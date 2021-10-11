Synology Inc - SLMP PTE

«Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных логической поддержке ИТ-компаний театр получил возможность создать собственный цифровой архив и хранить записи спектаклей, архивные фотографии и видеоматериалы. Комбинация из трех различных устройств Synology и предустановленного бесплатного софта не только отвечает всем текущим потребностям ИТ-инфраструктуры театра, но и позволит в будущем без проблем нарастить объем и производительность с

Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows копирование уже сегодня», – сказала Йен-Джу Лин, менеджер по продукту приложения C2 Backup компании Synology Inc. Полная и централизованная защита данных С C2 Backup for Individuals и C2 Backup

Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты отметили несколь

Synology запускает C2 Transfer Synology объявила о выпуске C2 Transfer — нового облачного решения для безопасной передачи файлов между компаниями и их клиентами, партнерами и другими сторонними лицами. Локальные решения Synology для хранения данных уже помогают компаниям и домашним пользователям решать задачи управления данными, такие как подключение удаленных команд и обеспечение возможности обмена файлами и

Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных CNews: Какие тренды в ваших клиентских сегментах выявил 2021 год и как он отразился на бизнесе Synology? Анна Балашова: В 2021 году мы заметили большой рост спроса на наши решения со стороны клиентов из корпоративного сегмента. Мы быстро поняли, что у этих заказчиков принципиально другие

Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем ые и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах. Диски HAS5300, доступные в моделях емкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ, являются последним дополнением к линейке жестких дисков Synology корпоративного класса после выпуска жестких дисков SATA серии HAT5300 в январе 2021 г. Они являются дополнением к высокопроизводительным и масштабируемым решениям для хранения данных с

Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой нонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех новых облачных служб. ОС DSM 7.0 — это существенный шаг вперед для линеек продуктов Synology NAS и SAN благодаря приоритизации таких аспектов, как повышение безопасности, работа над возможностями управления системой и совершенствование совместной работы над данными. Принимая в

Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 акже для корпоративных развертываний», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology Inc. «Благодаря встроенному резервному источнику питания и процессорам Intel Xeon он

Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+ оизводительность в компактном форм-факторе. «Устройства RS1221+ и RP+ предназначены для малого бизнеса, и они действительно очень компактные, — отметил Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции Synology. — Эти компактные для своего класса устройства 2U обеспечивают огромный прирост производительности. Более того, для компаний, которым требуется более высокая доступность, версия RP+ ос

Synology представила NAS DS1821+ высокой производительности и емкости», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology. «Система DS1821+ разработана специально для заказчиков, которым требуется универсал

Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0 Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой используются решения Synology для управления данными, а в версии 7.0 реализованы новые технологии хранения, резервного копирования и гибридного облака. «Обрабатываются беспрецедентные объемы данных, будь то для ана

Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 ьзования маски, — сказал Тони Лин (Tony Lin), менеджер по продуктам Surveillance Station в компании Synology. — DVA3221 продолжает расширять границы, поддерживая выполнение большего количества

Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ Synology выпустила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SAT5200 емкостью 3,84 ТБ. Он предназначен для пользователей Synology, которым требуются надежные массивы хранения с большой емкостью, а также поддерживает высокопроизводительные операции с низким уровнем задержки для выполнения важных рабочих задач. Соз

Synology представила All-Flash систему FS3600 и даже в общих сферах применения, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology Inc. — При конкурентоспособной совокупной стоимости владения устройство FS3600 соотв

Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2 тями, например, для рабочих нагрузок виртуализации, хранилищ баз данных с большим объемом трафика, а также для проектов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода. Линейка устройств дополняет

Synology представила домашнюю СХД DS420j есурсов становится необходимостью, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — DS420j — это простое решение для домашнего использования с очень большими воз

Synology представила двухконтроллерный сервер UC3200 и модуль расширения RXD1219sas решения iSCSI с практически нулевым временем простоя, простым пользовательским интерфейсом и доступной совокупной стоимостью владения, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам компании Synology. — Для решения этих проблем разработан новый контроллер Unified Controller UC3200. UC3200 — это решение IP SAN с архитектурой Active-Active, обеспечивающее максимальное время бесперебо

Synology представлила Active Backup for Business 2.1 ии — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут выполнять резервное копиро

