер 181 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 4
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60398 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77363 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24790 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33928 40
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Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 91 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 67 9
Linx Cloud 87 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 46 9
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Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 431 9
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 9
НКТ - Р7-Офис 524 9
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 271 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 284 9
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
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Новые облачные технологии - МойОфис 942 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 114 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 234 2
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ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 139 2
Microsoft Office 4099 2
Microsoft Teams - MS Teams 657 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 17 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Jenkins 54 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2309 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 63 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 28 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
Каримов Руслан 55 51
Тульчинский Станислав 86 24
Гребеник Геннадий 63 21
Мезенцев Роман 33 19
Шадаев Максут 1197 19
Катамадзе Анна 129 19
Ульянов Николай 173 18
Путятинский Сергей 111 18
Беляев Владислав 103 18
Бурченко Евгений 32 16
Круглов Виктор 34 15
Натрусов Артем 312 15
Сергеев Сергей 175 15
Бондаренко Алексей 45 14
Матвейчев Олег 16 14
Михалев Евгений 98 14
Уткин Владислав 46 13
Нестеров Александр 48 13
Распопов Алексей 49 13
Халтурин Максим 13 13
Чаркин Евгений 316 13
Абакумов Евгений 226 13
Галкин Николай 138 13
Анисов Ян 35 12
Леонов Алексей 96 12
Петухов Антон 62 11
Чекмарев Анатолий 16 11
Городецкий Николай 14 11
Лапенков Вячеслав 12 11
Балашова Алена 12 11
Коптелов Андрей 130 11
Суровец Дмитрий 112 11
Титов Алексей 57 10
Осипов Дмитрий 12 10
Ильин Дмитрий 38 10
Парфенова Анна 13 10
Сурова Надежда 22 10
Абдрахманов Рустам 40 10
Павлов Александр 120 10
Заянц Илья 56 10
Россия - РФ - Российская федерация 163446 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47059 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3114 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 893 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 1054 7
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 393 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 64 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 33 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 32 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Шахтерск 6 1
Беларусь - Минская область - Жодино 5 1
Беларусь - Белоруссия 6218 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1030 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 757 1
Россия - ДФО - Амурская область 908 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6482 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56717 24
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 513 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52699 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11209 18
Экономический эффект 1297 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21215 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6503 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4376 12
Черкизон - Черкизовский рынок 176 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5052 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1805 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2670 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 21 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15740 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 498 9
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 214 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5569 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 8
Импортозамещение - параллельный импорт 603 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2238 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3902 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 426 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1048 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3398 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8399 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3575 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5666 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1628 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1107 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 10
Эксперт ГК 26 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 27
CNews Инновация года - награда 150 9
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 9
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1407 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 20
CNews FORUM Кейсы 298 10
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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