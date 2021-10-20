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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лебедев Георгий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 48
Лебедев Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
|Фишер Андрей 54 6
|Федин Владимир 6 4
|Айвазов Армен 449 3
|Карелин Павел 6 3
|Кальмуцкий Олег 8 3
|Деев Алексей 6 3
|Шадеркин Игорь 4 3
|Теличева Наталья 125 3
|Образцов Алексей 8 3
|Ишмамедов Константин 4 3
|Тыров Илья 11 3
|Васильев Кирилл 13 3
|Кондратенко Дмитрий 4 2
|Лобовко Дмитрий 2 2
|Коростелев Павел 5 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Щиров Илья 26 2
|Константинов Леонид 2 2
|Рыжий Алексей 4 2
|Нефедов Владислав 8 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Никитенко Дмитрий 2 2
|Швырев Сергей 4 2
|Анкудинов Николай 5 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Жук Вадим 2 2
|Зингерман Борис 35 2
|Аршавский Анджей 27 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Родионов Александр 30 2
|Гаранин Евгений 22 2
|Шупенин Юрий 3 1
|Полторацкий Артем 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Арсеньев Сергей 4 1
|Ефремов Сергей 11 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Картавый Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru