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SED self-encrypting drive Самошифруемый диск
СОБЫТИЯ
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|03.10.2006
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Новые ТВ на подходе: конец ЖК и «плазме»?
s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе
|03.10.2006
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Разработка Canon и Toshiba заменит ЖК и плазму
s. Телевизоры, которые готовятся выпустить Canon и Toshiba, не относятся ни к плазменным, ни к жидкокристаллическим. Компании уже многие годы занимаются разработкой нового типа дисплеев под названием SED (surface-conduction electron-emitter display — дисплеи с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости). SED-панели работают по тому же принципу, что и ЭЛТ. Изображе
|07.09.2004
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Реванш вакуумных дисплеев намечен на эту осень
Компания Toshiba планирует в октябре 2004 года представить новую линейку продуктов, в которой флагманскими моделями станут телевизоры с дисплеями, выполненными по технологии SED - дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display). Эту технологию Toshiba разрабатывает совместно с компанией Canon, котор
|06.10.2003
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Toshiba и Canon будут продвигать на рынке новую технологию производства дисплеев
a и Canon заключили соглашение о совместном продвижении технологии для производства дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display – SED). Технология SED позволяет производить сверхтонкие (всего несколько см) дисплеи повышенной яркости и большого размера по диагонали. Они могут составить достойную конкуренцию плазменн
|06.10.2003
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Toshiba и Canon будут продвигать на рынке новую технологию производства дисплеев
a и Canon заключили соглашение о совместном продвижении технологии для производства дисплеев с электронной эмиссией на основе поверхностной проводимости (surface-conduction electron-emitter display – SED). Технология SED позволяет производить сверхтонкие (всего несколько см) дисплеи повышенной яркости и большого размера по диагонали. Они могут составить достойную конкуренцию плазменн
SED и организации, системы, технологии, персоны:
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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