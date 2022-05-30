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ФМБА России Центр Крови ФГБУЗ
"Цифровизация службы крови России" Андрей Фишер, Начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
СОБЫТИЯ
|30.05.2022
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Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО
ови. Среди важнейших направлений деятельности – разработка прогрессивных форм и методов организации службы крови, внедрение современных технологий производства и применения компонентов крови в
|02.06.2017
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Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии
о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информационной системы трансфузиологии Службы крови России.Принять участие в конкурсе могут как профессиональные дизайнеры, художник
|08.09.2016
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«Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови
она о донорстве, новые пункты которого вступили в силу с 1 января 2016 г. Согласно поправкам, все учреждения, занимающиеся заготовкой донорской крови, должны работать с единой информационной системой Службы крови. Внедрение системы АИСТ позволило оптимизировать работу медицинских учреждений с учетом требований современной производственной трансфузиологии. Помимо объединения и хранения важно
|04.09.2015
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«Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области
«Ростелеком» завершил проект по строительству единой информационной сети для Службы крови Орловской области в городах Мценск и Ливны, тем самым объединив структурные подразделения Орловской станции переливания крови. Это закладывает основу для создания единой базы данны
|12.11.2008
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В России открылся онлайн-сервис для доноров крови
В 2008—2012 гг. Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-биологическим агентством будет реализована масштабная программа развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек приходится 13—14 дон
|11.11.2008
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В России открылся онлайн-сервис для доноров крови
В 2008—2012 гг. Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Федеральным медико-биологическим агентством будет реализована масштабная программа развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек приходится 13—14 дон
ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 75 73
|Шадаев Максут 1210 28
|Бутенко Юрий 65 23
|Селиванов Дмитрий 52 20
|Катамадзе Анна 133 19
|Власов Сергей 101 19
|Козырев Алексей 328 18
|Цариковский Федор 32 17
|Гуревич Раиса 16 16
|Бойко Елена 152 15
|Тыров Илья 29 15
|Фомичев Олег 139 14
|Звягина Наталья 64 14
|Веригин Илья 38 14
|Солодовников Денис 108 13
|Анкудинов Николай 19 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Матвеева Татьяна 110 11
|Калина Роман 62 11
|Ермолаев Артем 379 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Таипов Расул 11 10
|Чамара Денис 59 10
|Ципорин Павел 103 10
|Симаков Олег 113 10
|Евраев Михаил 266 10
|Усманов Артур 25 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Авербах Владимир 127 9
|Богданов Александр 24 9
|Кошкин Андрей 21 9
|Разумовский Дмитрий 125 9
|Кошечкин Константин 11 9
|Песчанских Георгий 39 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Стрельцов Андрей 62 8
|Крюков Сергей 33 8
|Земской Николай 15 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 28
|Госрасходы - портал 70 9
|Эксперт ГК 26 4
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