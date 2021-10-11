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Synology Inc SLMP PTE

Synology Inc - SLMP PTE


11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных

логической поддержке ИТ-компаний театр получил возможность создать собственный цифровой архив и хранить записи спектаклей, архивные фотографии и видеоматериалы. Комбинация из трех различных устройств Synology и предустановленного бесплатного софта не только отвечает всем текущим потребностям ИТ-инфраструктуры театра, но и позволит в будущем без проблем нарастить объем и производительность с
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows

копирование уже сегодня», – сказала Йен-Джу Лин, менеджер по продукту приложения C2 Backup компании Synology Inc. Полная и централизованная защита данных С C2 Backup for Individuals и C2 Backup
02.09.2021 Вымогательская программа прицельно атакует накопители QNAP и Synology

Два в одном Шифровальщик eCh0raix начал атаковать сетевые накопители QNAP и Synology одновременно. Вредонос ранее специализировался только на устройствах QNAP. С тех пор как eCh0raix (также известный как QNAPCrypt) впервые обнаружили в 2016 г. Эксперты отметили несколь
25.08.2021 Synology запускает C2 Transfer

Synology объявила о выпуске C2 Transfer — нового облачного решения для безопасной передачи файлов между компаниями и их клиентами, партнерами и другими сторонними лицами. Локальные решения Synology для хранения данных уже помогают компаниям и домашним пользователям решать задачи управления данными, такие как подключение удаленных команд и обеспечение возможности обмена файлами и

26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных

CNews: Какие тренды в ваших клиентских сегментах выявил 2021 год и как он отразился на бизнесе Synology? Анна Балашова: В 2021 году мы заметили большой рост спроса на наши решения со стороны клиентов из корпоративного сегмента. Мы быстро поняли, что у этих заказчиков принципиально другие
22.07.2021 Synology запускает C2 Password

14.07.2021 Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем

ые и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах. Диски HAS5300, доступные в моделях емкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ, являются последним дополнением к линейке жестких дисков Synology корпоративного класса после выпуска жестких дисков SATA серии HAT5300 в январе 2021 г. Они являются дополнением к высокопроизводительным и масштабируемым решениям для хранения данных с
23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой

нонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех новых облачных служб. ОС DSM 7.0 — это существенный шаг вперед для линеек продуктов Synology NAS и SAN благодаря приоритизации таких аспектов, как повышение безопасности, работа над возможностями управления системой и совершенствование совместной работы над данными. Принимая в
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300

акже для корпоративных развертываний», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology Inc. «Благодаря встроенному резервному источнику питания и процессорам Intel Xeon он
14.01.2021 Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+

оизводительность в компактном форм-факторе. «Устройства RS1221+ и RP+ предназначены для малого бизнеса, и они действительно очень компактные, — отметил Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции Synology. — Эти компактные для своего класса устройства 2U обеспечивают огромный прирост производительности. Более того, для компаний, которым требуется более высокая доступность, версия RP+ ос
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+

высокой производительности и емкости», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology. «Система DS1821+ разработана специально для заказчиков, которым требуется универсал
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0

Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой используются решения Synology для управления данными, а в версии 7.0 реализованы новые технологии хранения, резервного копирования и гибридного облака. «Обрабатываются беспрецедентные объемы данных, будь то для ана
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221

ьзования маски, — сказал Тони Лин (Tony Lin), менеджер по продуктам Surveillance Station в компании Synology. — DVA3221 продолжает расширять границы, поддерживая выполнение большего количества

29.09.2020 Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ

Synology выпустила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SAT5200 емкостью 3,84 ТБ. Он предназначен для пользователей Synology, которым требуются надежные массивы хранения с большой емкостью, а также поддерживает высокопроизводительные операции с низким уровнем задержки для выполнения важных рабочих задач. Соз
17.07.2020 Synology представила СХД DS920+

17.07.2020 Synology представила систему хранения DS920+ для дома и малого бизнеса

16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600

и даже в общих сферах применения, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology Inc. — При конкурентоспособной совокупной стоимости владения устройство FS3600 соотв
15.06.2020 Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2

тями, например, для рабочих нагрузок виртуализации, хранилищ баз данных с большим объемом трафика, а также для проектов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Линейка твердотельных накопителей Synology, выполненных в форм-факторе M.2 2280 и M.2 22110, разработана для стабильной высокопроизводительной работы при низком уровне задержек операций ввода-вывода. Линейка устройств дополняет
30.01.2020 Synology представила домашнюю СХД DS420j

есурсов становится необходимостью, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — DS420j — это простое решение для домашнего использования с очень большими воз
15.11.2019 Synology представила двухконтроллерный сервер UC3200 и модуль расширения RXD1219sas

решения iSCSI с практически нулевым временем простоя, простым пользовательским интерфейсом и доступной совокупной стоимостью владения, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам компании Synology. — Для решения этих проблем разработан новый контроллер Unified Controller UC3200. UC3200 — это решение IP SAN с архитектурой Active-Active, обеспечивающее максимальное время бесперебо
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1

