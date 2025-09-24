Получите все материалы CNews по ключевому слову
Fidelity
УПОМИНАНИЯ
Fidelity и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК Инновации 47 1
|The Register - The Register Hardware 1661 1
|Yahoo! Finance 120 1
|Computer Weekly 376 1
|DigiTimes - Издание 1320 1
|TheStreet 26 1
|Allprojectors.ru 54 1
|Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
|IDG - CSO 36 1
|Bloomberg 1365 1
|Forbes - Форбс 892 1
|Wikipedia - Википедия 556 1
|Reddit 343 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
|Fortune 210 1
|PCPro 53 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
|LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
|University of Toledo - Университет Толедо 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.