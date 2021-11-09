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Rowan Paul Рован Пол
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 23
Rowan Paul и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
|TCG - Trusted Computing Group 31 1
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
|Wüst Peter - Вюст Петер 5 1
|Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
|Wong Greg - Вонг Грег 1 1
|Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
|Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
|Европа 24964 8
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Япония 13807 1
|Африка - Африканский регион 3641 1
|Ближний Восток 3154 1
|США - Калифорния 4829 1
|Китай - Шанхай 833 1
|США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.