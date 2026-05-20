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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фишер Андрей

СОБЫТИЯ


20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
30.05.2022 Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
20.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 75, упоминаний - 76

Фишер Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 15
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Бинго-Софт - Акцент 11 9
Ростелеком - РТЛабс 210 9
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 7
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 7
Ростелеком 10948 7
Доктор рядом - Doc+ 55 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
9594 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Synology Inc - SLMP PTE 141 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Норси-Транс - НТ 146 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Selectel - Селектел 544 5
Logitech 437 5
Linx - Связь ВСД 163 5
Promt - Промт 323 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 4
Samsung Electronics 11065 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 4
Программный Продукт ГК 104 4
Biocad - Биокад 95 4
СП.АРМ 58 3
Polymedia - Полимедиа 158 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 7
Инвитро - Invitro 84 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 6
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
36,6 - аптечная сеть 96 4
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Синара ГК - Sinara Group 124 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 3
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 3
Группа Самолет 106 3
Благосостояние НПФ 52 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Bayer AG - Байер 85 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
МРТ Эксперт 4 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 73
Федеральное казначейство России 1949 35
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 20
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 17
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 10
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 9
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 9
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 9
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
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HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
ГосИнформСистемы 160 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
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Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 174 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 24
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 9
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
1С:Медицина 53 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ЭЛАР Контекст 19 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
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