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Synology Inc SLMP PTE

Synology Inc - SLMP PTE

СОБЫТИЯ

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11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных

логической поддержке ИТ-компаний театр получил возможность создать собственный цифровой архив и хранить записи спектаклей, архивные фотографии и видеоматериалы. Комбинация из трех различных устройств Synology и предустановленного бесплатного софта не только отвечает всем текущим потребностям ИТ-инфраструктуры театра, но и позволит в будущем без проблем нарастить объем и производительность с
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows

копирование уже сегодня», – сказала Йен-Джу Лин, менеджер по продукту приложения C2 Backup компании Synology Inc. Полная и централизованная защита данных С C2 Backup for Individuals и C2 Backup
02.09.2021 Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology

Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты отметили несколь
25.08.2021 Synology запускает C2 Transfer

Synology объявила о выпуске C2 Transfer — нового облачного решения для безопасной передачи файлов между компаниями и их клиентами, партнерами и другими сторонними лицами. Локальные решения Synology для хранения данных уже помогают компаниям и домашним пользователям решать задачи управления данными, такие как подключение удаленных команд и обеспечение возможности обмена файлами и

26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных

CNews: Какие тренды в ваших клиентских сегментах выявил 2021 год и как он отразился на бизнесе Synology? Анна Балашова: В 2021 году мы заметили большой рост спроса на наши решения со стороны клиентов из корпоративного сегмента. Мы быстро поняли, что у этих заказчиков принципиально другие
22.07.2021 Synology запускает C2 Password
14.07.2021 Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем

ые и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах. Диски HAS5300, доступные в моделях емкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ, являются последним дополнением к линейке жестких дисков Synology корпоративного класса после выпуска жестких дисков SATA серии HAT5300 в январе 2021 г. Они являются дополнением к высокопроизводительным и масштабируемым решениям для хранения данных с
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой

нонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех новых облачных служб. ОС DSM 7.0 — это существенный шаг вперед для линеек продуктов Synology NAS и SAN благодаря приоритизации таких аспектов, как повышение безопасности, работа над возможностями управления системой и совершенствование совместной работы над данными. Принимая в
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300

акже для корпоративных развертываний», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology Inc. «Благодаря встроенному резервному источнику питания и процессорам Intel Xeon он
14.01.2021 Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+

оизводительность в компактном форм-факторе. «Устройства RS1221+ и RP+ предназначены для малого бизнеса, и они действительно очень компактные, — отметил Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции Synology. — Эти компактные для своего класса устройства 2U обеспечивают огромный прирост производительности. Более того, для компаний, которым требуется более высокая доступность, версия RP+ ос
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+

высокой производительности и емкости», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology. «Система DS1821+ разработана специально для заказчиков, которым требуется универсал
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0

Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой используются решения Synology для управления данными, а в версии 7.0 реализованы новые технологии хранения, резервного копирования и гибридного облака. «Обрабатываются беспрецедентные объемы данных, будь то для ана
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221

ьзования маски, — сказал Тони Лин (Tony Lin), менеджер по продуктам Surveillance Station в компании Synology. — DVA3221 продолжает расширять границы, поддерживая выполнение большего количества

29.09.2020 Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ

Synology выпустила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SAT5200 емкостью 3,84 ТБ. Он предназначен для пользователей Synology, которым требуются надежные массивы хранения с большой емкостью, а также поддерживает высокопроизводительные операции с низким уровнем задержки для выполнения важных рабочих задач. Соз
17.07.2020 Synology представила СХД DS920+
17.07.2020 Synology представила систему хранения DS920+ для дома и малого бизнеса
16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600

и даже в общих сферах применения, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology Inc. — При конкурентоспособной совокупной стоимости владения устройство FS3600 соотв
15.06.2020 Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2

тями, например, для рабочих нагрузок виртуализации, хранилищ баз данных с большим объемом трафика, а также для проектов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода. Линейка устройств дополняет
30.01.2020 Synology представила домашнюю СХД DS420j

есурсов становится необходимостью, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — DS420j — это простое решение для домашнего использования с очень большими воз
15.11.2019 Synology представила двухконтроллерный сервер UC3200 и модуль расширения RXD1219sas

решения iSCSI с практически нулевым временем простоя, простым пользовательским интерфейсом и доступной совокупной стоимостью владения, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам компании Synology. — Для решения этих проблем разработан новый контроллер Unified Controller UC3200. UC3200 — это решение IP SAN с архитектурой Active-Active, обеспечивающее максимальное время бесперебо
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1

ии — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут выполнять резервное копиро
31.10.2019 Synology представила NAS DS120j

ых данных. «DS120j легко настраивается, позволяя пользователям создавать резервные копии фотографий и видео на мобильных устройствах, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. — DS120j объединяет множество универсальных функций Synology — и все это по доступной цене, что делает эту систему очевидным выбором по сравнению с внешними устройствами хранен
04.10.2019 Synology представила СХД RS820+/RS820RP+

RS820RP+ подойдет для компаний среднего бизнеса, которым требуется эффективное и простое в использовании решение для обмена данными», — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. Ключевые характеристики RS820+/RS820RP+: четырехъядерный процессор 2,1 ГГц с поддержкой AES-NI; память DDR4 2 ГБ (с возможностью расширения до 18 ГБ); масштабирование до восьми дисков
11.09.2019 Synology представила DiskStation Manager версии 7.0

Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 2019 г. В основе Synology лежит новая усовершенствованная версия DSM 7.0, в которой особое внимание уделяется усовершенствованному управлению локальными хранилищами, мониторингу и собственным возможностям гибри
25.07.2019 Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim

вера. Эти модели являются усовершенствованными версиями существующих продуктов. Изменение аббревиатуры в названии серий позволяет выделить их среди высокопроизводительных стоечных серверов. «Компания Synology обновляет ассортимент высокопроизводительных продуктов профессионального уровня, предлагая дополнительные решения, адаптированные к требованиям различных бизнес-нагрузок, — сказал Джей
20.06.2019 Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim

даря функциям управления», — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc. «Вы можете не только получать доступ ко всем файлам, обмениваться ими и синхрон
16.05.2019 Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2

Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производ
11.04.2019 Synology выпустила новую СХД RS819

о копирования данных иногда является не главным приоритетом, что приводит к катастрофическим потерям данных в случае отказа сервера, — сказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продуктам компании Synology. — Благодаря новому 64-битному четырехъядерному процессору RS819 является первым устройством RackStation в серии Value с поддержкой технологии моментальных снимков, которое обеспечивае
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+

ом, позволяет решить эти проблемы, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — Благодаря четырехъядерному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и двум слотам

29.11.2018 Synology представила NAS-серверы DS1819+ и RS1619xs+

омпаний малого и среднего бизнеса, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. – DS1819+ является заменой 8-дисковой модели в линейке Plus и, по сравнению со

09.10.2018 Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup

ие для резервирования данных, — сказал Джиа-Йю Лю (Jia-Yu Liu), директор группы приложений компании Synology Inc. — Synology считает резервное копирование необходимым компонентом обеспечения бе
13.09.2018 Synology представила Surveillance Station 8.2

риалы доступными приложению DS cam, — сказал Иван Чанг (Ivan Chang), менеджер по продуктам компании Synology Inc. — Благодаря таким функциям, как Smart Time Lapse (функции заданного времени), д
09.08.2018 Synology представила масштабируемый 8-дисковый NAS сервер формата 2U

собенно для развивающихся компаний, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в Synology Inc. — Емкость хранения RS1219+ можно увеличить до 144 ТБ при подключении одного мод
25.06.2018 Synology выпустила набор пакетов Active Backup для защиты разрозненных данных в физических, виртуальных и облачных средах

сти для ИТ-отделов, поскольку им приходится обеспечивать защиту растущих объемов данных в межплатформенной среде, — сказал Цзяюй Лю (Jia-Yu Liu), руководитель подразделения Application Group компании Synology, — чтобы справиться с этой проблемой, компания Synology создала новое универсальное решение, ориентированное на организации разных размеров и основанное на тесной интеграции про
23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2

ти и эффективной работе новых функций, — сказал Synology (Derren Lu), генеральный директор компании Synology Inc., — мы потратили десятки тысяч часов, тестируя систему на сотнях устройств. Благ
17.05.2018 Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+

еменные компании конкурируют в том, насколько быстро они могут создавать, обрабатывать и использовать данные, необходимые для инноваций», — сказал Деррен Лу (Derren Lu), генеральный директор компании Synology. «Благодаря интеграции с технологиями Intel мы смогли предложить компактное, но мощное решение для предприятий малого и среднего бизнеса. С его помощью предприятия могут воспользоватьс
01.02.2018 Synology представила NAS-сервер RackStation RS2818RP+

ования по мере развития бизнеса, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — RS2818RP+ обеспечивает большую емкость хранения при невысокой совокупной сто
26.10.2017 Synology представила хранилища DiskStation DS218play, DS218j и DS118

мента с семьей и друзьями, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — посредством дополнительных универсальных пакетов три модели NAS также будут

11.10.2017 Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365

Джа-Ю Лиу (Jia-Yu Liu), руководитель отдела облачных технологий и и резервного копирования компании Synology Inc. «Active Backup for G Suite и Office 365 — это наши первые два решения резервног
06.10.2017 Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2

ия и приложений для повышения производительности» -  сказал Вик Хсу (Vic Hsu), генеральный директор Synology Inc. -  «NAS Synology - это не просто сетевая система хранения данных, это мощное и


Публикаций - 141, упоминаний - 184

Synology Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 19
Intel Corporation 12811 13
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 10
Seagate Technology 766 10
Western Digital Corporation - WDC 589 8
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 7
Dell EMC 5180 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
SAS Institute 1082 6
Microsoft Corporation 25775 5
Lenovo Group 2447 5
Logitech 437 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 4
Google LLC 12690 3
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 3
Honeywell Security Group 5 3
NetApp - Network Appliance 667 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Citrix Systems 868 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Hikvision - Хиквижн 73 2
Palo Alto Networks 209 2
Supermicro 135 2
Infortrend Technology 11 2
ASUS - Asustor 19 2
IPmatika - АйПиМатика 30 2
Costar Technologies - Arecont Vision 17 2
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Sony 6739 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Россети Ленэнерго 1699 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Инвитро - Invitro 84 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Фаберлик - Faberlic 115 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Мосводоканал МГУП 69 1
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МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Архбум 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 5
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
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Fan Jason - Фан Джейсон 8 8
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Фишер Андрей 75 6
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Европа 24964 4
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