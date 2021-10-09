Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФМБА России
Центр Крови ФГБУЗ
Публикаций - 56, упоминаний - 87
ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 4
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
|Фишер Андрей 54 45
|Четвернин Алексей 658 25
|Бутенко Юрий 64 20
|Катамадзе Анна 72 18
|Селиванов Дмитрий 51 18
|Козырев Алексей 274 16
|Шадаев Максут 410 15
|Гуревич Раиса 16 14
|Цариковский Федор 31 14
|Власов Сергей 76 14
|Фомичев Олег 110 12
|Бойко Елена 154 12
|Веригин Илья 28 11
|Калина Роман 61 11
|Звягина Наталья 64 11
|Солодовников Денис 63 11
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Таипов Расул 11 10
|Матвеева Татьяна 83 10
|Чамара Денис 58 10
|Герасимюк Максим 20 9
|Усманов Артур 24 9
|Кошкин Андрей 21 9
|Турчак Евгений 23 8
|Песчанских Георгий 38 8
|Крюков Сергей 27 8
|Левин Леонид 88 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Чернякова Елена 27 8
|Евраев Михаил 227 8
|Стрельцов Андрей 54 8
|Теличева Наталья 127 8
|Авербах Владимир 122 8
|Богданов Александр 16 8
|Тыров Илья 11 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Раков Ярослав 49 7
|Иванов Андрей 42 7
|Малышев Александр 31 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru