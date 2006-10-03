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SED self-encrypting drive Самошифруемый диск

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.10.2006 Новые ТВ на подходе: конец ЖК и «плазме»?

s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе
03.10.2006 Разработка Canon и Toshiba заменит ЖК и плазму

s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе
07.09.2004 Реванш вакуумных дисплеев намечен на эту осень

Компания Toshiba планирует в октябре 2004 года представить новую линейку продуктов, в которой флагманскими моделями станут телевизоры с дисплеями, выполненными по технологии SED - дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display). Эту технологию Toshiba разрабатывает совместно с компанией Canon, котор
06.10.2003 Toshiba и Canon будут продвигать на рынке новую технологию производства дисплеев

a и Canon заключили соглашение о совместном продвижении технологии для производства дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display – SED). Технология SED позволяет производить сверхтонкие (всего несколько см) дисплеи повышенной яркости и большого размера по диагонали. Они могут составить достойную конкуренцию плазменн
06.10.2003 Toshiba и Canon будут продвигать на рынке новую технологию производства дисплеев

a и Canon заключили соглашение о совместном продвижении технологии для производства дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display – SED). Технология SED позволяет производить сверхтонкие (всего несколько см) дисплеи повышенной яркости и большого размера по диагонали. Они могут составить достойную конкуренцию плазменн

Публикаций - 52, упоминаний - 52

SED и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 17
Canon 1439 15
SAS Institute 1082 8
Microsoft Corporation 25775 7
Samsung Electronics 11065 6
Canonical 221 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Hitachi - Хитачи 1501 4
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Intel Corporation 12811 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 3
Seiko Epson Corporation 908 3
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
Seagate Technology 766 2
Philips 2099 2
Sony 6739 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Google LLC 12690 1
ByteDance 56 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
CEC - China Electronics Corporation 10 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
Nano-Proprietary 1 1
I5.Solutions - Проект И5 3 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Black Duck Software - SpikeSource 23 1
Tata Power 3 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2610 1
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Россети Ленэнерго 1699 1
Композит 99 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
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