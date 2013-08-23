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Infosys Finacle
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.08.2013
|Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
|07.07.2006
|ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков 1
Infosys Finacle и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Андрей 74 1
|Архипова Мария 21 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Дробышевсикй Михаил 1 1
|Вихров Сергей 8 1
|Зуев Андрей 19 1
|Геня Алексей 4 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Талантов Михаил 2 1
|Ассовский Олег 2 1
|Маркелов Константин 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163802 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
|Чехия - Чешская Республика 1343 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 1
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