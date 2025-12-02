Получите все материалы CNews по ключевому слову
Герасимов Алексей
СОБЫТИЯ
Герасимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Герман Андрей 24 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Сиваков Юрий 9 2
|Швечков Виталий 3 2
|Куделин Павел 3 2
|Снытников Алексей 2 2
|Соловьев Владимир 107 2
|Смирнов Сергей 39 2
|Григорьев Андрей 19 2
|Серова Елена 320 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Горошилов Виктор 4 1
|Крылосов Юрий 3 1
|Якушев Александр 2 1
|Шатохин Евгений 3 1
|Цимоха Александр 2 1
|Панарин Александр 2 1
|Махмузов Каюм 1 1
|Лысенко Эдуард 311 1
|Баринов Александр 44 1
|Зингерман Борис 39 1
|Васильев Сергей 58 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Клячин Александр 16 1
|Левашов Александр 91 1
|Натензон Михаил 13 1
|Козлов Михаил 175 1
|Казарин Станислав 175 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Урусов Виктор 149 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Сельков Андрей 15 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Енгалычев Дамир 6 1
|Чайка Павел 7 1
|Кидалов Федор 6 1
|Небесный Илья 6 1
|Павлов Сергей 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 3
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404108, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 186312.
