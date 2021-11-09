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Rowan Paul Рован Пол

СОБЫТИЯ


09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 2
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти 2
03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов 2
20.08.2018 Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS 2
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти 2
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов 2
18.05.2018 Toshiba представила решение KumoScale для хранилищ данных в облачной инфраструктуре 2
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 2
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти 2
15.05.2017 SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire 2
11.08.2016 Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix 1

Публикаций - 12, упоминаний - 23

Rowan Paul и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 10
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 8
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 7
SAS Institute 1082 2
Kioxia Europe 11 1
Samsung Electronics 11065 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
Kingston Technology 218 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Seagate Technology 766 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 4
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 3
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
TCG Opal - стандарт для самошифруемых SSD 15 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
NAND 3D flash memory 96 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 66 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 52 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 18 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 1
HMB - Host Memory Buffer 9 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 24 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 75 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Toshiba HK - серия SSD 5 2
Toshiba XD - серия SSD 7 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
NetApp SolidFire 23 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Kioxia KumoScale 3 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Wüst Peter - Вюст Петер 5 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Европа 24964 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Япония 13807 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
США - Калифорния 4829 1
Китай - Шанхай 833 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forward Insights 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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