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Альфа-Центр Здоровья Медицина АльфаСтрахования АльфаСтрахование Медицина
ООО «Медицина АльфаСтрахования» (управляет сетью клиник «Альфа-Центр Здоровья»)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 35
Альфа-Центр Здоровья и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 75 3
|Столбов Андрей 22 2
|Пастушенко Владимир 4 2
|Железнов Олег 3 2
|Образцов Илья 2 2
|Безлюдова Алиса 8 2
|Бойко Елена 152 2
|Зингерман Борис 39 2
|Захаров Павел 60 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Когай Евгений 12 2
|Гилев Сергей 14 2
|Борщевская Наталья 3 1
|Шадеркин Игорь 9 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Чистяков Кирилл 15 1
|Полещук Александр 8 1
|Пастухов Борис 5 1
|Ткаченко Леонид 5 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Киляков Александр 5 1
|Картавый Алексей 1 1
|Гузеватых Александр 1 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Агеева Анна 8 1
|Смолин Сергей 6 1
|Рыжаков Андрей 2 1
|Савосин Сергей 4 1
|Лобанова Вера 2 1
|Коган Евгений 1 1
|Ходеева Татьяна 4 1
|Засимов Алексей 1 1
|Лапунов Александр 1 1
|Широян Арсен 1 1
|Собина Ольга 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.