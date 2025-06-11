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Зуев Андрей


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 РТУ МИРЭА запускает первую в России открытую онлайн-платформу квантовых вычислений 1
19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета 1
10.02.2023 Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum 1
05.10.2022 Импортозамещение в действии: EMILINK и «Ланит-норд» стали партнерами 1
07.09.2022 Emilink и «Тринити» объявили о сотрудничестве 1
20.07.2022 Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK 1
08.07.2022 День, который войдет в историю группы компаний EMILINK и российского рынка телекоммуникаций 1
28.11.2019 Астрофизик привёл Dolby Vision в Россию 1
30.11.2015 Операторы не могут передавать голос по сетям 4G и Wi-Fi из-за требований ФСБ 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
12.05.2012 АБС Forpost внедрена в Latvijas Biznesa banka 1
22.12.2008 Финакадемия внедрила единую кампусную карту 1
20.11.2007 «Форс» будет продвигать решения InfoVista в России 1
03.07.2007 Впервые в России: решения Global Energy для энергетической отрасли 1
24.05.2007 ПО для электроэнергетики Excelergy: теперь в России 1
19.04.2007 «Форс – Энергетика» - новая «дочка» ГК «Форс» 1
11.10.2002 В Москве открылся гипермаркет бытовой техники "Эльдорадо" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Зуев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 653 5
Oracle Corporation 6763 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
ФОРС Энергетика 2 2
Forbis 4 2
SAP SE 5339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
Diasoft - Диасофт 939 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 662 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Tata Consultancy Services 60 1
Телеком-защита 53 1
Computer Mechanics 41 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи 21 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 311 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Ланит Норд 1 1
Temenos AG 24 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
Directum - Директум 1129 1
Colvir Software Solutions 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2532 1
Альфа-Банк 1800 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 1
Fidelity 42 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 319 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1565 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4736 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2615 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10941 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4186 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1342 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1120 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 322 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 88 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1699 1
Dolby Vision 199 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 52 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4192 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3409 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7193 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1085 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 142 2
Forbis - Forpost АБС 2 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 60 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Infosys Finacle 2 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 225 1
АТОЛ ForPOSt 22 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 140 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
Макаров Алексей 66 1
Маркелов Константин 41 1
Голосов Алексей 21 1
Фомичев Андрей 71 1
Эскиндаров Михаил 4 1
Постолатий Виталий 22 1
Архипова Мария 21 1
Кучмент Михаил 13 1
Кривопуск Игорь 1 1
Шмарковский Борис 1 1
Зуев Сергей 3 1
Абрамов Игорь 6 1
Шиловец Лариса 1 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Чирков Геннадий 1 1
Вихров Сергей 8 1
Лагунова Анна 2 1
Ассовский Олег 2 1
Талантов Михаил 2 1
Востриков Юрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 3
Европа 24407 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 266 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 1
Польша - Республика 1974 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Польша - Варшава 108 1
Канада 4926 1
Украина 7676 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1306 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1733 1
Грузия 1256 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7759 1
Армения - Республика 2327 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Казахстан - Республика 5659 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1176 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Туркмения - Туркменистан 437 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Беларусь - Белоруссия 5852 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 3
Энергетика - Energy - Energetically 5257 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 666 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2005 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3100 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5036 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1200 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2510 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1130 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1088 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2082 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2509 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1240 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 1
ЕПС - Единый план счетов 184 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Образование в России 2375 1
Металлообработка 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 220 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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