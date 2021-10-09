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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФМБА России
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09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 3
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 3
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 4
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 2
02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии 3
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 10
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 87

ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 443 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
РТЛабс 146 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 34 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 242 6
Базальт СПО 213 6
Программный продукт ГК 101 6
Selectel - Селектел 142 5
ТерраТех - TerraTech 8 5
Доктор рядом - Doc+ 43 5
Samsung Electronics 8904 4
4990 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 16 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 66 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 87 4
Synology Inc 132 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Netrika - Нетрика 88 3
Армада - РБК софт 653 3
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 3
ALP Group 37 3
Logitech 350 2
СКБ Контур 431 2
SearchInform - Серчинформ 194 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Microsoft Corporation 20924 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 207 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 207 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 232 2
Pentaho 52 1
Акцент 16 1
ОТР 165 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 24 1
Stack Group - Стек Групп 117 1
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 426 1
1С-Битрикс 388 1
Nginx - Энджайникс 101 1
Росплатформа - Р-Платформа 57 1
Инвитро - Invitro 37 6
РЖД - Российские железные дороги 1306 5
Ренессанс Страхование 74 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Sanofi - Санофи 36 4
АльфаСтрахование Медицина 5 3
Медскан - сеть клиник 13 3
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Газпром ПАО 738 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 2
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Мать и дитя 17 1
Семейный доктор 6 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Stada 16 1
Bayer AG - Байер 46 1
Нанолек 10 1
АльфаСтрахование СГ 228 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 162 1
Фармстандарт АО 33 1
Аэрофлот 612 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 26
Федеральное казначейство России 858 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2000 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 865 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1125 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 800 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Правительство Республики Башкортостан - Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 217 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 10
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 10
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1866 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2267 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 8
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 48 8
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 189 7
Правительство РФ 2617 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1988 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 79 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 32 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 17 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 4
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 35
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1361 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 612 2
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 24
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2519 2
IDC - International Data Corporation 4477 1
Microsoft Research 123 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 7
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 6
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 5
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50718.
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