Конец эпохи: Рынок плазменных ТВ покинул последний крупный производитель о плазменных телевизоров. Компания уведомила об этом в финансовом отчете, направленном в регулирующие органы. Решение обусловлено рыночными реалиями, пояснили в компании. В 2013 г. выручка от продажи плазменных ТВ принесла LG всего лишь 2,3% всего годового дохода. «Мы старались продолжать выпуск плазменных ТВ столько, сколько могли, — заявил агенству Reuters представитель LG Кен Хонг

Официально: Ведущий производитель плазменных ТВ закрывает бизнес льном сайте Panasonic сегодня, 31 октября, компания прекратит выпуск плазменных панелей в декабре. А к марту 2014 г. будут полностью закрыты все производственные площадки. Panasonic прекратит продажи плазменных ТВ для потребителей и плазменных информационных панелей для корпоративного рынка до конца текущего фингода, который окончится в марте. Panasonic располагает пятью заводами по выпуску

LG начинает производство новых плазменных ТВ в Московской области еньшить блики), Dual XD Engine (обеспечивает точную цветопередачу и позволяет улучшить качество изображения) и TruBlack Filter – обеспечивает высокое качество изображения в хорошо освещенной комнате. Плазменный телевизор LG семейства 2010 г. с дизайном Borderless Премиальные модели поддерживают технологию DLNA, которая обеспечивает простой и удобный доступ к информации других DLNA-сертифици

Житель Челябинска погиб при попытке отремонтировать плазменный телевизор «РИА Новости» в среду сотрудник пресс-службы УВД по городу. «В Челябинске 8 апреля в 23.20 в квартире жилого дома погиб 29-летний мужчина. Его ударило током при попытке самостоятельно отремонтировать плазменный телевизор. Супруга, увидев, что мужу плохо, сразу вызвала «скорую помощь», - сказал собеседник агентства. Реанимационные мероприятия медиков не помогли, мужчина скончался, отметил он

Пионер плазменных ТВ Fujitsu уходит с рынка них лет рентабельность этого сегмента снизилась до неприемлемого для нас значения», - указывается в официальном заявлении. Fujitsu General стала первой в мире компанией, которая приступила к продажам плазменных ТВ в начале 90-х годов после более чем двадцатилетних исследований этой технологии в центрах США и Японии.

Побит рекорд размеров плазменных ТВ время как запуск панели в коммерческое производство запланирован на 2009 г., сообщает онлайновая версия популярной японской газеты The Daily Yomiuri. Отметим, что в настоящий момент рекордом на рынке плазменных ТВ является диагональ в 103 дюйма (261,6 см). Такие дисплеи были впервые анонсированы в начале 2006 г. и выпускаются Matsushita (модели Panasonic TH-103PZ600 и TH-103PF9WK) для промы

Pioneer поделился прогнозами будущего плазменных ТВ я 2009 г., когда будут запущены новые линии восьмого поколения по производству ЖК-панелей. После этого производители плазменных телевизоров сконцентрируются на моделях 60 дюймов и выше. Мировой рынок плазменных ТВ достигнет 16 млн. штук в 2008 г., на 3 млн. больше, чем в текущем. Pioneer в будущем году планирует продать 780-800 тыс. плазм, в то время как в текущем году - только 720 тыс. тел

Телевизоры 2007: Плазменные ии попрежнему одеты в черный японский лак. Однако наметилась тенденция к скруглению форм и углов корпусов. На новых плазмах теперь ставят экранные фильтры Топовой моделью новой линейки Pioneer станет плазменный телевизор PDP-607XD с 60-дюймовым экраном, который будет иметь цифровой DVB-T – тюнер, а также двойной вход HDMI. Официальный выход модели в Европе назначен на январь 2007 года, в Ро

Hitachi намерен увеличить долю на рынке плазменных ТВ Компания Hitachi анонсировала расширение модельного ряда плазменных телевизоров и выпуск 85-дюймовой модели с поддержкой HD-разрешения. Таким образом компания планирует увеличить долю рынка плазменных ТВ с большими диагоналями. «Так как число игроков на рынке плазменных панелей ограничено, у нас есть хорошие перспективы», — отмечает Макото Эбата (Makoto Ebata), президент подр

Новая микросхема от Samsung снизит себестоимость плазменных ТВ 56, вместо прежних 192. Это увеличение, в свою очередь, позволяет сократить количество микросхем в телевизоре, а соответственно, и снизить его себестоимость. Особенно эти изменения станут ощутимыми в плазменных ТВ с большими диагоналями, спрос на которые (в частности, на телевизоры с HD-разрешением) продолжает расти. Samsung 256-channel DDI По данным Display Search, ожидаемый рост спроса на

Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV зом обеспечивается более высокий уровень контраста и большая глубина черного при работе в ярко освещенных помещениях. Насколько сильно это повлияло на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использования FilterBright™ существенно возросла Плазменный телевизор Samsung PS-50P7HR оснащен пере

LG представила плазменный телевизор с рекордной контрастностью LG Electronics представила свой новый плазменный телевизор 42PX4RV. Его отличие от остальных плазменных панелей –рекордный уровень контрастности 10 000:1. Помимо рекордной контрастности в 42PX4RV встроено XD устройство, которое вос

42PX5R: новый плазменный телевизор c МР3-плеером от LG Компания LG представила новый плазменный телевизор 42PX5R. Модель отличается черной лаковой рамкой экрана, матовыми пыльниками на акустических системах по бокам, темно-серебристой окантовкой сверху и снизу. Среди функций те

LG выпустила 60-дюймовый плазменный телевизор стоимостью $10 тыс. Компания LG Electronics представила на рынке свой новый плазменный телевизор RT-60PY10. Модель характеризуется разрешением 1366х768 пикселей, яркостью 1000 кд/м2 и контрастностью 5000:1. Подобно другим моделям в панели реализована технология XD Engi