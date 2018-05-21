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Toshiba HK серия SSD

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов 1
15.05.2017 SATA SSD накопители Toshiba HK4 используются в All-Flash массивах NetApp SolidFire 1
27.04.2017 Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge 1
26.02.2016 Toshiba представила SATA SSD-диски для корпоративных систем и ЦОДов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Toshiba HK и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 4
Toshiba Corporation 2980 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Dell EMC 5180 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
Kingston Technology 218 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Seagate Technology 766 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Samsung Electronics 11065 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 19 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
NAND 3D flash memory 96 1
Toshiba QSBC - Toshiba Quadruple Swing-By Code 9 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
NetApp SolidFire 23 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 2
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Wüst Peter - Вюст Петер 5 1
Европа 24964 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Япония 13807 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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