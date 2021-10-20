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Лебедев Георгий


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 2
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 2
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
16.06.2017 Эксперты обсудили перспективы развития цифровой медицины в Москве 1
23.05.2016 В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 1
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
16.05.2014 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России: особенности, инновации, опыт» 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
30.11.2012 Регионам грозят претензии из-за нарушений концепции создания медицинских ИТ-систем 4
23.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
13.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
18.10.2012 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые цели в новых условиях». 1
05.03.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 1
21.02.2012 Нынешний и бывший ИТ-директора Минздрава встретятся на конференции CNews 20 марта 1
07.02.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
15.11.2011 ИТ-директор Минздрава расскажет об информатизации медучреждений. Примите участие в дискуссии 1
12.10.2011 На конференции «Новые медицинские технологии» выступит ИТ-директор Минздравсоцразвития 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
04.03.2011 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
31.05.2010 Российское здравоохранение нуждается в новых ИТ-системах 1
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 1
30.06.2009 «Яндекс.Словари» научились произносить слова 1
16.11.2007 ИТ для медиков: от хаоса к глобальным системам 3

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Лебедев Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Selectel - Селектел 137 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Synology Inc 130 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Logitech 167 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Код Безопасности 365 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Yandex - Яндекс 4103 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Инвитро - Invitro 35 4
Sanofi - Санофи 33 3
Ренессанс Страхование 52 3
Уралсиб Банк 390 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Нанолек 9 2
Газпром нефть 382 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Фармстандарт АО 32 1
Аэрофлот 493 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Мать и дитя 16 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 18
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
СП.АРМ 18 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft SQL Server 798 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Android 10751 1
Microsoft Excel 438 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Фишер Андрей 54 6
Федин Владимир 6 4
Айвазов Армен 449 3
Карелин Павел 6 3
Кальмуцкий Олег 8 3
Деев Алексей 6 3
Шадеркин Игорь 4 3
Теличева Наталья 125 3
Образцов Алексей 8 3
Ишмамедов Константин 4 3
Тыров Илья 11 3
Васильев Кирилл 13 3
Кондратенко Дмитрий 4 2
Лобовко Дмитрий 2 2
Коростелев Павел 5 2
Шебалков Михаил 6 2
Щиров Илья 26 2
Константинов Леонид 2 2
Рыжий Алексей 4 2
Нефедов Владислав 8 2
Бухтояров Артем 2 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Швырев Сергей 4 2
Анкудинов Николай 5 2
Лебеденко Степан 10 2
Жук Вадим 2 2
Зингерман Борис 35 2
Аршавский Анджей 27 2
Кузнецов Александр 75 2
Родионов Александр 30 2
Гаранин Евгений 22 2
Шупенин Юрий 3 1
Полторацкий Артем 1 1
Лосев Сергей 43 1
Кузьмин Павел 14 1
Кузьмин Виталий 2 1
Арсеньев Сергей 4 1
Ефремов Сергей 11 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Картавый Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Европа 3788 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Япония 2811 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Европа Западная 618 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Человеческий фактор 127 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
CNews Analytics 1991 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 8
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 6
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 6
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
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