Synology представила NAS DS120j ых данных. «DS120j легко настраивается, позволяя пользователям создавать резервные копии фотографий и видео на мобильных устройствах, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. — DS120j объединяет множество универсальных функций Synology — и все это по доступной цене, что делает эту систему очевидным выбором по сравнению с внешними устройствами хранен

Synology представила СХД RS820+/RS820RP+ RS820RP+ подойдет для компаний среднего бизнеса, которым требуется эффективное и простое в использовании решение для обмена данными», — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. Ключевые характеристики RS820+/RS820RP+: четырехъядерный процессор 2,1 ГГц с поддержкой AES-NI; память DDR4 2 ГБ (с возможностью расширения до 18 ГБ); масштабирование до восьми дисков

Synology представила DiskStation Manager версии 7.0 Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 2019 г. В основе Synology лежит новая усовершенствованная версия DSM 7.0, в которой особое внимание уделяется усовершенствованному управлению локальными хранилищами, мониторингу и собственным возможностям гибри

Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim вера. Эти модели являются усовершенствованными версиями существующих продуктов. Изменение аббревиатуры в названии серий позволяет выделить их среди высокопроизводительных стоечных серверов. «Компания Synology обновляет ассортимент высокопроизводительных продуктов профессионального уровня, предлагая дополнительные решения, адаптированные к требованиям различных бизнес-нагрузок, — сказал Джей

Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim даря функциям управления», — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc. «Вы можете не только получать доступ ко всем файлам, обмениваться ими и синхрон

Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2 Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производ

Synology выпустила новую СХД RS819 о копирования данных иногда является не главным приоритетом, что приводит к катастрофическим потерям данных в случае отказа сервера, — сказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продуктам компании Synology. — Благодаря новому 64-битному четырехъядерному процессору RS819 является первым устройством RackStation в серии Value с поддержкой технологии моментальных снимков, которое обеспечивае

Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+ ом, позволяет решить эти проблемы, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — Благодаря четырехъядерному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и двум слотам

Synology представила NAS-серверы DS1819+ и RS1619xs+ омпаний малого и среднего бизнеса, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. – DS1819+ является заменой 8-дисковой модели в линейке Plus и, по сравнению со

Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup ие для резервирования данных, — сказал Джиа-Йю Лю (Jia-Yu Liu), директор группы приложений компании Synology Inc. — Synology считает резервное копирование необходимым компонентом обеспечения бе

Synology представила Surveillance Station 8.2 риалы доступными приложению DS cam, — сказал Иван Чанг (Ivan Chang), менеджер по продуктам компании Synology Inc. — Благодаря таким функциям, как Smart Time Lapse (функции заданного времени), д

Synology представила масштабируемый 8-дисковый NAS сервер формата 2U собенно для развивающихся компаний, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в Synology Inc. — Емкость хранения RS1219+ можно увеличить до 144 ТБ при подключении одного мод

Synology выпустила набор пакетов Active Backup для защиты разрозненных данных в физических, виртуальных и облачных средах сти для ИТ-отделов, поскольку им приходится обеспечивать защиту растущих объемов данных в межплатформенной среде, — сказал Цзяюй Лю (Jia-Yu Liu), руководитель подразделения Application Group компании Synology, — чтобы справиться с этой проблемой, компания Synology создала новое универсальное решение, ориентированное на организации разных размеров и основанное на тесной интеграции про

Synology представила DiskStation Manager 6.2 ти и эффективной работе новых функций, — сказал Synology (Derren Lu), генеральный директор компании Synology Inc., — мы потратили десятки тысяч часов, тестируя систему на сотнях устройств. Благ

Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+ еменные компании конкурируют в том, насколько быстро они могут создавать, обрабатывать и использовать данные, необходимые для инноваций», — сказал Деррен Лу (Derren Lu), генеральный директор компании Synology. «Благодаря интеграции с технологиями Intel мы смогли предложить компактное, но мощное решение для предприятий малого и среднего бизнеса. С его помощью предприятия могут воспользоватьс

Synology представила NAS-сервер RackStation RS2818RP+ ования по мере развития бизнеса, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — RS2818RP+ обеспечивает большую емкость хранения при невысокой совокупной сто

Synology представила хранилища DiskStation DS218play, DS218j и DS118 мента с семьей и друзьями, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — посредством дополнительных универсальных пакетов три модели NAS также будут

Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365 Джа-Ю Лиу (Jia-Yu Liu), руководитель отдела облачных технологий и и резервного копирования компании Synology Inc. «Active Backup for G Suite и Office 365 — это наши первые два решения резервног