Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196117
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26872
Персоны 85574
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Oracle Financial Services Software FCUBS FlexCube

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров 1
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 3
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
13.12.2013 Банк уволил ИТ-сотрудника за отчет об опасных уязвимостях 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 2
13.05.2013 «ОТП Банк» внедрил систему управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle 1
27.02.2013 РДТЕХ построил систему управленческой отчётности в «Проминвестбанке» 1
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
02.12.2010 Выручка «Ситроникса ИТ» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 41% 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 2
14.07.2010 «Ситроникс» внедрит Oracle FlexCube в «Проминвестбанке» 2
11.09.2009 Россия: «ЮниКредит» внедрил CRM за $2 млн 1
26.05.2009 Опровержение: Иностранное ПО в банках: без россиян никак 1
28.10.2008 В России открылся Центр поддержки клиентов Oracle Flexcube 3
22.01.2008 IBM поможет Allied Irish Bank преобразовать бизнес-системы 1
25.01.2007 АФК «Система» приcматривается к индийским ИТ 1
23.10.2006 Oracle обновила PeopleSoft Cash Management 9 1
07.07.2006 ОТР провела презентацию фронт-офисных решений для банков 1
24.01.2006 Исследование: рейтинг фронт-офисных систем для банков 1
11.08.2005 Oracle покупает производителя банковского ПО 1
21.09.2001 CSBI EE представила решения для банков на VII Форуме разработчиков банковских систем 1

Публикаций - 25, упоминаний - 32

Oracle Financial Services Software и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7042 14
SAP SE 5561 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 4
IBM - International Business Machines Corp 9666 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 536 4
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 4
Oracle Siebel Systems 519 3
Oracle - I-flex Solutions 8 3
Microsoft Corporation 25655 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 3
Diasoft - Диасофт 1109 3
ОТР ГК - ОТР 2000 226 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1443 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 126 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
Квазар-Микро - КМ 166 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 2
Temenos AG 25 2
Forbis 4 2
Colvir Software Solutions 6 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 93 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
IBM Global Services 129 1
ПрограмБанк 98 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
OpenText - Actuate 9 1
SunGard Data Systems 22 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 4
Альфа-Банк 1956 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8677 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
Русский стандарт Банк 500 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Citi - Citibank 158 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Fidelity 45 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
Allied Irish Banks 6 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 8 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
МТБанк 11 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
Оникс Капитал 17 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
NSE - National Stock Exchange of India Limited - Национальная фондовая биржа Индии 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
Почта России ПАО 2327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3387 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Федеральное казначейство России 1933 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8095 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 4
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4439 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10502 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17848 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13767 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7692 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15772 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4714 2
Стандартизация - Standardization 2318 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 2
Оповещение и уведомление - Notification 5763 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1243 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7756 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27904 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5443 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9902 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1191 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2623 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 4
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 4
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 3
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 3
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
Infosys Finacle 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 224 2
Oracle Hyperion 258 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 101 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 2
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 4 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
BSC GEMINI 13 1
Terrasoft CRM 26 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 28 1
CSBI - IntelliBanker 3 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 1
1С:Управление аптечной сетью 2 1
Forpost Factoring 1 1
Luxoft - Unafortis - Avaloq 4 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 1
Sage Group - SalesLogix 29 1
FICO DCR - FICO Debt Collection and Recovery - FICO DM - FICO Debt Manager 4 1
FICO Scoring 3 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
АТОЛ ForPOSt 22 1
Forbis - Forpost АБС 2 1
Pega CRM 1 1
CS - СИЭС - АБС Б2 3 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Compass Plus - TranzWare 24 1
Oracle BI Publisher - Oracle XML Publisher 12 1
IBM DB2 394 1
Ясинский Владимир 18 2
Фомичев Андрей 74 2
Архипова Мария 21 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Карагиоз Владимир 6 1
Геня Алексей 4 1
Крахмалев Сергей 1 1
Климов Никита 1 1
Володин Андрей 22 1
Бецков Григорий 23 1
Зуев Андрей 19 1
Небесный Илья 6 1
Герасимов Алексей 8 1
Вихров Сергей 8 1
Тарасенко Сергей 19 1
Медведев Павел 5 1
Янишевский Дмитрий 1 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Шатохин Евгений 3 1
Калебнет Денис 2 1
Сарбаев Раиль 2 1
Ширази Мехди 2 1
Скоморохов Михаил 1 1
Агафонова Мария 2 1
Ассовский Олег 2 1
Талантов Михаил 2 1
Ентяков Максим 2 1
Furman Jesse - Фурман Джесси 2 1
Орловский Виктор 405 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Пегасов Сергей 55 1
Макаров Валентин 251 1
Сыкулев Андрей 85 1
Иванов Сергей 403 1
Евтушенков Владимир 215 1
Гусев Дмитрий 84 1
Маркелов Константин 42 1
Ляпунов Игорь 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 7
Индия - Bharat 5821 6
Украина 7898 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 2
Казахстан - Республика 5978 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13728 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 2
Чехия - Чешская Республика 1343 2
Индия - Карнатака - Бангалор 208 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 32 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Украина Западная 15 1
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 23 1
Украина - Ивано-Франковск 36 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 20 1
Европа 24874 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
Япония 13737 1
Беларусь - Белоруссия 6228 1
Ирландия - Республика 1035 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 1
Сингапур - Республика 1934 1
Европа Восточная 3135 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1059 1
США - Нью-Йорк 3170 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2578 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 649 1
Бельгия - Королевство 1183 1
Германия - Федеративная Республика 13108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11266 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2141 2
Аренда 2644 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2439 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1110 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1303 2
Английский язык 6981 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8131 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8686 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6630 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1113 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 667 1
Металлы - Золото - Gold 1236 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6643 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3822 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 161 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Ars Technica 445 1
Daily Mail 58 1
Российская газета 285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3892 3
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner - Гартнер 3647 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 1
Связь-Экспокомм 260 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще