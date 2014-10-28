Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электроника PDP Plasma Display Panel Плазменная панель Газоразрядный экран Плазменный телевизор
- Электроника
- Дисплей - Монитор - Display - Monitor
- TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
- QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках
- FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей
- 3D дисплей - 3D монитор - 3D display
- PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.10.2014
|
Конец эпохи: Рынок плазменных ТВ покинул последний крупный производитель
о плазменных телевизоров. Компания уведомила об этом в финансовом отчете, направленном в регулирующие органы. Решение обусловлено рыночными реалиями, пояснили в компании. В 2013 г. выручка от продажи плазменных ТВ принесла LG всего лишь 2,3% всего годового дохода. «Мы старались продолжать выпуск плазменных ТВ столько, сколько могли, — заявил агенству Reuters представитель LG Кен Хонг
|31.10.2013
|
Официально: Ведущий производитель плазменных ТВ закрывает бизнес
льном сайте Panasonic сегодня, 31 октября, компания прекратит выпуск плазменных панелей в декабре. А к марту 2014 г. будут полностью закрыты все производственные площадки. Panasonic прекратит продажи плазменных ТВ для потребителей и плазменных информационных панелей для корпоративного рынка до конца текущего фингода, который окончится в марте. Panasonic располагает пятью заводами по выпуску
|19.11.2010
|Panasonic представила 103-дюймовый плазменный телевизор
|27.02.2010
|
LG начинает производство новых плазменных ТВ в Московской области
еньшить блики), Dual XD Engine (обеспечивает точную цветопередачу и позволяет улучшить качество изображения) и TruBlack Filter – обеспечивает высокое качество изображения в хорошо освещенной комнате. Плазменный телевизор LG семейства 2010 г. с дизайном Borderless Премиальные модели поддерживают технологию DLNA, которая обеспечивает простой и удобный доступ к информации других DLNA-сертифици
|09.04.2008
|
Житель Челябинска погиб при попытке отремонтировать плазменный телевизор
«РИА Новости» в среду сотрудник пресс-службы УВД по городу. «В Челябинске 8 апреля в 23.20 в квартире жилого дома погиб 29-летний мужчина. Его ударило током при попытке самостоятельно отремонтировать плазменный телевизор. Супруга, увидев, что мужу плохо, сразу вызвала «скорую помощь», - сказал собеседник агентства. Реанимационные мероприятия медиков не помогли, мужчина скончался, отметил он
|28.12.2007
|
Пионер плазменных ТВ Fujitsu уходит с рынка
них лет рентабельность этого сегмента снизилась до неприемлемого для нас значения», - указывается в официальном заявлении. Fujitsu General стала первой в мире компанией, которая приступила к продажам плазменных ТВ в начале 90-х годов после более чем двадцатилетних исследований этой технологии в центрах США и Японии.
|24.12.2007
|
Побит рекорд размеров плазменных ТВ
время как запуск панели в коммерческое производство запланирован на 2009 г., сообщает онлайновая версия популярной японской газеты The Daily Yomiuri. Отметим, что в настоящий момент рекордом на рынке плазменных ТВ является диагональ в 103 дюйма (261,6 см). Такие дисплеи были впервые анонсированы в начале 2006 г. и выпускаются Matsushita (модели Panasonic TH-103PZ600 и TH-103PF9WK) для промы
|04.10.2007
|
Pioneer поделился прогнозами будущего плазменных ТВ
я 2009 г., когда будут запущены новые линии восьмого поколения по производству ЖК-панелей. После этого производители плазменных телевизоров сконцентрируются на моделях 60 дюймов и выше. Мировой рынок плазменных ТВ достигнет 16 млн. штук в 2008 г., на 3 млн. больше, чем в текущем. Pioneer в будущем году планирует продать 780-800 тыс. плазм, в то время как в текущем году - только 720 тыс. тел
|04.09.2007
|
Телевизоры 2007: Плазменные
ии попрежнему одеты в черный японский лак. Однако наметилась тенденция к скруглению форм и углов корпусов. На новых плазмах теперь ставят экранные фильтры Топовой моделью новой линейки Pioneer станет плазменный телевизор PDP-607XD с 60-дюймовым экраном, который будет иметь цифровой DVB-T – тюнер, а также двойной вход HDMI. Официальный выход модели в Европе назначен на январь 2007 года, в Ро
|20.04.2007
|
Hitachi намерен увеличить долю на рынке плазменных ТВ
Компания Hitachi анонсировала расширение модельного ряда плазменных телевизоров и выпуск 85-дюймовой модели с поддержкой HD-разрешения. Таким образом компания планирует увеличить долю рынка плазменных ТВ с большими диагоналями. «Так как число игроков на рынке плазменных панелей ограничено, у нас есть хорошие перспективы», — отмечает Макото Эбата (Makoto Ebata), президент подр
|05.03.2007
|
Новая микросхема от Samsung снизит себестоимость плазменных ТВ
56, вместо прежних 192. Это увеличение, в свою очередь, позволяет сократить количество микросхем в телевизоре, а соответственно, и снизить его себестоимость. Особенно эти изменения станут ощутимыми в плазменных ТВ с большими диагоналями, спрос на которые (в частности, на телевизоры с HD-разрешением) продолжает расти. Samsung 256-channel DDI По данным Display Search, ожидаемый рост спроса на
|03.11.2006
|
Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
зом обеспечивается более высокий уровень контраста и большая глубина черного при работе в ярко освещенных помещениях. Насколько сильно это повлияло на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использования FilterBright™ существенно возросла Плазменный телевизор Samsung PS-50P7HR оснащен пере
|21.07.2005
|
LG представила плазменный телевизор с рекордной контрастностью
LG Electronics представила свой новый плазменный телевизор 42PX4RV. Его отличие от остальных плазменных панелей –рекордный уровень контрастности 10 000:1. Помимо рекордной контрастности в 42PX4RV встроено XD устройство, которое вос
|15.06.2005
|
42PX5R: новый плазменный телевизор c МР3-плеером от LG
Компания LG представила новый плазменный телевизор 42PX5R. Модель отличается черной лаковой рамкой экрана, матовыми пыльниками на акустических системах по бокам, темно-серебристой окантовкой сверху и снизу. Среди функций те
|29.10.2004
|
LG выпустила 60-дюймовый плазменный телевизор стоимостью $10 тыс.
Компания LG Electronics представила на рынке свой новый плазменный телевизор RT-60PY10. Модель характеризуется разрешением 1366х768 пикселей, яркостью 1000 кд/м2 и контрастностью 5000:1. Подобно другим моделям в панели реализована технология XD Engi
|06.03.2001
|
Самый тонкий в мире плазменный телевизор
ифрового телевидения и вход для присоединения компьютера или DVD-плеера. LG Electronics намерена в этом году выпустить также модели с диагональю 42 и 60 дюйма и увеличить свою долю на корейском рынке PDP-телевизоров до 50% и выше.
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.