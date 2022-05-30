Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО ови. Среди важнейших направлений деятельности – разработка прогрессивных форм и методов организации службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в

Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информационной системы трансфузиологии Службы крови России.Принять участие в конкурсе могут как профессиональные дизайнеры, художник

«Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови она о донорстве, новые пункты которого вступили в силу с 1 января 2016 г. Согласно поправкам, все учреждения, занимающиеся заготовкой донорской крови, должны работать с единой информационной системой Службы крови. Внедрение системы АИСТ позволило оптимизировать работу медицинских учреждений с учетом требований современной производственной трансфузиологии. Помимо объединения и хранения важно

«Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области «Ростелеком» завершил проект по строительству единой информационной сети для Службы крови Орловской области в городах Мценск и Ливны, тем самым объединив структурные подразделения Орловской станции переливания крови. Это закладывает основу для создания единой базы данны

В России открылся онлайн-сервис для доноров крови В 2008—2012 гг. Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-биологическим агентством будет реализована масштабная программа развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек приходится 13—14 дон