ии — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут выполнять резервное копиро
31.10.2019 Synology представила NAS DS120j

ых данных. «DS120j легко настраивается, позволяя пользователям создавать резервные копии фотографий и видео на мобильных устройствах, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. — DS120j объединяет множество универсальных функций Synology — и все это по доступной цене, что делает эту систему очевидным выбором по сравнению с внешними устройствами хранен
04.10.2019 Synology представила СХД RS820+/RS820RP+

RS820RP+ подойдет для компаний среднего бизнеса, которым требуется эффективное и простое в использовании решение для обмена данными», — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. Ключевые характеристики RS820+/RS820RP+: четырехъядерный процессор 2,1 ГГц с поддержкой AES-NI; память DDR4 2 ГБ (с возможностью расширения до 18 ГБ); масштабирование до восьми дисков
11.09.2019 Synology представила DiskStation Manager версии 7.0

Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 2019 г. В основе Synology лежит новая усовершенствованная версия DSM 7.0, в которой особое внимание уделяется усовершенствованному управлению локальными хранилищами, мониторингу и собственным возможностям гибри
25.07.2019 Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim

вера. Эти модели являются усовершенствованными версиями существующих продуктов. Изменение аббревиатуры в названии серий позволяет выделить их среди высокопроизводительных стоечных серверов. «Компания Synology обновляет ассортимент высокопроизводительных продуктов профессионального уровня, предлагая дополнительные решения, адаптированные к требованиям различных бизнес-нагрузок, — сказал Джей
20.06.2019 Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim

даря функциям управления», — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc. «Вы можете не только получать доступ ко всем файлам, обмениваться ими и синхрон
16.05.2019 Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2

Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производ
11.04.2019 Synology выпустила новую СХД RS819

о копирования данных иногда является не главным приоритетом, что приводит к катастрофическим потерям данных в случае отказа сервера, — сказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продуктам компании Synology. — Благодаря новому 64-битному четырехъядерному процессору RS819 является первым устройством RackStation в серии Value с поддержкой технологии моментальных снимков, которое обеспечивае
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+

ом, позволяет решить эти проблемы, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — Благодаря четырехъядерному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и двум слотам

29.11.2018 Synology представила NAS-серверы DS1819+ и RS1619xs+

омпаний малого и среднего бизнеса, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. – DS1819+ является заменой 8-дисковой модели в линейке Plus и, по сравнению со

09.10.2018 Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup

ие для резервирования данных, — сказал Джиа-Йю Лю (Jia-Yu Liu), директор группы приложений компании Synology Inc. — Synology считает резервное копирование необходимым компонентом обеспечения бе
13.09.2018 Synology представила Surveillance Station 8.2

риалы доступными приложению DS cam, — сказал Иван Чанг (Ivan Chang), менеджер по продуктам компании Synology Inc. — Благодаря таким функциям, как Smart Time Lapse (функции заданного времени), д
09.08.2018 Synology представила масштабируемый 8-дисковый NAS сервер формата 2U

собенно для развивающихся компаний, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в Synology Inc. — Емкость хранения RS1219+ можно увеличить до 144 ТБ при подключении одного мод
25.06.2018 Synology выпустила набор пакетов Active Backup для защиты разрозненных данных в физических, виртуальных и облачных средах

сти для ИТ-отделов, поскольку им приходится обеспечивать защиту растущих объемов данных в межплатформенной среде, — сказал Цзяюй Лю (Jia-Yu Liu), руководитель подразделения Application Group компании Synology, — чтобы справиться с этой проблемой, компания Synology создала новое универсальное решение, ориентированное на организации разных размеров и основанное на тесной интеграции про
23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2

ти и эффективной работе новых функций, — сказал Synology (Derren Lu), генеральный директор компании Synology Inc., — мы потратили десятки тысяч часов, тестируя систему на сотнях устройств. Благ
17.05.2018 Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+

еменные компании конкурируют в том, насколько быстро они могут создавать, обрабатывать и использовать данные, необходимые для инноваций», — сказал Деррен Лу (Derren Lu), генеральный директор компании Synology. «Благодаря интеграции с технологиями Intel мы смогли предложить компактное, но мощное решение для предприятий малого и среднего бизнеса. С его помощью предприятия могут воспользоватьс
01.02.2018 Synology представила NAS-сервер RackStation RS2818RP+

ования по мере развития бизнеса, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — RS2818RP+ обеспечивает большую емкость хранения при невысокой совокупной сто
26.10.2017 Synology представила хранилища DiskStation DS218play, DS218j и DS118

мента с семьей и друзьями, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в компании Synology Inc., — посредством дополнительных универсальных пакетов три модели NAS также будут

11.10.2017 Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365

Джа-Ю Лиу (Jia-Yu Liu), руководитель отдела облачных технологий и и резервного копирования компании Synology Inc. «Active Backup for G Suite и Office 365 — это наши первые два решения резервног
06.10.2017 Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2

