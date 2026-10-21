Уникальный складной iPhone с двумя экранами оказался никому не нужен в России. Apple опоздала с ним на семь лет

Предзаказы на складной iPhone Duo в России исчисляются единицами штук. Интерес к смартфону среди россиян близок к нулю, несмотря на то, что это первый по-настоящему новый iPhone за очень много лет. Apple выпустила его спустя семь лет после выхода самого первого складного Samsung – корейские мобильники в таком корпусе в России покупают весьма активно.

Невкусное яблоко

Компания Apple не смогла продать россиянам свой самый первый смартфон в истории – iPhone Duo. Он был анонсирован в начале сентября 2026 г., его предзаказы начались в мире и в России 16 октября 2026 г., а старт продаж назначен на 23 октября 2026 г.

В течение этих полутора месяцев Apple подогревала интерес к своей новинке многочисленными публикациями в СМИ и рекламой. Однако в России предзаказы на iPhone Duo оказались единичными – телефон в стране не востребован, пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров электроники.

В сети МТС доля iPhone Duo в общем объеме предзаказов на новые смартфоны Apple 2026 модельного года составила всего-навсего 3%. Остальные 97% поделили между собой iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, сообщил изданию эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Дошло до того, что многие российские сети и вовсе не стали открывать предварительный заказ на iPhone Duo. В качестве примера издание приводит компанию «Связь.ON».

Apple Apple iPhone Duo

«Предварительный анализ рынка и работа с клиентской базой показывают ограниченный и не очень уверенный спрос – покупатели хотели бы сначала посмотреть модель живьем. По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер», – заявили изданию представители сети.

Добавим также, что в 2025 г. Apple пыталась продать миру свой сверхтонкий смартфон iPhone Air, аналогов у которого в линейке компании тоже пока нет. Он провалился в продаже почти сразу после появления магазинах из-за слабого аккумулятора, всего одной камеры, отсутствия слота под SIM-карту. В телефоне даже не оказалось основного динамика – есть только фронтальный.

Ни офлайн, ни онлайн

Минимальный интерес к уникальной новинке Apple фиксирует не только офлайн-розница – на маркетплейсах происходит то же самое. К примеру, на подобное указывает Wildberries, открывший предзаказы на iPhone Duo более чем на месяц раньше, чем сама Apple – 11 сентября 2026 г.

Представители платформы сообщили изданию, что потребители гораздо охотнее предзаказывали iPhone 18 Pro – компактный смартфон в привычном форм-факторе, показанный одновременно с iPhone Duo.

При этом в Wildberries пока не теряют надежду, что россияне все же распробуют iPhone Duo. «Мы ожидаем, что после официального старта продаж Duo предложения продавцов станут более доступными для потребителей, а спрос на новый форм-фактор и первую настоящую новинку за долгое время будет высоким», – отметили в маркетплейсе.

Как отмечают «Известия», точных сроков поставок iPhone Duo в Россию пока нет. Сети не могут сказать, когда именно складная новинка Apple появится в продаже. Напомним, Apple ушла из страны в марте 2022 г., и с тех пор вся ее техника без исключения ввозится по параллельному импорту, то есть без ее на то согласия.

Дело в деньгах?

iPhone Duo – это самый дорогой смартфон Apple в истории – в США она стоит от $1999 или 165,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2026 г. за минимальную комплектацию. Для сравнения, iPhone 18 Pro стоит минимум $1199 или 99,4 тыс. руб., а 18 Pro Max – от $1299 или 107,7 тыс. руб.

Российские частные предприниматели уже вовсю продают iPhone Duo на «Авито» – на площадке несколько сотен таких объявлений со средней ценой в пределах 230 тыс. руб. Можно было бы предположить, что россияне не заинтересовались iPhone Duo из-за высокой цены или форм-фактора, но едва ли это основная причина.

Как сообщал CNews, в России очень высокий спрос на смартфоны с гибким экраном, большинство из которых стоит на десятки тысяч рублей дороже классических моноблоков. По данным «М.Видео», к апрелю 2026 г. наиболее охотно россияне приобретали телефоны Samsung Galaxy Z Fold7 в версии с 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM, Galaxy Z Fold7 (12/256 ГБ), Galaxy Z Flip7 (12/512 ГБ) и Galaxy Z Flip7 (12/256 ГБ), а также Huawei Mate X5 (512 ГБ).

Не опаздывает, а задерживается

Apple открыла для себя рынок складных iPhone спустя целых семь лет после того, как он в принципе появился. Создала его компания Samsung, показавшая самый первый Galaxy Fold в феврале 2019 г. В 2026 г. она выпустила восьмое поколение своих складных смартфонов, представленных теперь не одним, а тремя устройствами – вертикальной раскладушкой Flip 8, горизонтальной раскладушкой Fold 8 Ultra, а также Fold 8, имеющим такие же пропорции корпуса, что и iPhone Duo. Все три телефона вышли летом 2026 г.

Стоимость Samsung Galaxy Fold 8

Всего за год продажи складных смартфонов в России выросли на 33%, и одна из причин – их средняя цена за тот же период упала на 20 тыс. руб. Иными словами, такие мобильники стали значительно более доступными для населения.

Стоимость iPhone Duo

Но iPhone Duo это пока не касается. Samsung Galaxy Fold 8 к моменту выхода материала стоил 147,5 тыс. руб. в DNS в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За iPhone Duo в такой же комплектации на этапе предзаказа DNS просит 330 тыс. руб.

Дороже и хуже

С 2023 г. Apple не предоставляет россиянам гарантию на свою технику, и это в полной мере коснется и iPhone Duo. Меж тем, это первый смартфон компании с шарниром в корпусе и со складным экраном, и пока неизвестно, насколько надежными окажутся эти элементы. По мнению Олега Яблокова, отсутствие полноценной гарантии «вызывает настороженность у многих покупателей».

Также нельзя не отметить невозможность пользоваться смартфонами Apple на территории России в полной мере. Они поддерживают только магазин App Store, в котором по воле самой Apple нет очень многих российских приложений – всего комплекса программ VK, утилит Сбербанка и «Т-Банка» и многих других. Приходится заменять их веб-версиями, что не всегда удобно.

Также в России не работают очень многие современные функции экосистемы Apple, включая большую часть ИИ-функций и новых возможностей ассистента Siri. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

По оценке собеседников «Известий», даже при самом оптимистичном сценарии, если россиянам в целом понравится складной iPhone, а также если сети будут предлагать скидки на него, до конца 2026 г. в России может быть продано немногим более 20 тыс. таких смартфонов, а до конца 2027 г. – 50-80 тыс. Такие прогнозы озвучили в «Связь.ON».