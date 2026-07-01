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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чистяков Кирилл

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
01.11.2006 В Москве пройдет сертификация ИТ-специалистов по программе IT Service Management 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чистяков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1411 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 323 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 96 1
Laval - Лаваль 6 1
Google LLC 12605 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Почта России ПАО 2340 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
Инвитро - Invitro 82 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 36 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 352 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6354 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1136 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1088 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3087 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10114 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5022 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5577 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4695 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6833 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1392 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 936 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8447 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 187 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 779 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2010 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1828 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4196 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 171 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 322 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 185 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 381 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 737 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 418 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
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Агеева Анна 8 1
Тятюшев Максим 195 1
Коган Евгений 1 1
Пастушенко Владимир 4 1
Образцов Илья 2 1
Доманов Алексей 1 1
Фишер Андрей 75 1
Зингерман Борис 39 1
Симаков Олег 113 1
Захаров Павел 60 1
Карпинский Алексей 42 1
Когай Евгений 12 1
Гилев Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1670 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2499 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6534 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4952 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10205 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2709 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5710 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 267 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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