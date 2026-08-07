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Альфа-Центр Здоровья Медицина АльфаСтрахования АльфаСтрахование Медицина

ООО «Медицина АльфаСтрахования» (управляет сетью клиник «Альфа-Центр Здоровья»)

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 «АльфаСтрахование»: каждый четвертый сотрудник не рассказывает работодателю о подработке 1
28.05.2024 «АльфаСтрахование»: количество договоров киберстрахования выросло на 60% за последние два года 2
29.03.2024 Более 2,5 тыс. россиян в месяц пользуются цифровым сервисом «АльфаСтрахование – ОМС» по актуализации данных полиса ОМС 2
09.02.2024 Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно в RuStore 2
14.11.2023 Искусственный интеллект забирает на себя рутину в работе – каждый пятый сотрудник использует его возможности 2
23.10.2023 Работодатели регулярно мониторят соцсети россиян – они в ответ начали скрывать аккаунты 2
17.10.2023 «Альфастрахование» подключилась к платформе для корпоративного страхования AIINS 2
05.09.2023 Россияне хотели бы переучиться на айтишников – профессии этой отрасли они считают самыми востребованными 2
20.06.2023 Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии 2
31.01.2023 Спрос на онлайн-консультации педиатров вырос на 57% в 2022 году 2
27.01.2023 Россияне стали чаще покупать китайские смартфоны и страховки для них 2
19.12.2022 ОСАГО в Telegram: «Альфастрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам 2
30.11.2022 Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты 2
06.07.2022 Компании группы «Альфастрахование» получили статус ИТ-компаний 2
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 2
29.04.2016 К сервису мобильной медицины OnDoc уже подключилось 300 клиник 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 1

Публикаций - 20, упоминаний - 35

Альфа-Центр Здоровья и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
Solera Networks - Audatex - Аудатэкс 5 1
Samsung Electronics 11064 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4675 1
Xiaomi - Сяоми 2231 1
Apple Inc 13154 1
Oracle Corporation 7074 1
Telegram Group 2940 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Selectel - Селектел 544 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Laval - Лаваль 6 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
АльфаСтрахование СГ 394 17
АльфаСтрахование ОМС 17 15
АльфаСтрахование Жизнь 30 15
Альфа-Групп 745 8
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Альфа-Банк 1979 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Инвитро - Invitro 84 2
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Новая поликлиника 3 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Amgen 25 1
Авикос-АФЕС 3 1
Гармония улыбки 3 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Фармстандарт АО 48 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
АльфаСтрахование Мобайл 9 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
1C - Адепт - Adept - AIINS InsurTech-платформа 6 1
Google Android 15243 1
Microsoft Office 4170 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 1
Microsoft Outlook 1506 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Oracle Hyperion 259 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 1
Фишер Андрей 75 3
Столбов Андрей 22 2
Пастушенко Владимир 4 2
Железнов Олег 3 2
Образцов Илья 2 2
Безлюдова Алиса 8 2
Бойко Елена 152 2
Зингерман Борис 39 2
Захаров Павел 60 2
Карпинский Алексей 42 2
Когай Евгений 12 2
Гилев Сергей 14 2
Борщевская Наталья 3 1
Шадеркин Игорь 9 1
Кузьмин Виталий 2 1
Поднебеско Артем 1 1
Орлов Геннадий 16 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Шупенин Юрий 9 1
Чистяков Кирилл 15 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 5 1
Ткаченко Леонид 5 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 68 1
Киляков Александр 5 1
Картавый Алексей 1 1
Гузеватых Александр 1 1
Бессольцев Михаил 11 1
Агеева Анна 8 1
Смолин Сергей 6 1
Рыжаков Андрей 2 1
Савосин Сергей 4 1
Лобанова Вера 2 1
Коган Евгений 1 1
Ходеева Татьяна 4 1
Засимов Алексей 1 1
Лапунов Александр 1 1
Широян Арсен 1 1
Собина Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Европа 24962 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 27 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 38 1
Европа Северо-Восточная 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Аренда 2687 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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