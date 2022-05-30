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ФМБА России Центр Крови ФГБУЗ

ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ
 

"Цифровизация службы крови России"  Андрей Фишер, Начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

СОБЫТИЯ


30.05.2022 Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО

ови. Среди важнейших направлений деятельности – разработка прогрессивных форм и методов организации службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в

02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии

о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информационной системы трансфузиологии Службы крови России.Принять участие в конкурсе могут как профессиональные дизайнеры, художник
08.09.2016 «Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови

она о донорстве, новые пункты которого вступили в силу с 1 января 2016 г. Согласно поправкам, все учреждения, занимающиеся заготовкой донорской крови, должны работать с единой информационной системой Службы крови. Внедрение системы АИСТ позволило оптимизировать работу медицинских учреждений с учетом требований современной производственной трансфузиологии. Помимо объединения и хранения важно
04.09.2015 «Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области

«Ростелеком» завершил проект по строительству единой информационной сети для Службы крови Орловской области в городах Мценск и Ливны, тем самым объединив структурные подразделения Орловской станции переливания крови. Это закладывает основу для создания единой базы данны
12.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

В 2008—2012 гг. Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-биологическим агентством будет реализована масштабная программа развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек приходится 13—14 дон
11.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

В 2008—2012 гг. Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-биологическим агентством будет реализована масштабная программа развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек приходится 13—14 дон

Публикаций - 100, упоминаний - 179

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 15
Ростелеком 10948 14
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Бинго-Софт - Акцент 11 9
Ростелеком - РТЛабс 210 9
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 8
Samsung Electronics 11065 8
9594 8
Новые облачные технологии (НОТ) 485 8
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 7
Программный Продукт ГК 104 7
Biocad - Биокад 95 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 7
Доктор рядом - Doc+ 55 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Норси-Транс - НТ 146 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Selectel - Селектел 544 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 5
Synology Inc - SLMP PTE 141 5
Linx - Связь ВСД 163 5
Promt - Промт 323 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Logitech 437 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 9
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 7
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
Инвитро - Invitro 84 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
36,6 - аптечная сеть 96 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
Альмед 5 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 3
Группа Самолет 106 3
Благосостояние НПФ 52 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 3
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
ЭГИС - ЭГИС-РУС 10 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
Федеральное казначейство России 1949 37
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 10
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
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Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 9
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Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Microsoft Office 365 1042 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ЭЛАР Контекст 19 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
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