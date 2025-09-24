Разделы

Fidelity


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян 1
18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
02.12.2019 12 ошибок в работе с электронными таблицами, повлекших катастрофические убытки 1
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 1
06.09.2017 Canon представила принтер imagePROGRAF PRO-6000 для профессиональной печати 1
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн 1
15.09.2016 ВТБ24 раскрыл ИТ-бюджеты 2016 и 2017 годов 1
11.02.2016 У EPAM появился новый крупный акционер 1
02.02.2016 Американцы скупили акции EPAM на $200 млн 1
25.01.2016 Глава Luxoft распродал половину акций и заработал десятки миллионов долларов 1
15.07.2015 Американский фонд скупил акции Luxoft на $130 млн 1
04.03.2015 JPMorgan скупает акции Epam 1
16.05.2014 Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд 1
26.02.2014 Американские фонды скупают и продают акции Qiwi 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать 1
11.09.2012 Знаменитый американский фонд стал крупным акционером EPAM 1
14.09.2011 Samsung выпустил ГЛОНАСС-приложение для смартфонов на Windows Phone 1
10.09.2009 Самая дорогая CD-магнитола 1
28.11.2007 Админ сознался в краже личных данных 8,5 млн. клиентов FIS 1
04.10.2007 Pioneer поделился прогнозами будущего плазменных ТВ 1
31.08.2007 Creative Aurvana X-Fi: наушники с технологией Xtreme Fidelity 1
22.08.2007 Fidelity обвинили в халатности: иск от имени 8,5 млн человек 1
13.08.2007 Интернет-утечки: апофеоз халатности 1
04.07.2007 Утечка в Fidelity: инсайдер похитил приватные данные клиентов 1
12.01.2007 Creative представил беспроводную музыкальную систему для iPod 1
05.10.2006 Creative улучшит качество MP3 в реальном времени 1
23.03.2006 Охота за ноутбуками: украдены данные НР 1
11.08.2005 Creative Technology представил линейку звуковых карт Sound Blaster X-Fi 1
14.05.2005 Creative создал сверхпроизводительный процессор 1
09.02.2004 IBM представил связующее ПО для финсектора 1
13.08.2002 NEC представила проекторы с возможностями беспроводной передачи данных 1
12.04.2002 CompuTel и Visionael подписали соглашение 1
13.12.2001 Colt Telecom получила $708 млн. от продажи акций 1
13.11.2001 Colt столкнется с серьезными трудностями в связи с выпуском новых акций стоимостью $583 млн. 1
03.10.2001 Colt Telecom выпустит акции на сумму 400 млн. фунтов стерлингов 1
15.05.2001 Журнал Money определил лучшего онлайнового брокера 1
11.10.2000 Нестабильность рынка отпугивает посетителей сайтов интернет-трейдинга 1
06.10.2000 Онлайновая торговля акциями в США набирает обороты 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Fidelity и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 7
Oracle Corporation 6807 5
Creative Technology 270 4
SAP SE 5389 3
Certegy 5 3
Meta Platforms - Facebook 4503 2
X Corp - Twitter 2898 2
Diasoft - Диасофт 986 2
AT&T Inc 1688 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 115 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
Apple Inc 12447 2
Colt Technology Services Group - COLT Telecom Group 11 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1545 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 1
Emerson 85 1
Eastman Kodak - Кодак 500 1
Teradata - Терадата 216 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
Broadcom - VMware 2445 1
HP Inc. 5728 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
SAS Institute 1019 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 1
ОТР ГК - ОТР 2000 219 1
EY - Ernst & Young Global 376 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
IBM Global Services 128 1
Capgemini Consulting 122 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Zynga Game Network 132 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи 21 1
Tata Consultancy Services 60 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 7
FMR - Fidelity Managment & Research 33 6
BlackRock 38 6
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 21 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 5
Vanguard Group 21 4
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 478 3
Russia Partners - Раша Партнерс 33 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Альфа-Банк 1832 1
Walt Disney Company 633 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 126 1
GLG Partners 1 1
Janus Capital 14 1
Block - Square 198 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
TD Ameritrade 64 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 316 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 1
Boeing 1014 1
Girard Gibbs 3 1
Barclays 121 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Gap Inc - Banana Republic 6 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 337 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1595 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 49 1
МОК - Британская олимпийская ассоциация British Olympic Association 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1329 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
Наушники - Headphones 4194 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12092 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7343 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31379 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14436 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2515 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8454 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16810 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12808 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2315 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5676 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7368 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25271 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5729 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14826 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11108 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13195 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7620 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10454 2
Оповещение и уведомление - Notification 5205 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1433 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4118 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9911 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1147 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11710 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 295 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2689 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21526 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 2
Apple iPhone 6 4861 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1064 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 301 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Pinterest 72 1
Google Play - Google Store - Android Market 3392 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1595 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Samsung Wave 48 1
Qualcomm Snapdragon QSD - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 31 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Apple iPod 1549 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 1
Microsoft Windows 16144 1
Infosys Finacle 2 1
Oracle PeopleSoft 418 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4994 1
Luxoft - Unafortis - Avaloq 4 1
HPE FlexFabric 15 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Forbis - Forpost АБС 2 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 162 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 679 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 84 1
Samsung Omnia - смартфон 44 1
Adobe After Effects 69 1
Добкин Аркадий 79 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 2
Reinhart Carmen - Рейнхарт Кармен 1 1
Ixil Bruno - Иксил Бруно 1 1
Русанов Сергей 48 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Маркелов Константин 42 1
Фомичев Андрей 72 1
Зуев Андрей 18 1
Постолатий Виталий 22 1
Архипова Мария 21 1
Doherty John - Доэрти Джон 4 1
Sullivan William - Салливан Уильям 8 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Матвеева Нелли 7 1
Sterling Rob - Стерлинг Роб 1 1
Вихров Сергей 8 1
Ассовский Олег 2 1
Талантов Михаил 2 1
Bell Stuart - Белл Стюарт 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 572 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 159 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 390 1
Доля Алексей 67 1
Кантор Илья 11 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 4 1
Boersma Travis - Бурсма Трэвис 1 1
Bogle John - Богл Джон 4 1
Bhatta Baiju - Бхатт Байджу 1 1
Тенев Влад 2 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 23
Россия - РФ - Российская федерация 153476 10
Беларусь - Белоруссия 5957 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 3
Франция - Французская Республика 7945 2
Украина 7737 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 2
Земля - планета Солнечной системы 10578 2
Великобритания - Лондон 2399 1
Япония 13439 1
США - Нью-Йорк 3140 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
США - Пенсильвания 361 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Ирландия - Республика 1021 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Китай - Тайвань 4090 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Канада 4954 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
США - Техас 1002 1
Япония - Токио 1002 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Ирак - Республика 700 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 396 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17105 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5802 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 3
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6140 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10473 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6726 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1020 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1422 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 684 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2917 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1808 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2492 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 196 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2639 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 537 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8836 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7175 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 1
Образование в России 2490 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6815 1
РБК Инновации 47 1
The Register - The Register Hardware 1661 1
Yahoo! Finance 120 1
Computer Weekly 376 1
DigiTimes - Издание 1320 1
TheStreet 26 1
Allprojectors.ru 54 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
IDG - CSO 36 1
Bloomberg 1365 1
Forbes - Форбс 892 1
Wikipedia - Википедия 556 1
Reddit 343 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Fortune 210 1
PCPro 53 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
