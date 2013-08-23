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Infosys Finacle

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
07.07.2006 ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Infosys Finacle и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 226 2
Oracle Corporation 7042 2
SAP SE 5561 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 1
Tata Consultancy Services 65 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Forbis 4 1
Temenos AG 25 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 126 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Diasoft - Диасофт 1109 1
Colvir Software Solutions 6 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 536 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Альфа-Банк 1956 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Fidelity 45 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Центр-инвест КБ 63 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
Citi - Citibank 158 1
Русский стандарт Банк 500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4242 1
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1642 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8095 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
BSC GEMINI 13 1
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Forbis - Forpost АБС 2 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Фомичев Андрей 74 1
Архипова Мария 21 1
Постолатий Виталий 22 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Вихров Сергей 8 1
Зуев Андрей 19 1
Геня Алексей 4 1
Карагиоз Владимир 6 1
Талантов Михаил 2 1
Ассовский Олег 2 1
Маркелов Константин 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2439 1
ЕПС - Единый план счетов 193 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 698 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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