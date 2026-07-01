Индексная книга (каталог) CNews*
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Чистяков Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Чистяков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
|ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
|ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
|Полещук Александр 8 1
|Столбов Андрей 22 1
|Агеева Анна 8 1
|Тятюшев Максим 195 1
|Коган Евгений 1 1
|Пастушенко Владимир 4 1
|Образцов Илья 2 1
|Доманов Алексей 1 1
|Фишер Андрей 75 1
|Зингерман Борис 39 1
|Симаков Олег 113 1
|Захаров Павел 60 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Когай Евгений 12 1
|Гилев Сергей 14 1
|РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 267 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.