Индексная книга (каталог) CNews*
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Фишер Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 76
Фишер Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 26
|Бутенко Юрий 65 22
|Селиванов Дмитрий 52 20
|Катамадзе Анна 133 19
|Власов Сергей 101 19
|Козырев Алексей 328 18
|Цариковский Федор 32 17
|Гуревич Раиса 16 16
|Фомичев Олег 139 14
|Звягина Наталья 64 14
|Веригин Илья 38 14
|Бойко Елена 152 13
|Тыров Илья 29 13
|Солодовников Денис 108 13
|Петрушин Андрей 110 11
|Матвеева Татьяна 110 11
|Симаков Олег 113 10
|Евраев Михаил 266 10
|Калина Роман 62 10
|Анкудинов Николай 19 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Таипов Расул 11 10
|Чамара Денис 59 10
|Ципорин Павел 103 10
|Усманов Артур 25 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Авербах Владимир 127 9
|Богданов Александр 24 9
|Кошкин Андрей 21 9
|Разумовский Дмитрий 125 9
|Иванов Андрей 61 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Чернякова Елена 30 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Песчанских Георгий 39 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Стрельцов Андрей 62 8
|Крюков Сергей 33 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 28
|Госрасходы - портал 70 9
|Эксперт ГК 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.