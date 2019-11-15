Synology представила двухконтроллерный сервер UC3200 и модуль расширения RXD1219sas

Synology представила контроллер Unified Controller UC3200 — сервер с двумя контроллерами, предназначенный для высокодоступных служб данных iSCSI в критически важных корпоративных средах, а также модуль расширения RXD1219sas.

«Распространенной проблемой, с которой сталкиваются ИТ-администраторы предприятий, является поиск решения iSCSI с практически нулевым временем простоя, простым пользовательским интерфейсом и доступной совокупной стоимостью владения, — сказал Джейсон Фан (Jason Fan), менеджер по продуктам компании Synology. — Для решения этих проблем разработан новый контроллер Unified Controller UC3200. UC3200 — это решение IP SAN с архитектурой Active-Active, обеспечивающее максимальное время бесперебойной работы сервисов, а его интуитивно понятная операционная система позволяет администраторам управлять двумя контроллерами с одного портала, что упрощает процесс управления и позволяет сократить время обучения».

Благодаря четырехъядерному процессору Intel Xeon с тактовой частотой 2,4 ГГц и памяти DDR4 ECC UDIMM емкостью 8 ГБ на каждый контроллер, UC3200 обеспечивает более 140 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ в агрегированной среде 10GbE.

Благодаря аппаратному решению UC3200 позволяет компаниям добиться практически нулевого времени простоя служб и упростить выполнение ИТ-операций.

UC3200 обеспечивает удобную интеграцию проверенной виртуализации iSCSI с наиболее распространенными гипервизорами.

RXD1219sas — это модуль расширения 2U и подходящее решение для модернизации системы хранения данных для UC3200. Вы можете добавить до 12 дополнительных отсеков для дисков SAS 2,5"/3,5" без остановки системы, подключив устройства UC3200 и RXD1219sas непосредственно через кабель mini-SAS HD, и заменить критически важные компоненты системы, включая модули SAS и системные вентиляторы, чтобы обеспечить максимальное время бесперебойной работы системы.