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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта 2022 г.

Подтвердили выступление:

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, НИИОЗММ ДЗМ;
Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;
Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровья»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»;
Алексей Архипов, руководитель Центра электронного здравоохранения Санкт-Петербурга;
Алексей Образцов, управляющий партнер, «Ренессанс клиника»;
Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра ГБУЗ СО «ЕКПЦ, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины​, член Ассоциации менеджеров медицинских организаций, Медицинский директор ООО «Инкордмед»;
Игорь Махров, начальник отдела информационной безопасности, НИИОЗММ ДЗМ;
Евгений Ковалев, руководитель проектов, группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ;
Дарья Шарова, заместитель руководителя отдела инновационных технологий, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ г. Москвы;
Олег Симаков, руководитель Центра ИТОиМЭВ, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Сергей Гнеушев, управляющий партнер «Академический МИАЦ», сопредседатель совета консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник»;
представитель компании «Норси-Транс»;
представитель компании «Лаборатория Касперского».

Вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

  • Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения
  • Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях
  • Какие новые возможности появляются у пациентов
  • Становится ли работа врачей удобнее
  • Как телемедицина меняет систему здравоохранения

Технологии в здравоохранении

  • Какие данные нужны для создания e-Health
  • Что можно доверить искусственному интеллекту
  • Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson
  • Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении
  • Безопасны ли телемедицинские консультации
  • Мобильный мониторинг на страже здоровья
  • Облачные технологии в здравоохранении

Практические кейсы

  • Безопасное хранение медицинских данных
  • Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»
  • Опыт внедрения электронной медицинской карты
  • Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи
  • Как освободить врачей от рутины
  • Удаленное обучение врачей: примеры
  • Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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