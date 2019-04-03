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Toshiba XD серия SSD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов 2
06.12.2018 Toshiba анонсировала заполненные гелием жёсткие диски N300 и X300 ёмкостью 12 и 14 ТБ 1
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов 1
20.04.2018 Toshiba расширила линейку HDD новыми моделями с увеличенной емкостью 1
18.08.2008 Toshiba анонсировала «убийцу» Blu-ray 1
20.06.2007 Хиты продаж проекторов мая 2007 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Toshiba XD и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 6
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 3
InFocus 70 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
Optoma 31 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Samsung Electronics 11065 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
Kingston Technology 218 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Seagate Technology 766 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Sharp Corporation 1062 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 1
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 160 1
DivX - видеокодек 431 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Toshiba N NAS Hard Drive 6 2
Acer - серия проекторов 38 1
Toshiba AL Enterprise Performance - серия HDD 1 1
Toshiba HK - серия SSD 5 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
Toshiba Qosmio 85 1
Optoma EP - серия проекторов 7 1
Panasonic PT - серия проекторов 22 1
InFocus IN - серия проекторов 7 1
Toshiba Quad-Core HD Processor 6 1
Seiko Epson Cinema Filter 5 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 2
Ширшов Павел 76 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Masses Louis - Мэссес Луис 1 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Европа 24964 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AP - Associated Press 2007 1
Harris Interactive 81 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
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