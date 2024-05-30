ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь

ООО «Восточная горнорудная компания» («ВГК») — производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке, один из крупнейших поставщиков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе компании 24 дочерних организации. «ВГК» контролирует всю цепочку: от добычи до отгрузки продукции. Обладает запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине и разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области.

Руслан Каримов, Директор по продукту, Восточная горнорудная компания "Программа импортозамещения в горнодобывающем предприятии на примере Восточной горнорудной компании", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023