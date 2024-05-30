Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВГК Восточная Горнорудная Компания Солнцевский угольный разрез Угольный морской порт Шахтерск Северо-восточная угольная компания Сахалинуголь
ООО «Восточная горнорудная компания» («ВГК») — производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке, один из крупнейших поставщиков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе компании 24 дочерних организации. «ВГК» контролирует всю цепочку: от добычи до отгрузки продукции. Обладает запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине и разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области.
Руслан Каримов, Директор по продукту, Восточная горнорудная компания "Программа импортозамещения в горнодобывающем предприятии на примере Восточной горнорудной компании", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.05.2024
|
«Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда в общежитии ООО «Восточной горнорудной компании» на Сахалине
та для сотрудников на предприятии носит вахтовый метод работы в силу специфики работы, поэтому ООО «ВГК» создала дочернее предприятие – ООО «ВГК Сервис», занимающееся расселением сотрудн
|23.06.2021
|
«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза
Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7
|10.06.2021
|
Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК
дственного процесса. Планирование горных работ неразрывно связано с построением 3D-моделей разреза. ВГК давно и успешно использует специализированное программное обеспечение Micromine, позволяю
|15.06.2020
|
Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации
й — от Microsoft». Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям «Восточной горнорудной компании» Какие сложности возникли в компании Сделать управление компан
|24.09.2012
|
Digital Design расширила функциональность корпоративного портала для «Второй грузовой компании»
Digital Design завершила проект по модификации корпоративного портала на базе Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2010 для «Второй грузовой компании» (ВГК). По окончании работ количество пользователей системы увеличилось с 350 до 1500. В рамках проекта была расширена функциональность корпоративного портала ВГК. В системе появились узлы
|10.04.2012
|
106 тыс. вагонов «Второй грузовой компании» переданы под автоматизированное управление системы «Этран»
106 000 вагонов «Второй грузовой компании» (ВГК) переданы под автоматизированное управление системы «Этран» компании РЖД. ИТ-поддержку проекта осуществила компания «ИнтэлЛекс». Отставание нормативно-правовой базы от реально сложившейся с
|17.06.2009
|
«Сахалинуголь» строит электронный архив на платформе «Летограф»
Компания «Летограф» объявила о начале проекта для Управляющей компании «Сахалинуголь» по созданию общего центра обслуживания для предприятий хо
|06.06.2007
|
"Дальсвязь" присоединит дочерние компании "Сахалинуголь-Телеком" и "А-связь"
Совет директоров компании «Дальсвязь» принял решение о ликвидации «Сахалинуголь-Телекома» (Сахалинская область), сообщает РБК. В настоящее время «Дальсвязь» также ведет переключение на свою сеть абонентов другой дочерней компании — «А-связи» (Амурская обл
ВГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримов Руслан 55 51
|Тульчинский Станислав 86 24
|Гребеник Геннадий 63 21
|Мезенцев Роман 33 19
|Шадаев Максут 1197 19
|Катамадзе Анна 129 19
|Ульянов Николай 173 18
|Путятинский Сергей 111 18
|Беляев Владислав 103 18
|Бурченко Евгений 32 16
|Круглов Виктор 34 15
|Натрусов Артем 312 15
|Сергеев Сергей 175 15
|Бондаренко Алексей 45 14
|Матвейчев Олег 16 14
|Михалев Евгений 98 14
|Уткин Владислав 46 13
|Нестеров Александр 48 13
|Распопов Алексей 49 13
|Халтурин Максим 13 13
|Чаркин Евгений 316 13
|Абакумов Евгений 226 13
|Галкин Николай 138 13
|Анисов Ян 35 12
|Леонов Алексей 96 12
|Петухов Антон 62 11
|Чекмарев Анатолий 16 11
|Городецкий Николай 14 11
|Лапенков Вячеслав 12 11
|Балашова Алена 12 11
|Коптелов Андрей 130 11
|Суровец Дмитрий 112 11
|Титов Алексей 57 10
|Осипов Дмитрий 12 10
|Ильин Дмитрий 38 10
|Парфенова Анна 13 10
|Сурова Надежда 22 10
|Абдрахманов Рустам 40 10
|Павлов Александр 120 10
|Заянц Илья 56 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11520 10
|Эксперт ГК 26 9
|Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 54 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1407 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.