ия и приложений для повышения производительности» -  сказал Вик Хсу (Vic Hsu), генеральный директор Synology Inc. -  «NAS Synology - это не просто сетевая система хранения данных, это мощное и


Публикаций - 136, упоминаний - 175

Synology Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2216 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 18
Intel Corporation 11750 11
Seagate Technology 717 8
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 62 7
Dell EMC 4946 6
Western Digital Corporation - WDC 526 6
Logitech 407 5
SAS Institute 899 5
Microsoft Corporation 23868 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 4
Lenovo Group 2216 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Citrix Systems 742 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 3
X Corp - Twitter 2477 3
Meta Platforms - Facebook 4296 3
IPmatika - АйПиМатика 1 2
Infortrend Technology 1 2
Hikvision - Хиквижн 43 2
Sony 6428 2
Supermicro 96 2
ASUS - Asustor 17 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
ФОРС - Центр разработки 570 2
Код Безопасности 499 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 2
Google LLC 11109 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 2
7342 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
Huawei 3598 2
Cisco Systems 4914 2
4A Games 790 2
NetApp - Network Appliance 635 2
Samsung Electronics 9874 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 109 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 41 6
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
Ренессанс Страхование 113 4
Россети Ленэнерго 68 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 7 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Инвитро - Invitro 66 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 2 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 15 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 30 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 8 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 1
Мосводоканал МГУП 58 1
Газпром - Севернефтегазпром 13 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 38 1
СТГ - Стройтрансгаз 17 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 25 1
Фаберлик - Faberlic 79 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 13 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
X5 Group 789 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 1 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 28 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 87 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
4CIO 743 2
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 584 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 56
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 45
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 36
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 596 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 29
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 27
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1693 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 24
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 285 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 23
DDR - Double data rate 1970 22
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 990 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 21
Вентилятор - Fan 484 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 55 19
Масштабируемость - Scalability 2151 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 18
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 1274 17
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 16
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 16
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 333 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 14
VMS - Video Management System - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением 55 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 14
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 12
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 781 12
Linux Btrfs - Файловая система 38 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 11
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 599 11
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 69 79
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 4 66
Synology RackStation RS - серия СХД 33 36
Synology NAS 37 36
Microsoft Windows 14705 26
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 350 19
VMware vSphere 455 14
Citrix XenServer 73 12
Linux OS 8523 11
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 4 10
Synology High Availability - SHA 10 10
Google Android 12999 8
Synology Active Backup for Business 8 8
Synology Drive 7 7
Synology Snapshot Replication 6 7
Apple iOS 6908 7
Microsoft Office 365 866 7
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 220 6
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 15 6
Google Chrome - браузер 1444 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 5
Synology NAS DiskStation cam - Synology DS cam 5 5
Synology NVR - сетевой видеорегистратор 5 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 124 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 625 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 4
Synology C2 Storage 4 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 631 4
Apple iPhone 6 597 4
Western Digital - WD Red - Серия HDD 30 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 4
Apple iPad 3624 3
Synology Secure SignIn 2 3
Synology UC - Сетевое хранилище - СХД 3 3
Apple macOS 1792 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1387 3
Synology Active Backup for G Suite 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 3
Wang Michael - Ванг Майкл 18 9
Fan Jason - Фан Джейсон 8 8
Карелин Павел 6 6
Кальмуцкий Олег 8 6
Фишер Андрей 69 6
Тыров Илья 23 6
Васильев Кирилл 16 6
Деев Алексей 7 5
Liu Jia-Yu - Лю Цзяюй 4 4
Lu Derren - Лу Деррен 4 4
Варламов Николай 3 4
Образцов Алексей 12 4
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 3
Meng Kevin - Менг Кевин 3 3
Ишмамедов Константин 5 3
Shao Katarina - Шао Катарина 3 3
Волковицкий Василий 3 3
Лебедев Георгий 42 3
Федин Владимир 7 3
Chiang Chad - Джанг Чад 3 3
Лосев Сергей 46 2
Антониади Георгий 14 2
Сухов Святослав 2 2
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Балашова Анна 3 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Лобовко Дмитрий 5 2
Рыжий Алексей 6 2
Коростелев Павел 21 2
Кузнецов Александр 101 2
Wong Philipp - Вон Филипп 6 2
Флёров Евгений 8 2
Федосеев Георгий 2 2
Арсеньев Сергей 7 1
Литвинов Егор 2 1
Ефремов Сергей 17 1
Рыжий Алек­сей 1 1
Белопол Степан 1 1
Малярчук Юрий 7 1
Дубровин Денис 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 8
Китай - Тайвань 1755 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 4
Европа 11993 4
Украина 6786 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Куба - Республика 327 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 2
Италия - Рим 202 1
Израиль 1722 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 133 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 1
Эстония - Таллин 40 1
Европа Западная 1350 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 458 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 103 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 1
Азия - Азиатский регион 4269 1
Великобритания - Лондон 2146 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 1
США - Калифорния 3459 1
Турция - Турецкая республика 799 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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