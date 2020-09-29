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Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ

Техника

Synology выпустила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SAT5200 емкостью 3,84 ТБ. Он предназначен для пользователей Synology, которым требуются надежные массивы хранения с большой емкостью, а также поддерживает высокопроизводительные операции с низким уровнем задержки для выполнения важных рабочих задач. Созданный для сред с растущими потребностями в хранении, этот твердотельный накопитель отличается надежностью и долговечностью корпоративного класса. Он позволяет компаниям и пользователям справляться с интенсивными рабочими нагрузками, обеспечивая надежную защиту данных.

«При разработке надежной системы хранения данных требуются дополнительные диски, которые могут непрерывно поддерживать интенсивные операции чтения и записи без снижения производительности. Наши твердотельные накопители SAT5200 созданы специально для удовлетворения требований предприятий малого и среднего бизнеса и корпоративных заказчиков к стабильной производительности операций с низким уровнем задержек», — отметил Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции подразделения твердотельных накопителей Synology.

Твердотельные накопители SAT5200, разработанные специально для систем Synology, обеспечивают стабильно высокую производительность — более 58 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи блоками по 4 КБ. Комплексная защита данных и плата защиты от сбоев питания гарантируют безопасную запись данных на диск. Интеграция с Synology DSM обеспечивает улучшенный анализ срока службы твердотельного накопителя и предоставляет пользователям аналитическую информацию. Диски SAT5200 рассчитаны на количество записей на диск в день (DWPD) равное 1,3 при корпоративной рабочей нагрузке JESD219A и предназначены для многоцелевых развернутых систем.

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