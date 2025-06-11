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Зуев Андрей
УПОМИНАНИЯ
Зуев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Алексей 66 1
|Маркелов Константин 41 1
|Голосов Алексей 21 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Эскиндаров Михаил 4 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Архипова Мария 21 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Кривопуск Игорь 1 1
|Шмарковский Борис 1 1
|Зуев Сергей 3 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Шиловец Лариса 1 1
|Дробышевсикй Михаил 1 1
|Чирков Геннадий 1 1
|Вихров Сергей 8 1
|Лагунова Анна 2 1
|Ассовский Олег 2 1
|Талантов Михаил 2 1
|Востриков Юрий 74 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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