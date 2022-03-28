«ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров

Компания «ФлексСофт» поможет попавшим в зону риска из-за ухода зарубежных вендоров банкам заменить импортные ИТ-решения и обеспечит быстрый и простой переход на отечественное программное обеспечение.

В связи со сложившейся геополитической ситуацией иностранные вендоры прекращают свою деятельность на территории России. О приостановке бизнеса заявили Microsoft, SAP, Oracle, OpenText, Terrasoft и др.

Наиболее остро сейчас стоит проблема импортозамещения в части прикладных продуктов. В отличие от базового и системного ПО, которое довольно долгое время может работать без изменений и обновлений, не теряя производительности, прикладные продукты требуют постоянной поддержки и модификации, чтобы соответствовать требованиям регулятора и изменчивым запросам бизнеса.

На сегодняшний день гарантию стабильности и непрерывности работы банка могут дать только российские ИТ-компании, программные продукты которых входят в Единый реестр российского ПО.

Собственная разработка – российская банковская платформа

«Платформа FXL» – новое поколение ИТ-систем для цифровой трансформации банка, решающее любую бизнес-задачу на единой технологической основе: автоматизация бэк- и фронт-офиса, call-центра, кредитного скоринга, продажи ипотеки, автокредитов, пластиковых карт, управления залогами и многое другое.

За счет наличия встроенного BPM-сервера и заложенного принципа Low-code, «Платформа FXL» позволяет максимально быстро конструировать финансовые продукты, оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, обеспечивая при этом эффективный показатель Time-to-Market.

Архитектура платформы спроектирована для обработки сверхбольших объемов данных и работает в режиме 24x7 с возможностью установки программных обновлений и закрытия операционного дня без остановки системы.

«ФлексСофт» поможет заменить «выпавшие» части вашей ИТ-архитектуры

«Платформа FXL» построена на основе сверхпроизводительного транзакционного ядра и имеет большой набор полнофункциональных модулей для автоматизации банковских процессов, продуктов и операций, что позволяет избавиться от зависимости перед зарубежными поставщиками решений Oracle Flexcube, Misys Equation, Colvir, FIS Profile, Openway way4 (в части бэк-офиса), Tieto Card Suite.

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В части операционного фронт-офиса, обеспечивающего автоматизацию процессов продаж и обслуживания, «Платформа FXL» замещает продукты Oracle Siebel, Salesforce CRM, Pega CRM, MS Dynamics CRM, SalesLogix CRM, Terrasoft CRM, Terrasoft BPMonline, Terrasoft BPMonline CRM, Terrasoft Call Centre, Terrasoft CRM Bank, Terrasoft Creatio.

Стоит отметить, что «коробочные» версии классических CRM-систем не удовлетворяют российские банки в плане организации процессов продаж и обслуживания банковских продуктов без значительных затрат на разработку операционных банковских процессов и реализацию требований регуляторов. Эти задачи уже реализованы в «Платформе FXL».

В состав «Платформы FXL» входит система принятия решений (Real Time Decision Manager), что позволяет произвести автоматизацию кредитного скоринга и заместить продукты SAS RTDM, FICO Debt Collection and Recovery, FICO Scoring.

Интегрированное в «Платформу FXL» хранилище данных «Data Force 2.0», предназначенное для получения регуляторной, аналитической и управленческой отчетности, сочетает в себе функции аналитического CRM и хранилища данных. Благодаря этому «Платформа FXL» может заместить SAS DWH, TerraData, Oracle DWH.

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Подробнее узнать об импортозамещении ИТ-решений иностранных вендоров Вы можете, заполнив форму обратной связи на сайте Flexsoft. Наши специалисты ответят на интересующие Вас вопросы и расскажут, как сделать процесс перехода на отечественное ПО для банка быстрым и безболезненным.