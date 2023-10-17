«Альфастрахование» подключилась к платформе для корпоративного страхования AIINS

«Альфастрахование» внедрила Insurtech-платформу AIINS для получения доступа к запросам котировок новых корпоративных клиентов. Платформа также позволяет взаимодействовать с клиентами в формате одного окна благодаря интеграции с внутренними ИТ-системами компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование».

Теперь «Альфастрахование» может работать с запросами котировок крупных страхователей и получать новых клиентов также на платформе AIINS – платформе для управления страховым портфелем компаний и корпораций.

Обрабатывать заявки, поступающие на платформе AIINS, смогут также региональные подразделения компании. Кроме того, новая платформа позволит «Альфастрахование» получать сквозную аналитику по каждому отдельному клиенту, линии бизнеса и по каждому виду страхования.

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Программное обеспечение AIINS принадлежит ООО «Адепт». Компания-разработчик является резидентом «Сколково» (рег. № 1124923), аккредитована Минцифры России (№ в реестре - 16085), Платформа «AIINS» включена в реестр российского ПО (№ в реестре – 496819) и реализует программу импортозамещения. Платформа AIINS внедрена, отлажена и находится в эксплуатации в крупных российских предприятиях.

Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина альфастрахования». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.