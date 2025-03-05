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DWPD Drive Write Per Day Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день


05.03.2025 Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112» 1
22.04.2024 Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны 1
11.04.2024 Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux 1
14.02.2024 Российский инфраструктурный гигант потратит 100 миллионов на единственную СХД 1
11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей 1
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU 1
15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ 1
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
29.09.2020 Synology пополнила линейку SSD накопителем SAT5200 емкостью 3,84 ТБ 1
15.06.2020 Synology представила линейку твердотельных накопителей M.2 1
17.03.2020 Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS 1
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров 1
03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов 1
19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 1
20.02.2018 Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ 1
31.01.2018 Samsung представила 800 ГБ накопитель Z-SSD для HPC и задач искусственного интеллекта 1
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 1
26.02.2016 Toshiba представила SATA SSD-диски для корпоративных систем и ЦОДов 1
12.08.2015 Samsung представила расширенную линейку SSD V-NAND для крупных предприятий и ЦОД 1
07.08.2015 Toshiba выпустила новое поколение твердотельных дисков корпоративного класса с интерфейсом SAS 1
02.10.2014 Samsung начала производство твердотельных дисков 3,2 ТБ NVMe на базе технологии 3D V-NAND 1
08.08.2014 Samsung представила SSD с интерфейсом SAS 1
29.10.2013 Toshiba выпускает накопители SSD с увеличенным сроком службы для корпоративного рынка 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

DWPD и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 977 10
Samsung Electronics 10298 6
Toshiba Corporation 2931 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 3
Seagate Technology 741 2
Kingston Technology 198 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1473 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 2
Новый диск 956 2
Intel Corporation 12231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Ростелеком 9777 1
Selectel - Селектел 393 1
8288 1
Восход ФГБУ НИИ 650 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Exascend 1 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 591 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 131 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3247 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 574 14
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7937 4
M.2 NVMe SSD 121 4
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2143 1
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Blocks & Files 13 1
Forward Insights 3 1
Mordor Intelligence 29 1
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