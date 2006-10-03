Новые ТВ на подходе: конец ЖК и «плазме»? s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе

Разработка Canon и Toshiba заменит ЖК и плазму s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе

Реванш вакуумных дисплеев намечен на эту осень Компания Toshiba планирует в октябре 2004 года представить новую линейку продуктов, в которой флагманскими моделями станут телевизоры с дисплеями, выполненными по технологии SED - дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display). Эту технологию Toshiba разрабатывает совместно с компанией Canon, котор

Toshiba и Canon будут продвигать на рынке новую технологию производства дисплеев a и Canon заключили соглашение о совместном продвижении технологии для производства дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display – SED). Технология SED позволяет производить сверхтонкие (всего несколько см) дисплеи повышенной яркости и большого размера по диагонали. Они могут составить достойную конкуренцию плазменн